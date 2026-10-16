به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه شهر کرج، امروز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه با هشدار نسبت به پیامدهای دوقطبی‌سازی و اختلاف‌افکنی در جامعه گفت: استفاده ابزاری از مقدسات و رسانه‌ها برای ایجاد شکاف اجتماعی می‌تواند جامعه را از مسیر اصلی منحرف کند و به دشمن فرصت دهد.

وی در ادامه با اشاره به داستان سامری در قرآن کریم، ایجاد تفرقه و بهره‌برداری از ضعف‌های اعتقادی و اجتماعی را از عوامل زمینه‌ساز انحراف در جامعه دانست.

وی با بیان اینکه سامری در غیاب حضرت موسی(ع) از شرایط موجود برای گمراه‌کردن بنی‌اسرائیل استفاده کرد، اظهار کرد: در دنیای امروز نیز جریان‌های انحرافی می‌توانند با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، فضای مجازی، ثروت و مفاهیم مقدس، بر افکار عمومی اثر بگذارند و زمینه اختلاف را فراهم کنند.

امام جمعه کرج تأکید کرد: ظاهر دینی افراد و جریان‌ها به‌تنهایی معیار تشخیص درستی مسیر آنان نیست و برای مقابله با انحراف باید قدرت تشخیص، عقلانیت و شناخت اعتقادی جامعه تقویت شود.

ضرورت مراقبت از مواضع اختلاف‌برانگیز

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با انتقاد از رفتارها و اظهارنظرهایی که به تشدید اختلافات داخلی منجر می‌شود، بر ضرورت توجه به شرایط زمانی و پیامدهای طرح مواضع تأکید کرد.

وی افزود: در موقعیت‌هایی که دشمن با فشارها و مشکلاتی روبه‌روست، نباید با رفتارهایی که انسجام داخلی را تضعیف می‌کند، زمینه تقویت موقعیت او را فراهم کرد. حتی سخنی که در ظاهر درست به نظر می‌رسد، اگر در شرایط حساس به کشمکش و درگیری داخلی منجر شود، باید از نظر زمان و شیوه بیان مورد بازنگری قرار گیرد.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به برخی شعارها و پلاکاردهای مطرح‌شده در تجمعات، خاطرنشان کرد: مقابله با دشمن نباید به اقداماتی منجر شود که نتیجه آن اختلاف میان مردم و فراهم‌شدن زمینه بهره‌برداری دشمن باشد.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد شکاف در جامعه می‌تواند یادآور شیوه انحراف‌گری سامری باشد، خواستار هوشیاری در برابر اقداماتی شد که به نام دفاع از ارزش‌ها، نتیجه‌ای برخلاف انسجام اجتماعی به دنبال دارند.

حمایت از مقاومت یمن در برابر رژیم صهیونیستی

امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات یمن پرداخت و ضمن حمایت از ایستادگی رزمندگان این کشور در برابر رژیم صهیونیستی، برای پیروزی آنان دعا کرد.

وی همچنین نسبت به برخی مواضع که به اعتقاد او می‌تواند از فشارهای واردشده بر دشمن بکاهد و امکان خروج آن از شرایط دشوار را فراهم کند، انتقاد کرد.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای ارائه روایتی خاص از تحولات تاریخی و تمدنی، بر ضرورت مواجهه مستدل با این فضاسازی‌ها تأکید کرد.

وی تبیین ظرفیت‌ها و دستاوردهای تمدنی ایران، به‌ویژه در دوره پس از ورود اسلام، را ضروری دانست و ادامه بحث درباره این موضوع را به فرصتی دیگر موکول کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری از خطبه‌ها به گزارش‌های مطرح‌شده درباره کشف حجاب اجباری در جمهوری آذربایجان اشاره کرد و خواستار بررسی ابعاد و زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این مسئله شد.

وی همچنین درباره تناسب چنین رویکردی با مسئولیت میزبانی اجلاس همکاری اسلامی پرسش‌هایی مطرح کرد.

آیت‌الله حسینی همدانی در پایان، با اشاره به مناسبت‌هایی همچون پیوند اولیا و مربیان، روز تربیت بدنی و ورزش، روز پارالمپیک و موضوع نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی، به دلیل محدودیت زمان از پرداخت تفصیلی به این موضوعات صرف‌نظر کرد.