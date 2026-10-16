حرکت تدافعی رزمندگان ایران به راهبرد تهاجمی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۴ مهرماه که با حضور گسترده مجاوران و زائران در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقوای الهی، به تبیین شرایط کنونی جامعه، تحولات مربوط به جنگ و میانجیگری‌ها، وضعیت نظامی دشمن و ضرورت ایستادگی و مقاومت در برابر فشارهای آمریکا و دشمنان پرداخت.

بن‌بست در حرکت‌های دیپلماتیک و حفظ عزت ملت ایران

امام جمعه مشهد با بیان اینکه همه را به تقوای الهی سفارش می‌کند، اظهار داشت: شرایط امروز جامعه ما این است که حرکت‌های دیپلماتیک در جنگ و میانجیگری‌ها به بن‌بست رسیده است و آن‌طور که خواسته شما مردم بود، مسئله مقابله با دشمن و حفظ عزت، حرمت و عظمت این ملت، انقلاب و نظام در این مقابله، به‌لطف الهی تا به امروز به برکت رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری کاملاً محفوظ مانده است.

وی افزود: همه حرکت‌ها در مقام معامله با قاتل امام شهید مظلوم ما بود که خوشبختانه شکست خورد و به نتیجه نرسید.

تشدید تهدیدهای نظامی دشمن و پاسخ رزمندگان ایرانی

علم الهدی با اشاره به وضعیت نظامی موجود، تصریح کرد: دشمن در مقام تشدید وضعیت نظامی است، اما این تشدید در عرصه تهدید است، نه در عرصه عملیات؛ به این دلیل که موقعیت سیاسی داخلی دشمن در شرایطی قرار دارد که توسعه جنگ، موقعیت سیاسی آن‌ها را از بین خواهد برد و از نظر توان سیاست داخلی، دچار شکست و رسوایی بیشتری خواهند شد.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: بنابراین، تشدید نظامی از سوی دشمن صرفاً در عرصه تهدید است و در عرصه عملیات نیست؛ البته در عرصه عملیات، تشدید نظامی از طرف رزمندگان قهرمان ما به‌خوبی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها در دریای عمان پنج کشتی ما را زدند و رزمندگان عزیز ما در مقابل این پنج کشتی، ده کشتی آمریکایی را زدند. همچنین یک پایگاه نظامی بسیار مهم آمریکایی‌ها در اردن را با خاک یکسان کردند.

علم الهدی با بیان اینکه این وضعیت، موقعیت تشدید نظامی از سوی رزمندگان ماست، گفت: موقعیت تهدید نظامی از طرف دشمن، فقط در عرصه تهدید است و آن هم پس از جریان انتخابات نوامبر، یعنی انتخابات به‌اصطلاح کنگره آمریکا، در نوامبر و در مقابله با دوازدهم آبان صورت می‌گیرد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به زمان‌بندی این تحولات عنوان کرد: آن‌ها در آن روز انتخابات انجام می‌دهند؛ یک روز قبل از سی‌ام آبان که روز استکبارستیزی ماست. آن‌ها درصدد هستند که بعد از انتخابات، حملات شدیدی را شروع کنند.

وی تصریح کرد: البته این مسئله بستگی به اقتضائاتی دارد که بعد از این انتخابات برای دشمن در آمریکا به وجود می‌آید؛ اینکه اقتضائات به وجودآمده، اقتضای یک حرکت نظامی دارد یا اقتضای حرکت نظامی نخواهد داشت.

حرکت ملت ایران در مسیر الگوی زینب کبری(سلام‌الله‌علیها)

علم‌الهدی با اشاره به ضرورت حفظ مسیر انقلاب در شرایط کنونی اظهار داشت: برادران و خواهران، چیزی که برای ما مهم است، این است که در عرصه حرکتی که داریم، در لابه‌لای این جنگ‌ها و صلح‌هایی که دشمن پیوسته بر ما تحمیل می‌کند و در میان این قضایا، رابطه ما با الگو و سطحی که داریم، دقیقاً به وجود مقدس زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) بازمی‌گردد.

امام جمعه مشهد افزود: حرکت ما، حرکت زینبی است و بعثت ما، بعثت زینبی است؛ یعنی همان‌طور که شب عاشورا، وجود مقدس سیدالشهدا(علیه‌السلام) حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) را در مسیر انقلاب‌سازی کربلا مبعوث فرمودند، امام شهید ما نیز پیش از شهادتشان، ملت ما را مبعوث کردند تا جریان انقلاب را ادامه دهند.

تأکید رهبر شهید انقلاب بر ایستادگی و مقاومت در برابر فشارهای دشمن

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره ضرورت مقاومت در برابر فشارهای دشمن گفت: در یکی از فرمایشاتشان، مقام معظم رهبری شهید فرمودند: «ایستادگی و مقاومت، راه مقابله با فشارهای شرطی دشمن است.»

علم‌الهدی ادامه داد: ایشان سپس فرمودند که برای مثال، فرض کنید نظام اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه می‌شود. منظور از فشار شرطی این است که فشاری وارد می‌کنند؛ برای مثال، تحریم می‌کنند و سپس می‌گویند این تحریم را برمی‌داریم، به شرط اینکه فلان کار انجام بگیرد.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: این‌طور نیست که انسان را به‌کلی مأیوس کنند؛ می‌گویند تحریم را برمی‌داریم، اما شرطش این است که این کار باید انجام بگیرد. این شرط، مسئله بسیار خطرناک و مهمی است؛ زیرا ممکن است این شرط‌ها به‌شدت گمراه‌کننده و هلاک‌کننده باشند.

استقامت، وظیفه عمومی ملت در برابر فشارهای دشمن

وی با اشاره به راه مقابله با چنین فشارهایی تصریح کرد: در چنین شرایطی، انسان متوجه می‌شود که راه چاره چیست؛ «فَٱسۡتَقِمۡ کَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ» این راه، استقامت است. این مسئله، موضوعی عمومی است و مسئله‌ای شخصی نیست.

علم الهدی با اشاره به تفاوت میان خطاب‌های قرآنی درباره صبر و استقامت اظهار داشت: برای مثال، در قرآن، دستور صبر و استقامت گاهی خطاب به شخص پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ یعنی پیامبر مورد خطاب قرار می‌گیرد، نه مردم. اما در اینجا، موضوع مستقیماً به مردم ارتباط دارد.

امام جمعه مشهد افزود: در چنین شرایطی، تنها استقامت رهبری کافی نیست و استقامت جریان‌های مسئول نیز به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ استقامت بر عهده مردم است. «وَمَنْ تاب مَعَکَ»؛ هر کس همراه تو به‌سوی خدا آمده است، او نیز وظیفه دارد استقامت کند و باید پایداری داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه امام شهید مسیر و راه را برای ملت ایران مشخص کرده‌اند، گفت: در چنین وضعیتی که دشمن یا با تهدید می‌خواهد ما را به انجام خواسته‌ها و پذیرش شرایط خود وادار کند یا با عملیات نظامی به دنبال تحمیل خواسته‌هایش است، وظیفه ما استقامت است؛ ما باید استقامت کنیم و به هیچ وجه تسلیم و سازش با دشمن نشویم.

استقامت در برابر عملیات و تهدیدهای دشمن، دستور رهبر شهید انقلاب است

علم‌الهدی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره ضرورت مقاومت در برابر فشارهای دشمن اظهار داشت: مقام معظم رهبری شهید می‌فرمایند در جایی که دشمن عملیات شرطی انجام می‌دهد، شما تسلیم نشوید و استقامت کنید تا دشمن به‌جای عملیات، به تهدید شرطی روی بیاورد.

امام جمعه مشهد افزود: دشمن در این موقعیت، توان تشدید نظامی در عرصه عملیات را ندارد و با توجه به شرایط سیاسی داخلی خود، امکان ندارد بتواند به‌راحتی دست به گسترش عملیات نظامی بزند. بنابراین، در هر موقعیتی که دشمن ما را با شرط تهدید می‌کند، نباید در برابر عملیات او تمکین کنیم و به پذیرش شروطش تن بدهیم.

وی با تأکید بر اینکه نباید صرفاً به دلیل وحشت و ترس از تهدیدهای دشمن، خواسته‌های او را پذیرفت، تصریح کرد: معلوم نیست دشمن بتواند تهدیدهای خود را عملی کند یا نه؛ ازاین‌رو، دستور مقام معظم رهبری در چنین شرایطی، ایستادگی و مقاومت است.

الگوی زینب کبری(سلام‌الله‌علیها)؛ تبدیل حرکت تدافعی به حرکت تهاجمی

علم الهدی با بیان اینکه ملت ایران باید در هر شرایطی راهکارهای خود را بر اساس الگوی زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) در مبارزه با دشمن تنظیم کند، اظهار داشت: باید شرایط اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را در روز شهادت سیدالشهدا(علیه‌السلام) در نظر بگیریم و ببینیم آنان در چه وضعیتی قرار داشتند. دشمن، اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را محاصره کرد، خیمه‌های آنان را به آتش کشید، اموالشان را غارت کرد و همه را به اسارت گرفت.

امام جمعه مشهد ادامه داد: نه‌تنها چادرهای آنان را از سرشان برداشتند، بلکه زنان و کودکان را بر شتران بدون جهاز سوار کردند و در صحرای کویر، در برابر باد و شن قرار دادند؛ به‌گونه‌ای که ذرات شن به صورت‌های آنان می‌پاشید. این، همان وضعیتی بود که اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در اسارت دشمن با آن مواجه بودند.

وی با اشاره به سرانجام حرکت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در برابر دشمن عنوان کرد: با وجود تمام این شرایط، باید دید آنان چگونه از شام خارج شدند و چه اتفاقی افتاد که دشمن در نهایت در چه وضعیتی قرار گرفت. حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) چه کرد که این دشمن در برابر ایشان به چنین وضعیتی دچار شد و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) توانستند با سربلندی از شام خارج شوند؟

علم الهدی با بیان اینکه یکی از اقدامات حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) در شهر شام، تبدیل حرکت تدافعی به حرکت تهاجمی بود، اظهار داشت: در ابتدا، حرکت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) حرکتی تدافعی بود؛ دشمن برنامه‌ریزی کرده بود تا آنان را سرکوب کند و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در برابر سرکوب دشمن، غذا ندادن، آب ندادن و کتک زدن مقاومت می‌کردند. در این مرحله، حرکت آنان دفاعی بود، اما هنگامی که وارد شام شدند، حرکتشان به حرکتی تهاجمی تبدیل شد.

خطبه حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) و حضرت سجاد(علیه‌السلام)؛ تغییر معادلات سیاسی شام

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به موضع‌گیری حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) در برابر یزید تصریح کرد: حضرت زینب(س) فریاد زدند: «أَظَنَنْتَ یا یَزیدُ...»؛ یعنی ای یزید، آیا گمان کردی که با گرفتن افق‌های زمین و آسمان از ما، حوزه قدرت و ولایت ما را از بین برده‌ای؟ ایشان در برابر تهاجم یزید ایستادند و حرکت تدافعی را به حرکت تهاجمی تبدیل کردند.

وی با اشاره به خطبه حضرت سجاد(علیه‌السلام) در مجلس شام اظهار داشت: حرکت حضرت سجاد(علیه‌السلام) نیز دیگر حرکتی تدافعی نبود؛ ایشان در برابر یزید، موضعی تهاجمی اتخاذ کردند و با سخنان خود، وضعیت سیاسی داخلی یزید را در شام به هم ریختند.

علم الهدی افزود: مردم شام حدود چهل سال تحت تأثیر قدرت بنی‌امیه و تبلیغات آنان علیه فرزندان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) قرار گرفته بودند؛ بیست سال معاویه در جایگاه استانداری و سپس بیست سال در جایگاه خلافت حکومت کرده بود و در طول این مدت، افکار عمومی شام را شکل داده بود.

امام جمعه مشهد ادامه داد: با ورود اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و موضع‌گیری‌های آنان، وضعیت سیاسی داخلی شام به‌گونه‌ای تغییر کرد که مردم در برابر یزید موضع گرفتند. همین مسئله موجب شد یزید اظهار پشیمانی کند؛ اما این به معنای پشیمانی واقعی او نبود، بلکه فشار سیاسی او را وادار کرد اظهار کند که از کشتن امام حسین(علیه‌السلام) پشیمان است و در این واقعه دخالتی نداشته و تقصیر را به گردن ابن‌زیاد بیندازد تا خود را تبرئه کند؛ بااین‌حال، در جامعه سیاسی شام تبرئه نشد.

وی با تأکید بر نقش حرکت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در تغییر فضای سیاسی شام گفت: حرکت تدافعی اهل‌بیت(علیهم‌السلام) ماجرا را به اینجا رساند؛ آنان حرکت تدافعی را به حرکت تهاجمی تبدیل کردند.

برگزاری مجلس عزاداری در شام؛ افشای چهره بنی‌امیه

علم‌الهدی با اشاره به اقدام حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) برای برگزاری مجلس عزاداری در شام اظهار داشت: هنگامی که اهل‌بیت(علیهم‌السلام) می‌خواستند از شام خارج شوند، حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) شرط کردند که مجلس یادبود شهدای کربلا در شهر شام برگزار شود.

امام جمعه مشهد افزود: این مجلس، یک مجلس عادی و معمولی نبود که صرفاً در آن بنشینند و قرآن بخوانند؛ بلکه مجلسی بود که در آن، بنی‌امیه رسوا شوند و آثار تبلیغات و حرکت‌های سیاسی چهل‌ساله معاویه نقش بر آب شود.

وی تصریح کرد: حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) حرکت تدافعی را به حرکت تهاجمی تبدیل کردند و این همان الگویی است که ما باید در مبارزه با دشمن از آن استفاده کنیم.

تبدیل راهبرد دفاعی به تهاجمی در میدان نبرد

علم الهدی با اشاره به وضعیت کنونی رزمندگان ایران در مقابله با دشمن گفت: خوشبختانه رزمندگان ما نیز همین کار را انجام داده‌اند؛ حرکت تدافعی به حرکت تهاجمی تبدیل شده است. دشمن به ما حمله کرد و ما درصدد دفاع برآمدیم، اما اکنون دیگر در موضع دفاعی نیستیم و به دشمن تهاجم می‌کنیم.

امام جمعه مشهد ادامه داد: آنچه رزمندگان ما از نظر جنگ انجام داده‌اند، نشان می‌دهد که بنای ما حمله به دشمن است، نه صرفاً دفاع در برابر او، این الگو را از حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) آموخته‌ایم؛ ایشان حرکت تدافعی را به حرکت تهاجمی تبدیل کردند و رزمندگان ما نیز پس از دفاع، حرکت خود را به سمت تهاجم تغییر داده‌اند.

وی با تأکید بر آمادگی رزمندگان ایرانی در برابر دشمن عنوان کرد: ما اکنون بنای تهاجم به دشمن داریم و دیگر در مقام دفاع نیستیم. با آمادگی گسترده، اگر دشمن وارد میدان شود، ما برنده خواهیم بود؛ زیرا راهبرد ما تهاجم است، نه اینکه منتظر بمانیم دشمن حمله کند و سپس به دفاع بپردازیم.

ایمان به خدا؛ محور اصلی مبارزه با دشمن

علم الهدی با اشاره به دومین ویژگی الگوی مبارزاتی حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) اظهار داشت: ویژگی دیگری که از حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) آموخته‌ایم، در کنار تبدیل حرکت تدافعی به حرکت تهاجمی، راهکاری است که ایشان در مبارزه داشتند؛ این راهکار، ایمان به خداوند و اتکا به قدرت الهی بود.

امام جمعه مشهد افزود: حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) جز خداوند تکیه‌گاهی نداشتند و همه امور را به خدا واگذار می‌کردند. اتکال به خدا، اطمینان به خدا، توجه به روبیت الهی و اعتماد به قدرت پروردگار، از ویژگی‌های برجسته حرکت ایشان در برابر دشمن بود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ محوریت ایمان در جامعه تصریح کرد: برادران و خواهران، سعی کنید این محوریت ایمان را از دست ندهیم و وابستگی خود به اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را حفظ کنیم؛ این‌ها حلال مشکلات ما هستند و نباید این حقیقت را زیر پا بگذاریم.

علم‌الهدی با اشاره به نقش حضرت صاحب‌الزمان(عج) در گشایش امور اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که سرانگشت تدبیر وجود مقدس حضرت صاحب‌الزمان(عج) است که مشکلات را حل می‌کند و امور را پیش می‌برد. این حقیقت را فراموش نکنیم و هیچ‌گاه از یاد نبریم.

«خرمشهر را خدا آزاد کرد»؛ تأکید بر نقش اراده الهی در پیروزی

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به پیروزی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس گفت: هیچ‌گاه فراموش نکنیم روزی را که رزمندگان ما در دفاع مقدس آن حرکت عظیم را انجام دادند، پنجاه هزار نفر از نیروهای دشمن را اسیر کردند و خرمشهر را آزاد کردند. امام بزرگوار ما در آن زمان تنها یک جمله فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد.»

وی ادامه داد: اکنون نیز باید این حقیقت را در نظر داشته باشیم که همه‌کاره خداوند است؛ خداوند ما را پیروز می‌کند و دشمن ما را شکست می‌دهد.

علم‌الهدی با تأکید بر نقش تدبیر الهی و عنایت حضرت صاحب‌الزمان(عج) در تحولات کنونی بیان کرد: سرانگشت تدبیر حضرت صاحب‌الزمان(عج) چنان امور را پیش می‌برد و معادلات سیاسی را زیرورو می‌کند که دشمنان در برابر اسلام، جز افتضاح، رسوایی و شکست، نتیجه‌ای نخواهند داشت.

امام جمعه مشهد با اشاره به شرایط حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) در عصر عاشورا و شب یازدهم محرم افزود: در عصر عاشورا و شب یازدهم، دشمن حمله‌ور شد و خیمه‌ها را به آتش کشید؛ پرستاری از بیمار، رسیدگی به یتیمانی که پراکنده شده بودند و مشکلات دیگر، هرکدام از یک طرف، و داغ جان‌سوز برادری مانند حسین(علیه‌السلام) از طرف دیگر، بر حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) سنگینی می‌کرد؛ بااین‌حال، ایشان نافله شب خود را فراموش نکردند و نافله شب را به‌جا آوردند.

وی با تأکید بر پیوند سیاست و مجاهدت‌ها با دین و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) اظهار کرد: برادران و خواهران، اگر سیاست ما و مجاهدت‌های ما گره بخورد به دین و اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، هیچ موجودی و هیچ قدرتی روی کره زمین حریف ما نخواهد شد.