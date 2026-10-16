علیرضا کاشفی زاده، در حاشیه برگزاری دوازدهمین «کنگره ملی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و خواب» در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تنوع اسپری های تنفسی مثل قبلا خیلی گسترده نیست و ما با محدودیت در واردات این نوع از داروها مواجه‌ایم.

وی با توجه به محدودیت هایی که در مسیر واردات و تأمین دارو ایجاد شده است، افزود: متاسفانه از طیف متنوعی از اسپری های تنفسی در شرایط کنونی بهره مند نیستیم و همین موضوع باعث شده بیماران در انتخاب داروی خود با محدودیت مواجه شوند.

کاشفی زاده با اشاره به عارضه هایی که اسپری های تنفسی دارند، گفت: وقتی بیمار دچار عارضه می‌شود، اسپری او را عوض می کنیم، اما باید بدانیم عارضه های هر کدام از اسپری های تنفسی با هم فرق دارد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص قیمت اسپری های تنفسی بعد از افزایش قیمت داروها، اظهار داشت: متأسفانه قیمت‌های اسپری های تنفسی فوق العاده بالا رفته است.

وی ادامه داد: قیمت اسپری های تنفسی به چند ده برابر رسیده است، به طوری که قبلا بیمار با ۶۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان با بیمه تهیه می کرد، الان به ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان رسیده است.