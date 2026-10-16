احتمال بارش باران در چهارمحال و بختیاری از هفته آینده

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان چهارمحال و بختیاری در روزهای پیش رو صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی نقاط استان غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید دور از انتظار نیست و در برخی مناطق نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال وقوع بارش در استان بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه، از هفته آینده احتمال فعالیت سامانه بارشی و وقوع بارش باران در برخی مناطق استان وجود دارد که جزئیات آن با بررسی نقشه‌های هواشناسی و نزدیک‌تر شدن به زمان فعالیت سامانه مشخص‌تر خواهد شد.

نوروزی همچنین از روند کاهش دما در چهارمحال و بختیاری خبر داد و تصریح کرد: تغییرات دمایی استان در روزهای آینده تحت تأثیر شرایط جوی قرار خواهد داشت و لازم است شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت آب‌وهوا، پیش‌بینی‌های روزانه هواشناسی را دنبال کنند.

وی با اشاره به احتمال وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات، بر ضرورت توجه به شرایط جوی در فعالیت‌های روزمره تأکید کرد و گفت: وزش باد و خیزش احتمالی گردوخاک می‌تواند در برخی مناطق موجب کاهش کیفیت هوا و محدود شدن دید افقی شود؛ ازاین‌رو، رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه در مناطق مستعد گردوخاک، ضروری است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرپذیری شرایط جوی، پیش‌بینی‌های هواشناسی به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود و شهروندان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی استان و تغییرات احتمالی در زمان و میزان بارش‌ها، اطلاعیه‌ها و هشدارهای رسمی هواشناسی را پیگیری کنند.