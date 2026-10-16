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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه جنگ‌های شادی برگزار می‌کند

سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه جنگ‌های شادی برگزار می‌کند

کرمانشاه - سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه در قالب برنامه «خیابان در مدار هنر»، جنگ‌های شادی را پنجشنبه و جمعه در چهار پارک شهر برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه با هدف ایجاد فضایی شاد و مفرح برای شهروندان، برنامه «خیابان در مدار هنر» را با اجرای جنگ‌های شادی در چند پارک شهر برگزار می‌کند.

این برنامه روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۱۵:۳۰ در پارک کوهستان و پارک شبدیز میزبان شهروندان خواهد بود.

همچنین روز جمعه ۲۴ مهرماه، جنگ‌های شادی در ساعت ۱۵:۳۰ در پارک نوبهار و پارک معلم برگزار می‌شود.

این برنامه با محوریت ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن فرصتی برای گذراندن اوقات فراغت خانواده‌ها در فضاهای عمومی شهر تدارک دیده شده است.

سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه از شهروندان دعوت کرده است به همراه خانواده در این برنامه حضور پیدا کنند و از بخش‌های شاد و هنری آن بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6979443

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