به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، نظارت بر بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، مسئولان باید با تصمیم‌گیری‌های عادلانه و نظارت مستمر، مانع تضییع حقوق مردم شوند.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی خانوارها افزود: فشارهای اقتصادی نباید زمینه سوءاستفاده برخی افراد در معاملات و عرضه کالا را فراهم کند و رعایت انصاف، امانت‌داری و پرهیز از کم‌فروشی باید در فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه سنندج بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های مسئول بر قیمت‌ها و مبادلات تجاری تأکید کرد و گفت: مردم، به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد، نباید به دلیل تخلف برخی افراد و ضعف نظارت، با مشکلات بیشتری در تأمین نیازهای روزمره خود مواجه شوند.

مدیران جهادی باید برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند

رستمی با بیان اینکه عبور از شرایط دشوار اقتصادی به مدیرانی دلسوز و توانمند نیاز دارد، عنوان کرد: مسئولان باید با روحیه جهادی در میان مردم حضور داشته باشند، مشکلات آنان را از نزدیک بشناسند و برای رفع موانع موجود با جدیت تلاش کنند.

وی تحقق عدالت اجتماعی را نیازمند همکاری همه بخش‌ها دانست و افزود: مقابله با تبعیض و کاهش فشارهای معیشتی، مستلزم آن است که مدیران در انجام وظایف خود مسئولانه عمل کنند و حمایت از اقشار ضعیف را در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار دهند.

انتقاد از تناقض میان ادعاهای حقوق بشری آمریکا و عملکرد این کشور

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال ملت‌ها و حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نظامی و اقتصادی برای تحمیل خواسته‌های سیاسی به کشورها، با ادعاهای مربوط به آزادی و حقوق بشر همخوانی ندارد.

وی با اشاره به پیامدهای جنگ و تحریم برای زندگی مردم افزود: جهان باید عرصه آرامش، امنیت و زندگی شرافتمندانه انسان‌ها باشد، اما جنگ‌افروزی و سیاست‌های مبتنی بر سلطه، رنج و ناامنی را به مردم بسیاری از مناطق تحمیل کرده است.

رستمی محرومیت انسان‌ها از دسترسی به نیازهای اساسی، از جمله غذا و دارو، را مغایر با اصول انسانی دانست و تصریح کرد: نمی‌توان از حقوق بشر سخن گفت، اما در برابر رنج مردم بی‌گناه و فشارهایی که بر زندگی آنان تحمیل می‌شود، بی‌تفاوت ماند.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر گفت: این سازمان‌ها باید از حقوق انسان‌ها و مظلومان دفاع کنند، اما به اعتقاد من، عملکرد برخی از آنها با رسالت اصلی‌شان فاصله گرفته و به‌جای حمایت از آسیب‌دیدگان، منافع قدرت‌های مسلط را در اولویت قرار داده است.

قدردانی از پرستاران به‌دلیل نقش‌آفرینی در حفظ سلامت جامعه

امام جمعه سنندج در ادامه با اشاره به اهمیت علم و مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: دانش زمانی ارزشمند است که در خدمت مردم قرار گیرد و به بهبود زندگی و سلامت جامعه کمک کند.

وی با تجلیل از تلاش‌های پرستاران و کارکنان حوزه سلامت افزود: پرستاران از سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند که به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا، با فداکاری و ازخودگذشتگی در کنار بیماران ماندند و خدمات مؤثری به مردم ارائه کردند.

رستمی پرستاران را شایسته قدردانی و حمایت دانست و خاطرنشان کرد: تلاش این گروه در مراقبت از بیماران و بازگرداندن سلامت به افراد، جایگاهی ارزشمند در جامعه دارد.

رزمایش «جان‌فدایان» نمادی از ایستادگی مردم است

وی همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدایان» در سنندج گفت: مشارکت مردم در چنین برنامه‌هایی، بیانگر پایبندی آنان به ارزش‌های ملی و دینی و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان است.

امام جمعه سنندج با اشاره به جان‌باختن جمعی از مردم و چهره‌های نظامی کشور در جریان درگیری‌ها، از جمله کودکان بی‌گناه میناب، اظهار کرد: ملت ایران با وجود تحمل دشواری‌ها و حملات دشمنان، همچنان بر دفاع از کشور و ارزش‌های خود تأکید دارد.

رستمی در پایان بر ضرورت پاسداری از ارزش‌های دینی و ملی تأکید کرد و حضور مردم در صحنه را نشانه‌ای از پایداری و احساس مسئولیت آنان در قبال سرنوشت کشور دانست.