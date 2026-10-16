به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه اهر با تشریح آنچه طرح ۱۰ بندی محافل ضدایرانی برای تضعیف انسجام داخلی ایران خواند، اظهار کرد: در این سناریو تلاش می‌شود با استفاده از فشارهای اقتصادی، عملیات رسانه‌ای و حمایت از جریان‌های مخالف، نارضایتی‌های موجود در جامعه به ابزاری برای ایجاد اختلاف و تضعیف کشور تبدیل شود.

وی با بیان اینکه مقابله با چنین رویکردهایی نیازمند شناخت دقیق اهداف و روش‌های طرف مقابل است، تصریح کرد: باید میان مطالبات واقعی مردم و برنامه‌هایی که با هدف بهره‌برداری از این مطالبات طراحی می‌شوند، تفاوت قائل شد. نارضایتی از گرانی، مشکلات معیشتی، ضعف مدیریتی و برخی انتصاب‌ها موضوعاتی است که باید به‌صورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد و نمی‌توان هر منتقد یا معترضی را در شمار مخالفان کشور دانست.

تشریح محورهای طرح ۱۰ بندی محافل ضدایرانی

امام جمعه اهر با اشاره به محورهای طرحی که آن را به محافل ضدایرانی نسبت داد، گفت: این برنامه بر مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی متمرکز است که هدف آن، افزایش فشار بر ایران و بهره‌گیری از نارضایتی‌های داخلی عنوان می‌شود.

جلیلی، تأمین مالی هدفمند برخی پروژه‌ها و جریان‌ها را یکی از محورهای این طرح برشمرد و افزود: تشدید تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، ایجاد صندوقی با عنوان «صندوق دموکراسی ایران» و گسترش دسترسی به اینترنت آزاد، ابزارهای عبور از محدودیت‌ها، فیلترشکن‌ها و اینترنت ماهواره‌ای از دیگر موارد مطرح‌شده در این برنامه است.

وی ادامه داد: اعمال محدودیت‌های مسافرتی و مسدودسازی دارایی‌های مسئولان، تأمین مالی اعتصاب‌ها از محل دارایی‌های بلوکه‌شده، ایجاد شکاف میان جریان‌های سیاسی و امنیتی و بخش‌های مختلف حاکمیت و ارائه کمک‌های اطلاعاتی و سایبری به معترضان نیز در شمار محورهای این سناریو قرار دارد.

امام جمعه اهر با اشاره به دیگر بندهای این طرح اظهار کرد: به رسمیت شناختن جریان‌های مخالف به‌عنوان طرف گفت‌وگو، تشدید انزوای حقوقی و دیپلماتیک ایران و راه‌اندازی کارزار رسانه‌ای هماهنگ با تمرکز بر مناسبت‌ها و مقاطع حساس، از دیگر اقداماتی است که در این چارچوب مطرح می‌شود.

جلیلی با تأکید بر اینکه چنین رویکردهایی بیش از آنکه بر تقابل نظامی مستقیم متکی باشند، بر استفاده از مشکلات داخلی و تشدید اختلاف‌ها تمرکز دارند، گفت: هدف این است که نارضایتی‌های موجود به عاملی برای ایجاد شکاف در جامعه تبدیل شود و فشارهای بیرونی با چالش‌های داخلی پیوند بخورد.

رسیدگی به مطالبات مردم، راهکار تقویت انسجام ملی

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و مدیریتی نباید نادیده گرفته شوند، تأکید کرد: مقابله با فساد، کاهش فشارهای معیشتی، برقراری عدالت، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و پاسخگویی مسئولان از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌های عمومی را کاهش دهد.

امام جمعه اهر افزود: تقویت اعتماد عمومی زمانی محقق می‌شود که مردم احساس کنند مشکلات و مطالباتشان شنیده می‌شود و برای حل آن‌ها اقدام عملی صورت می‌گیرد. نمی‌توان با نادیده گرفتن مشکلات یا برخورد یکسان با همه منتقدان، زمینه انسجام پایدار را فراهم کرد.

جلیلی خاطرنشان کرد: تفکیک اعتراض و مطالبه‌گری مردم از برنامه‌ریزی جریان‌های معاند، به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست؛ بلکه باید ضمن شنیدن صدای مردم و اصلاح کاستی‌ها، نسبت به تلاش‌هایی که با هدف بهره‌برداری سیاسی از این مشکلات صورت می‌گیرد، هوشیار بود.

تأکید بر احترام به اعتقادات و انتخاب حجاب در جمهوری آذربایجان

امام جمعه اهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراض‌ها در جمهوری آذربایجان در ارتباط با محدودیت‌های مربوط به حجاب، این اعتراض‌ها را برخاسته از باورهای دینی و هویت ملی بخشی از مردم دانست.

وی با ابراز نگرانی از محدودیت‌های اعمال‌شده درباره حجاب، اظهار امیدواری کرد مسئولان جمهوری آذربایجان به آزادی اعتقادی و حق انتخاب مردم احترام بگذارند و اجازه ندهند تصمیم‌های اتخاذشده به تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شود.

جلیلی همچنین با طرح دیدگاه خود درباره عوامل مؤثر بر این تصمیم‌ها، نسبت به نقش‌آفرینی سیاست‌های رژیم صهیونیستی ابراز بدبینی کرد و خواستار توجه بیشتر به خواسته‌ها و باورهای دینی مردم شد.

امام جمعه اهر در بخش دیگری از خطبه‌ها از فعالیت‌های دست‌اندرکاران طرح «نفس» قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در چارچوب این طرح به جلوگیری از ۸۵ مورد سقط عمدی منجر شده است.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از جان انسان‌ها، تلاش فعالان این طرح را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و بر ضرورت حمایت از برنامه‌هایی تأکید داشت که با آگاهی‌بخشی، مشاوره و حمایت از خانواده‌ها به حفظ حیات جنین و جلوگیری از سقط‌های عمدی کمک می‌کنند.

حضرت زینب(س)، الگوی بصیرت و ایستادگی در شرایط دشوار

جلیلی در بخش نخست خطبه‌های نماز جمعه اهر، با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب(س)، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی ویژگی‌های شخصیتی و سیره آن حضرت دانست و گفت: ایمان، صبر، بصیرت، شجاعت، عفاف و احساس مسئولیت از برجسته‌ترین ویژگی‌های حضرت زینب(س) است که می‌تواند برای همه مؤمنان، به‌ویژه در شرایط دشوار و بحران‌ها، الگو باشد.

وی با بیان اینکه الگوگیری از شخصیت‌های برجسته دینی به جنسیت محدود نمی‌شود، اظهار کرد: معیار اصلی در آموزه‌های دینی، ایمان و پایبندی به ارزش‌هاست. قرآن کریم نیز با معرفی همسر فرعون و حضرت مریم(س)، نمونه‌هایی از زنان برجسته و مؤمن را مطرح می‌کند تا نشان دهد تعالی معنوی و ایستادگی در مسیر حق، به جنسیت وابسته نیست.

امام جمعه اهر با اشاره به نقش حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا خاطرنشان کرد: آن حضرت در شرایطی که خاندان پیامبر(ص) با اسارت و سختی روبه‌رو بودند، از فرصت‌های موجود برای تبیین حقیقت و افشای ماهیت حکومت اموی استفاده کرد. حضور و سخنان ایشان در کوفه و دمشق، واقعه عاشورا را از محدوده یک رخداد نظامی فراتر برد و به عرصه‌ای برای روشنگری و آشکار شدن حقیقت تبدیل کرد.

جلیلی با اشاره به عبارت مشهور «مَا رَأَیْتُ إِلَّا جَمِیلًا» از حضرت زینب(س) گفت: این سخن به معنای انکار رنج‌ها و مصائب عاشورا نیست، بلکه بیانگر نگاه عمیق توحیدی و درک حکمت الهی در دل دشواری‌هاست. حضرت زینب(س) اجازه نداد دشمن با روایت‌سازی، معنای واقعه عاشورا را به سود خود تغییر دهد و با بصیرت و شجاعت، پیام قیام امام حسین(ع) را زنده نگه داشت.

وی در پایان، سیره حضرت زینب(س) را الگویی برای مسئولیت‌پذیری، پایداری و روشنگری در برابر بحران‌ها دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های دینی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.