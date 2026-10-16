بورد: پرستاران صنعت نفت، پشتوانه سلامت خانواده بزرگ صنعت انرژی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت در پیامی ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری‌ (س) و روز پرستار اعلام کرد: پرستاران صنعت نفت، پشتوانه سلامت خانواده بزرگ صنعت انرژی هستند.

براساس اعلام وزارت نفت، متن پیام بورد به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری‌ (س) و روز پرستار به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

در روزهایی که جامعه بیش از همیشه به آرامش، امید و همدلی نیاز دارد، ارزش حضور کسانی که در کنار رنج انسان‌ها می‌ایستند، آشکارتر می‌شود. پرستاران از این شمارند؛ انسان‌هایی که با دانش، مهارت و مهربانی، در لحظه‌های دشوار بیماری، اطمینان می‌بخشند و چراغ امید را روشن نگه می‌دارند.

میلاد حضرت زینب کبری‌ (س) و روز پرستار، فرصتی برای دیدن همین حضور ارزشمند است؛ برای به‌یادآوردن شب‌هایی که پرستاران بیدار می‌مانند تا بیماری آسوده‌تر باشد و مسئولیت‌های سنگینی که با وجود خستگی و دغدغه‌های زندگی، با دقت و تعهد به‌عهده می‌گیرند.

در خانواده بزرگ صنعت نفت، سلامت همکاران و آرامش خانواده‌های آنان، پشتوانه استمرار خدمت به کشور است. پرستاران ارجمند صنعت نفت، از بیمارستان‌ها تا مراکز درمانی مناطق عملیاتی، با مراقبت از این سرمایه انسانی، در پایداری جریان انرژی و زندگی مردم سهمی ارزشمند دارند؛ سهمی که شاید کمتر دیده شود، اما باید به‌روشنی شناخته و ارج نهاده شود.

ما نیز در برابر این همراهی، مسئولیم. کسانی که مراقب سلامت دیگران‌اند، خود سزاوار برخورداری از آرامش، محیط کار مناسب و احترام به حقوق و شأن حرفه‌ای خویش هستند. قدردانی از پرستاران زمانی معنای کامل می‌یابد که در شنیدن صدای آنان، پیگیری منصفانه مطالبات و بهبود شرایط خدمتشان نمود پیدا کند. این نگاه باید راهنمای عمل مدیران صنعت نفت در قبال جامعه پرستاری باشد.

اینجانب، با گرامیداشت یاد شهدای پرستار، این روز خجسته را به همه پرستاران گران‌قدر ایران، به‌ویژه همکاران عزیزم در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، تبریک می‌گویم و از تلاش مسئولانه آنان و همراهی خانواده‌های گرامی‌شان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

از خداوند متعال می‌خواهم همان آرامش و امیدی را که شما به زندگی دیگران می‌بخشید، نصیب شما و خانواده‌هایتان سازد.»