وضعیت «گریه آور» ورزش در شاهرود؛ آقایان عدالت ندارید انصاف داشته باشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شاهرود که در مصلای پیامبر اعظم(ص) برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س)، این بانوی بزرگوار جهان اسلام را الگویی برای همه مردم دانست و اظهار کرد: مردم ایران در شرایط دشوار بمباران و جنگ، چه در دوران هشت سال دفاع مقدس و چه در یک سال اخیر، در صحنه ماندند و زینب‌وار ایستادگی کردند.

وی افزود: مردم ایران در شرایط دشوار اقتصادی، تورم و گرانی نیز تاب‌آوری خود را از دست ندادند و به‌جز عده‌ای اندک که به گفته وی، اعم از مسئول و غیرمسئول، به کشور خیانت می‌کنند، عموم مردم آرامش خود را حفظ کردند.

فرهنگ و تربیت؛ فراراهبرد کشور

امام جمعه شاهرود با قدردانی از نیروهای مسلح و مسئولان دلسوزی که با تدبیر خود به حفظ آرامش کشور کمک می‌کنند، ادامه داد: اینکه مردم در شرایط سخت همچنان در صحنه بمانند، حرف خود را بزنند و از مواضعشان عقب‌نشینی نکنند، درس بزرگی است که ملت ایران از حضرت زینب کبری(س) آموخته‌اند و نتیجه آن، موفقیت در آزمون‌های سخت الهی است.

امینی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه امسال بیان کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، فرهنگ و تربیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از آن به‌عنوان یک «فراراهبرد» یاد شده است؛ به این معنا که راهبردهای دیگر در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و سایر بخش‌ها باید در چارچوب فرهنگ و تربیت تنظیم شوند.

وی ضمن گرامیداشت روز پرستار افزود: رهبر معظم انقلاب در همین پیام بر توجه به اقشاری تأکید کردند که مروج فرهنگ مثبت و سازنده هستند؛ از جمله معلمان و پرستارانی که خود را وقف انجام وظیفه کرده‌اند. این تأکید، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه و رسالت این گروه‌ها در جامعه است.

ایران در هر شرایطی بر مواضع خود ایستاده است

امام جمعه شاهرود در ادامه با اشاره به شرایط روابط ایران و آمریکا گفت: به نظر می‌رسد آمریکا در پی تشدید شرایط کنونی است و احتمال جنگ نیز وجود دارد؛ هرچند طرف مقابل سخنانی را با هدف تأمین منافع خود مطرح می‌کند.

وی با اشاره به مواضع بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: نتانیاهو برای ادامه حیات سیاسی خود به جنگ نیاز دارد؛ چراکه این رژیم از ابتدا با جنگ شکل گرفته است و امیدواریم حیات آن نیز با جنگ به پایان برسد.

امینی تأکید کرد: ما به دنیا نشان داده‌ایم که در هر شرایطی، چه جنگ ادامه پیدا کند، چه وضعیت کنونی تداوم داشته باشد و چه توافقی صورت بگیرد، ملت ایران بر مواضع خود ایستاده است.

وی افزود: خواسته‌هایی که رهبر معظم انقلاب مطرح کرده‌اند و موضوع انتقام از جنایتکاران همچنان به قوت خود باقی است. ملت ایران طی هشت ماه گذشته مقاومت و تاب‌آوری خود را نشان داده و در ادامه نیز این مسیر را دنبال خواهد کرد.

انتقاد صریح امام جمعه شاهرود از وضعیت ورزشگاه تختی

امام جمعه شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان استان سمنان و شهرستان شاهرود، با تأکید بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های ورزشی گفت: اگر می‌خواهیم ورزش همگانی و قهرمانی را در شاهرود دنبال کنیم، قطعاً به ابزارها و امکانات مناسب نیاز داریم؛ ازاین‌رو، نسبت به وضعیت موجود گلایه داریم و امیدواریم این مطالبه به گوش مسئولان برسد.

امینی با انتقاد از وضعیت مجموعه ورزشی تختی شاهرود، از مسئولان خواست یک‌بار از این مجموعه بازدید کنند و وضعیت نگهداری از اموال عمومی را از نزدیک ببینند و در این زمینه پاسخگو باشند.

وی با طرح این پرسش از مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان که آیا نحوه برخورد با بیت‌المال و سرمایه مردم در این مجموعه قابل قبول است؟ ادامه داد: اگر مردم به ورزشگاه تختی شاهرود مراجعه کنند، قطعاً اشک خواهند ریخت. اگر مدیرکل ورزش و جوانان استان فرصت بازدید ندارد، دست‌کم نماینده‌ای را برای بررسی وضعیت این مجموعه اعزام کند.

مسئولان درباره هزینه‌کرد اعتبارات ورزشی پاسخگو باشند

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه به گفته وی، در حال حاضر تنها ساختمان زورخانه‌ای که به‌تازگی احداث شده، در این مجموعه قابل بهره‌برداری است، وضعیت سایر بخش‌ها را تأسف‌بار توصیف کرد.

امینی با انتقاد از نحوه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات ورزشی اظهار کرد: کسانی که بودجه تنظیم می‌کنند و اعتبارات ورزشی را در بخش‌های دیگری هزینه می‌کنند، بدانند که مردم شاهرود در این زمینه مطالبه‌گری خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان در قبال نحوه مدیریت و نگهداری از زیرساخت‌های ورزشی افزود: این افراد باید در روز قیامت در برابر مردم پاسخگو باشند. مسئولان باید توضیح دهند که چرا در زمان مناسب از این مجموعه مراقبت نکرده‌اند.

امام جمعه شاهرود در ادامه با انتقاد از وضعیت ساختمان اداره ورزش و جوانان شاهرود، خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان گفت: آیا از وضعیت ساختمان اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود خجالت نمی‌کشید؟

امینی همچنین خطاب به وزیر ورزش و جوانان خواستار بررسی وضعیت این اداره شد و گفت: وزیر باید دست‌کم تصویری از ساختمان اداره ورزش و جوانان شاهرود را ببیند و در این زمینه انصاف داشته باشد. ما از شما عدالت نمی‌خواهیم، اما انتظار داریم انصاف را رعایت کنید.