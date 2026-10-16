واژگونی پراید در اتوبان ساوه ـ تهران ۸ مصدوم بر جای گذاشت

حمید ابره‌دری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه امروز جمعه، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور ساوه ـ تهران، یک کیلومتر مانده به مجتمع مهتاب، به مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی و یک تیم امدادی هلال‌احمر برای رسیدگی به وضعیت مصدومان به محل اعزام شدند.

رئیس فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به مصدومیت هشت نفر در این حادثه گفت: پس از ارزیابی مصدومان و انجام اقدامات اولیه درمانی، یک نفر به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد و سایر مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان مدرس ساوه انتقال یافتند.