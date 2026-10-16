به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور، برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی سازمان برنامه و بودجه توسط «سید سعید سیدعلایی» معاون توسعه مدیریت و امور مجلس و رئیس کمیته بهره‌وری سازمان، ابلاغ شده و این برنامه در راستای اجرای ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم و تحقق هدف رشد حداقل ۱۰ درصدی بهره‌وری خدمات دولتی همچنین در راستای اجرای برنامه اول از محور ششم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم توسط کمیته بهره‌وری سازمان تدوین و به تایید سازمان ملی بهره‌وری ایران رسیده است.

در این برنامه، بهبود شاخص‌های پیامدی بهره‌وری نظیر قیمت تمام‌شده خدمات، زمان ارائه خدمت، نرخ دسترسی‌پذیری، رضایت ارباب‌رجوع، میزان مصرف انرژی به تفکیک خدمات هدف‌گذاری شده و برنامه‌های عملیاتی برای تحقق این اهداف تدوین شده است.

در این برنامه‌ها اقداماتی نظیر بهبود و بازطراحی فرایندها، هوشمندسازی خدمات، اصلاح ساختارها تعریف شده و برای رصد و پایش اجرای هر کدام از این برنامه‌ها، نماگر پیشرفت برنامه تعیین و هدف‌گذاری شده است.

شهروند محوری و مبنا قرار دادن نیازها و دغدغه‌های شهروندان باید به‌ عنوان یک اصل مهم در طراحی، اجرا و ارزیابی بهره‌وری خدمات دولتی همواره مدنظر قرار گیرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان راهبر توسعه کشور و موتور محرک و پیشران دولت، می تواند نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی ایفا کند.

قرار است برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات (موضوع ماده ۱۱۱ برنامه هفتم پیشرفت) به عنوان مکمل برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی (موضوع تبصره ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت)، مسیر تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی کشور را هموار کند.