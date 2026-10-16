امام جمعه بوشهر: حفظ اشتغال و مهار گرانی باید در اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر، با گرامیداشت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، به تبیین جایگاه این بانوی بزرگ در پاسداری از پیام عاشورا پرداخت و با اشاره به مسائل اقتصادی، اجتماعی و تحولات سیاسی، بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم و حفظ اقتدار کشور تأکید کرد.

وی با تبریک روز پرستار به جامعه سلامت و بانوان اظهار کرد: پرستاران و کادر درمان در مقاطع مختلف، از دوران هشت سال دفاع مقدس تا بحران‌های گوناگون و همه‌گیری کرونا، خدمات ارزشمند و فداکارانه‌ای به کشور ارائه کرده‌اند و نقش آنان در حفظ سلامت جامعه شایسته قدردانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: تقدیر از جامعه پرستاری نباید صرفاً در بیان و مراسم خلاصه شود، بلکه مسئولان باید برای رفع مشکلات این قشر اقدام کنند. استخدام دانش‌آموختگان پرستاری، بازنگری در حقوق و مزایا، پرداخت کامل و به‌موقع مطالبات و رسیدگی به وضعیت رفاهی و معیشتی پرستاران از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود.

ضرورت صیانت از امنیت شغلی

صفایی بوشهری در ادامه با اشاره به وضعیت بازار و دشواری‌های اقتصادی خانوارها گفت: با وجود عرضه کالاهای اساسی در بازار، افزایش قیمت‌ها همچنان فشار قابل توجهی بر زندگی مردم وارد می‌کند و برای کاهش این فشارها باید نظارت‌ها تقویت و راهکارهای مؤثرتری اجرا شود.

وی ایجاد بازارهای مستقیم عرضه محصولات از تولیدکننده به مصرف‌کننده در محلات و تقویت تعاونی‌های مصرف در سطح استان را از راهکارهای کاهش هزینه‌های خانوار و کمک به ساماندهی بازار برشمرد.

امام جمعه بوشهر همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ اشتغال کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی تصریح کرد: مراکز صنعتی و تولیدی باید در شرایط کنونی از تعدیل و اخراج نیروی کار خودداری کنند؛ زیرا معیشت این قشر به استمرار اشتغال وابسته است و صیانت از امنیت شغلی آنان، مسئولیتی مهم و مشترک به شمار می‌رود.

وی با گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از خدمات نیروهای مسلح، به‌ویژه سپاه و ارتش مستقر در استان بوشهر، در تأمین امنیت پایدار قدردانی کرد.

صفایی بوشهری همچنین به مناسبت هفته استاندارد، نقش فعالان این حوزه را در صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت کالاها و بهبود چرخه ارائه خدمات مهم دانست.

حضرت زینب (س)؛ نماد روشنگری و مقاومت در برابر تحریف

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به میلاد حضرت زینب کبری (س)، سیره این بانوی بزرگوار را الگویی برای بصیرت، آگاهی‌بخشی و پایداری در مسیر حق دانست.

وی با اشاره به نقش زنان برجسته در تاریخ ادیان الهی، از حضرت آسیه (س)، حضرت مریم (س)، حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) به‌عنوان شخصیت‌هایی یاد کرد که در مقاطع حساس تاریخی برای پاسداری از ایمان و ارزش‌های الهی نقش‌آفرینی کردند.

صفایی بوشهری اظهار کرد: حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا، در شرایط دشوار اسارت، با خطبه‌های روشنگرانه خود در کوفه و شام، اجازه نداد حقیقت قیام امام حسین (ع) در میان تبلیغات و تحریف‌های دستگاه اموی پنهان بماند.

وی افزود: مکتب زینبی نشان می‌دهد که آگاهی، شجاعت و تبیین حقیقت می‌تواند در سخت‌ترین شرایط نیز مسیر حق را روشن نگه دارد و مانع فراموشی پیام عدالت و مقابله با ظلم شود.

امام جمعه بوشهر در ادامه با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به یونان درباره نقش تاریخی ایران در برابر تمدن غرب، این سخنان را تلاشی برای ارائه تصویری منفی از ایران و شکل‌دهی به فضای تقابل میان کشورمان و غرب توصیف کرد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران و تمدن‌های کهن جهان گفت: ملت ایران در طول تاریخ در برابر تجاوز بیگانگان از سرزمین خود دفاع کرده و امروز نیز در برابر هرگونه تعرض و زیاده‌خواهی، بر استقلال و عزت ملی تأکید دارد.

صفایی بوشهری با تأکید بر مبانی اسلامی و انسانی جمهوری اسلامی ایران، حمله به مراکز درمانی، آموزشی و خدماتی و آثار فرهنگی را مغایر با این اصول دانست و با اشاره به بمباران اتمی ژاپن، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و حمایت آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی، از آنچه نقض حقوق غیرنظامیان خواند، انتقاد کرد.

وی، استقامت در مسیر حق را از عوامل حفظ عزت و استقلال کشور دانست و تأکید کرد که بر اساس آموزه‌های دینی، ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان، زمینه‌ساز خوداتکایی و پیشرفت است و عقب‌نشینی در برابر فشارها می‌تواند منافع و استقلال ملت را با آسیب مواجه کند.