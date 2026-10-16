سعیدی: دفاع از مظلومان و مقابله با ظالمان درس ماندگار مکتب زینبی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به جایگاه تقوا در رسیدن انسان به سعادت و رستگاری اظهار کرد: خداوند متعال در آیه ۳۵ سوره مائده، مؤمنان را به تقوا، جست‌وجوی وسیله تقرب به پروردگار و مجاهدت در راه خدا دعوت می‌کند و این آموزه قرآنی نشان می‌دهد که دستیابی به فلاح و رستگاری نیازمند پایبندی به ارزش‌های الهی و تلاش مستمر در مسیر رضایت پروردگار است.

امام جمعه قم با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار افزود: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره بانویی است که بصیرت، شناخت زمان و موقعیت، صبر، مقاومت و ایثار را در عالی‌ترین جلوه‌های خود به نمایش گذاشت و با حضور آگاهانه در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اسلام، رسالت بزرگی را در پاسداری از حقیقت بر عهده گرفت.



وی با قدردانی از تلاش‌های جامعه پرستاری بیان کرد: پرستاران در عرصه سلامت و خدمت به مردم، مسئولیت خطیری بر دوش دارند و مجاهدت‌های صادقانه آنان، به‌ویژه پرستارانی که در مسیر انجام وظیفه به مقام شهادت رسیده‌اند، جلوه‌ای از پیوند دانش، مسئولیت‌پذیری، فداکاری و ازخودگذشتگی است.



سعیدی با بیان اینکه مناسبت‌های دینی باید زمینه‌ای برای تقویت باورها و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی باشند، اظهار کرد: بازخوانی زندگی بزرگان دین تنها به بیان فضائل آنان محدود نمی‌شود، بلکه باید از سیره این شخصیت‌ها برای تقویت فرهنگ دینی و انقلابی، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و بیداری جامعه در برابر تهدیدها و انحراف‌ها بهره گرفت.



خانواده نخستین کانون تربیت نسل مؤمن است



وی با اشاره به شرایط اجتماعی دوران ولادت حضرت زینب(س) گفت: در روزگاری که برخی افراد از تولد دختر احساس شرمساری می‌کردند و قرآن کریم این نگرش جاهلی را نکوهش کرده است، خاندان امیرالمؤمنین(ع) محیطی سرشار از معرفت و تربیت اسلامی برای پرورش این بانوی بزرگ فراهم کردند.



امام جمعه قم با استناد به آیه ۵۸ سوره نحل درباره نگرش نادرست جاهلیت نسبت به دختران افزود: خانواده‌ها باید قدر فرزندان خود، به‌ویژه دختران را بدانند و با اهتمام به تربیت صحیح آنان، زمینه رشد شخصیتی و معنوی‌شان را فراهم کنند و اجازه ندهند بی‌توجهی به نیازهای تربیتی، زمینه تأثیرپذیری آنان از جریان‌های منحرف را فراهم سازد.



سعیدی با تأکید بر جایگاه خانواده در شکل‌گیری شخصیت فرزندان بیان کرد: خانه نخستین محیط آموزش و تربیت انسان است و والدین نباید مسئولیت پرورش فکری، اخلاقی و اعتقادی فرزندان خود را تنها به مدرسه و جامعه واگذار کنند، بلکه باید از سال‌های نخست زندگی، محیط خانواده را به بستری برای آموزش ارزش‌های دینی و تقویت قدرت تشخیص و انتخاب صحیح تبدیل کنند.



وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در انتقال معارف اسلامی اظهار کرد: آن حضرت راوی خطبه روشنگر حضرت فاطمه زهرا(س) در مسجد مدینه بود و این موضوع نشان می‌دهد که پرورش فرزندانی برخوردار از آگاهی، قدرت بیان و توانایی انتقال درست حقایق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



امام جمعه قم افزود: خانواده‌ها باید فرزندان خود را با معارف اسلام ناب محمدی(ص)، تاریخ انقلاب اسلامی و واقعیت‌های کشور آشنا کنند تا آنان بتوانند در برابر تبلیغات و فضاسازی‌های دشمن، با شناخت و آگاهی موضع بگیرند و تحت تأثیر روایت‌های تحریف‌شده درباره اسلام، انقلاب و مسئولان قرار نگیرند.



حضرت زینب(س) رسالت کربلا را برگزید



سعیدی با اشاره به پیوند عمیق حضرت زینب(س) با نهضت امام حسین(ع) گفت: بر اساس برخی نقل‌های تاریخی، آن حضرت هنگام ازدواج با عبدالله بن جعفر شرط کرد که از امام حسین(ع) جدا نشود و این همراهی را می‌توان در چارچوب مسئولیتی فراتر از پیوندهای خانوادگی و عاطفی، یعنی ایفای نقش در رسالت تاریخی واقعه کربلا، مورد توجه قرار داد.



وی ادامه داد: حضرت زینب(س) در جریان نهضت عاشورا و حوادث پس از آن، مسئولیت سنگین انتقال پیام قیام امام حسین(ع) را بر عهده گرفت و در شرایطی که دشمن در پی تحریف واقعیت‌ها و وارونه جلوه دادن حقیقت بود، با روشنگری و بیان استوار خود اجازه نداد اهداف قیام عاشورا در میان تبلیغات حکومت اموی پنهان بماند.



امام جمعه قم با اشاره به حضور مردم در صحنه و خدمت‌رسانی به یکدیگر اظهار کرد: امروز نیز مسئولیت پاسداری از ارزش‌های نهضت کربلا بر عهده جامعه اسلامی قرار دارد و حضور مردم در میدان و تلاش آنان برای کمک به همنوعان، از جلوه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی و احساس تعهد در برابر جامعه است.



سعیدی افزود: مردم ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که نسبت به سرنوشت جامعه خود بی‌تفاوت نیستند و حضور آنان در صحنه و خدماتی که در شرایط دشوار به یکدیگر ارائه می‌کنند، می‌تواند در استمرار روحیه ایثار و همبستگی اجتماعی نقش‌آفرین باشد.



وی با تأکید بر ضرورت شناخت مسئولیت‌های فردی و اجتماعی بیان کرد: الگوگیری از حضرت زینب(س) باید در رفتار روزمره، نحوه تربیت فرزندان، دفاع از حقیقت و ایستادگی در برابر ظلم نمود پیدا کند و جامعه با شناخت صحیح از سیره اهل‌بیت(ع)، این آموزه‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرد.



حضرت زینب(س) روایت دشمن از عاشورا را تغییر داد



امام جمعه قم با اشاره به ایستادگی حضرت زینب(س) در برابر دستگاه حاکم اموی اظهار کرد: آن حضرت در کربلا و دوران اسارت، با وجود تحمل فشارهای جسمی و روحی و مواجهه با اهانت‌ها و جسارت‌های دشمن، با منطق استوار و سخنان روشنگرانه خود، روایت تحریف‌شده حکومت وقت از واقعه عاشورا را به چالش کشید.



وی افزود: هنگامی که عبیدالله بن زیاد در پی آن بود که واقعه کربلا را شکست اهل‌بیت(ع) جلوه دهد، حضرت زینب(س) با پاسخی قاطع، معیار پیروزی و شکست را از نگاه مادی و ظاهری فراتر برد و با عبارت ماندگار «ما رأیتُ إلا جمیلاً» نشان داد که جنایت‌های دشمن نمی‌تواند حقیقت و عظمت مسیر الهی امام حسین(ع) را مخدوش کند.



سعیدی با اشاره به مواجهه حضرت زینب(س) با یزید در مجلس او بیان کرد: آن حضرت در برابر رفتار حکومت اموی با خاندان پیامبر(ص)، با صراحت از کرامت اهل‌بیت(ع) دفاع کرد و رفتار دوگانه حاکمان را به چالش کشید، رفتاری که از یک سو خانواده خود را در امنیت قرار می‌دادند و از سوی دیگر دختران پیامبر(ص) را در شرایط اسارت در شهرها می‌گرداندند و در مجالس حاضر می‌کردند.



وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین درس‌های سیره حضرت زینب(س)، حفظ قدرت تشخیص و استواری در شرایط دشوار است، افزود: خانواده‌ها و مسئولان باید نسلی تربیت کنند که در مواجهه با جنگ تبلیغاتی و عملیات روانی دشمن، حقیقت را از تحریف تشخیص دهد و با تکیه بر باورهای دینی و شناخت درست از تاریخ، در برابر فشارها دچار تزلزل نشود.



امام جمعه قم تصریح کرد: حضرت زینب(س) با حضور آگاهانه در میدان روشنگری، اجازه نداد دشمن با بهره‌گیری از قدرت سیاسی و تبلیغاتی خود، جایگاه حق و باطل را جابه‌جا کند و این سیره، مسئولیت جامعه اسلامی را در دفاع از حقیقت و مقابله با تحریف دوچندان می‌کند.



مسئولان باید در برابر ظلم موضعی مقتدرانه داشته باشند



سعیدی با اشاره به آموزه امیرالمؤمنین علی(ع) درباره مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم گفت: حضرت زینب(س) در ادامه مسیر پدر بزرگوار خود، با شجاعت و منطق استوار در برابر ستمگران ایستاد و از مظلومان دفاع کرد و این رویکرد، محدود به یک دوره تاریخی نیست، بلکه برای همه انسان‌ها در طول تاریخ پیام و مسئولیت دارد.



وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اقتدار کشور اظهار کرد: مسئولان باید با الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زینب(س)، در برابر دشمنان و بدعهدان از موضع قدرت و عزت سخن بگویند و در مسیر خدمت به مردم و دفاع از منافع کشور، از هیچ تلاشی دریغ نکنند.



امام جمعه قم افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مردم مؤمن، فداکار و ایثارگر و برخورداری از نیروهای مسلح توانمند، ظرفیت‌های مهمی برای دفاع از کشور و مقابله با تهدیدها دارد و مسئولان باید این ظرفیت‌ها را در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و صیانت از امنیت و استقلال کشور به کار گیرند.



سعیدی با اشاره به شرایط کنونی و ضرورت حفظ روحیه استکبارستیزی بیان کرد: همان‌گونه که امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب بر ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تأکید داشتند، جامعه اسلامی نیز باید با حفظ بصیرت و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، در برابر زیاده‌خواهی دشمنان و جنایتکاران با اقتدار عمل کند.



وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ملت‌های مظلوم منطقه اظهار کرد: با تأسی به سیره حضرت زینب(س)، حمایت از نیروهای مقاومت و مردم مظلوم لبنان و حزب‌الله، مردم مقاوم فلسطین و غزه و مردم یمن باید مورد توجه قرار گیرد و جامعه اسلامی در برابر ظلم و تجاوز، مسئولیت خود را در دفاع از مظلومان به انجام برساند.



عفاف و حجاب از ارزش‌های مورد تأکید سیره زینبی است



امام جمعه قم با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) در عرصه امر به معروف و نهی از منکر گفت: آن بانوی بزرگ اسلام در کنار نقش تاریخی خود در تبیین حقیقت عاشورا، الگویی برجسته در پاسداری از عفاف، حجاب و ارزش‌های اخلاقی بود و حتی در دوران اسارت نیز بر حفظ کرامت و حرمت خاندان پیامبر(ص) پای فشرد.



سعیدی افزود: هنگامی که عفاف، حجاب و حیا در معرض تهاجم قرار می‌گیرد، موضوع تنها به یک رفتار فردی محدود نمی‌شود، بلکه ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به همین دلیل، خانواده‌ها و مسئولان باید نسبت به صیانت از این ارزش‌ها احساس مسئولیت کنند.



وی با اشاره به آنچه محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دختران محجبه در جمهوری آذربایجان خواند، اظهار کرد: برخورد با دختران به دلیل رعایت حجاب و محروم کردن آنان از تحصیل، نمونه‌ای از رفتارهایی است که ضرورت توجه به حقوق دینی و اجتماعی افراد را یادآوری می‌کند.



امام جمعه قم تأکید کرد: مسئولان و خانواده‌ها باید با شناخت درست از ارزش‌های اسلامی و با رویکردی مسئولانه، اجازه ندهند جریان‌های مهاجم به باورها و بنیان‌های اخلاقی خانواده راه پیدا کنند و زمینه تضعیف عفاف و حجاب در محیط‌های اجتماعی و اداری فراهم شود.



سعیدی در پایان با تبریک موفقیت تیم ملی کشتی ایران در شرایط خاص دیپلماسی کشور و در نزدیکی هتل متعلق به دونالد ترامپ، این رویداد را نمادی از حضور بین‌المللی و استکبارستیزی قهرمانان ورزشی کشور دانست و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.