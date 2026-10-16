به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوذر واعظی‌نیا در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: امنیت و آرامش کشور حاصل ایمان، فداکاری و ازخودگذشتگی نیروهایی است که صیانت از استقلال و تمامیت ارضی ایران را بر عهده دارند.

وی با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، به سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: این سازمان با تدبیر مقام معظم رهبری و تأیید امام خمینی (ره) شکل گرفت تا در کنار تقویت توان نظامی، ارتقای باورهای دینی، اخلاقی و معنوی کارکنان ارتش را دنبال کند.

ایمان و بصیرت؛ پشتوانه توان دفاعی ارتش

واعظی‌نیا با تأکید بر اینکه اقتدار ارتش تنها به تجهیزات و فناوری‌های نظامی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: نیروهای انسانی متعهد، شجاع و منضبط که با احساس مسئولیت از کشور دفاع می‌کنند، مهم‌ترین سرمایه نیروهای مسلح هستند و آموزش مستمر، دانش روز و تقویت روحیه معنوی، نقش مهمی در افزایش آمادگی دفاعی دارند.

وی با اشاره به آموزه قرآنی «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» خاطرنشان کرد: آمادگی در برابر تهدیدها مستلزم ارتقای توان رزمی، روزآمدسازی تجهیزات، تقویت انضباط سازمانی و افزایش توانمندی‌های اعتقادی و فرهنگی نیروهاست.

رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر، تبیین معارف اسلامی، تقویت بصیرت دینی و سیاسی و گسترش اخلاق قرآنی در میان کارکنان را از مأموریت‌های اصلی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برشمرد.

وی همچنین با اشاره به پیشینه ارتش جمهوری اسلامی ایران، از حضور و نقش‌آفرینی همافران نیروی هوایی در پیروزی انقلاب اسلامی و فداکاری نیروهای ارتش در بخش‌های مختلف دفاعی به‌عنوان جلوه‌هایی از تعهد این مجموعه به کشور و آرمان‌های انقلاب یاد کرد.

واعظی‌نیا تأکید کرد: فعالیت‌های فرهنگی و اعتقادی در نیروهای مسلح زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که مسئولان و متولیان این حوزه، اصولی همچون صداقت، تواضع، عدالت‌محوری، امانت‌داری و دلسوزی را در رفتار و عملکرد خود رعایت کنند؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت همدلی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف نیروهای مسلح در انجام مأموریت‌ها منجر شود.