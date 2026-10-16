گذر متناوب موج ناپایدار از اصفهان در هفته پایانی مهر؛ گرما ادامه دارد

حجت‌الله علی‌عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد به نسبت شدید و احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

وی ادامه داد: در ارتفاعات غربی استان، بعد از ظهر امروز افزایش ابر و رگبار موقت و خفیف پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از فردا شنبه به تناوب تا پایان هفته آتی با گذر امواج متناوب از سطح استان، در بعضی ساعات رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می شود.

علی‌عسکریان با بیان اینکه تغییرات دمایی زیادی طی ۴۸ ساعت پیش رو انتظار نداریم، افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۳۷ درجه و بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.