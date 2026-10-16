  1. استانها
  2. قزوین
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

رقابت ۴۰ نفر در مرحله استانی مسابقات معارفی قرآن کریم قزوین

رقابت ۴۰ نفر در مرحله استانی مسابقات معارفی قرآن کریم قزوین

قزوین- رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه قزوین از برگزاری مرحله استانی بخش معارفی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور ۴۰ نفر از راه‌یافتگان این مرحله خبر داد.

حجت‌الاسلام رضا نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مجموع یک‌هزار و ۸۲۶ شرکت‌کننده در استان قزوین داشت که نزدیک به ۵۰۰ نفر از آنان در بخش معارفی حضور داشتند.

وی افزود: مرحله شهرستانی این رقابت‌ها در شهریورماه برگزار شد و امروز، ۲۴ مهرماه، ۴۰ نفر از برگزیدگان این مرحله در بخش معارفی برای رقابت در مرحله استانی حضور دارند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین درباره زمان برگزاری مرحله کشوری نیز گفت: پس از تصحیح اوراق و مشخص‌شدن نتایج، تعداد سهمیه استان برای حضور در مرحله کشوری اعلام خواهد شد و اطلاع‌رسانی در این زمینه متعاقباً انجام می‌شود.

کد مطلب 6979434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها