رقابت ۴۰ نفر در مرحله استانی مسابقات معارفی قرآن کریم قزوین

حجت‌الاسلام رضا نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مجموع یک‌هزار و ۸۲۶ شرکت‌کننده در استان قزوین داشت که نزدیک به ۵۰۰ نفر از آنان در بخش معارفی حضور داشتند.

وی افزود: مرحله شهرستانی این رقابت‌ها در شهریورماه برگزار شد و امروز، ۲۴ مهرماه، ۴۰ نفر از برگزیدگان این مرحله در بخش معارفی برای رقابت در مرحله استانی حضور دارند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین درباره زمان برگزاری مرحله کشوری نیز گفت: پس از تصحیح اوراق و مشخص‌شدن نتایج، تعداد سهمیه استان برای حضور در مرحله کشوری اعلام خواهد شد و اطلاع‌رسانی در این زمینه متعاقباً انجام می‌شود.

