به گزارش خبرگزاری مهر، مانور سراسری شناسایی و جمع‌آوری مصارف غیرمجاز برق در باغ‌ویلاهای استان لرستان طی هفته جاری با مشارکت ۲۰ اکیپ عملیاتی برگزار شد؛ عملیاتی که به شناسایی و جمع‌آوری صدها مورد استفاده غیرمجاز از شبکه برق انجامید.

شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، اظهار کرد: این مانور با محوریت دفتر حراست و امور محرمانه شرکت و با مشارکت اکیپ‌های عملیاتی در نقاط مختلف استان به اجرا درآمد.

جمع‌آوری ۴۰۰ مورد برق غیرمجاز در دو روز

جمشیدی با اشاره به نتایج این عملیات افزود: در جریان اجرای مانور، ۴۰۰ مورد استفاده غیرمجاز از شبکه برق شناسایی و جمع‌آوری شد. همچنین ۹ دستگاه ماینر کشف و ۲ هزار و ۱۰۰ متر کابل غیرمجاز نیز از سطح استان جمع‌آوری شد.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با تخلفات حوزه برق تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه، علاوه بر افزایش تلفات انرژی، می‌تواند به تجهیزات و تأسیسات صنعت برق آسیب وارد کند و پایداری شبکه را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: اجرای طرح‌های نظارتی و عملیاتی در نقاط مختلف استان با هدف پیشگیری از تخلفات، صیانت از زیرساخت‌های صنعت برق و حفاظت از حقوق مشترکان قانونی اهمیت ویژه‌ای دارد و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد یافت.

بازرسی از باغ‌ویلاها و نقاط مشکوک در شهرستان‌ها

در ادامه این گزارش، سروش روزبهانی، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق لرستان، نیز با اشاره به جزئیات اجرای مانور گفت: شناسایی موارد استفاده غیرمجاز از شبکه و برخورد با تخلفات، از جمله برنامه‌های عملیاتی این دفتر است.

وی افزود: در جریان این طرح، باغ‌ویلاها و نقاط مشکوک در شهرستان‌های مختلف استان مورد بازرسی قرار گرفتند و نیروهای عملیاتی با انجام بررسی‌های میدانی، موارد تخلف را شناسایی و پیگیری کردند.

روزبهانی خاطرنشان کرد: روند شناسایی و رسیدگی به تخلفات حوزه برق با استفاده از ظرفیت نیروهای عملیاتی و تداوم بازرسی‌های میدانی دنبال می‌شود و برنامه‌های نظارتی در این زمینه به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.