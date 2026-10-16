به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان با تبریک ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، اظهار کرد: حضرت زینب(س) الگویی بزرگ از صبر، استقامت، مسئولیت‌پذیری و ایثار هستند و نام‌گذاری روز پرستار هم‌زمان با سالروز ولادت این بانوی بزرگوار، فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های جامعه پرستاری است.

وی افزود: پرستاران در خط مقدم خدمت به سلامت مردم قرار دارند و با تحمل سختی‌ها، شب‌کاری‌ها و حضور مستمر در کنار بیماران، نقشی اساسی در نظام سلامت ایفا می‌کنند. این قشر زحمتکش در بسیاری از مواقع، رنج‌ها و دشواری‌هایی را تحمل می‌کنند که نیازمند توجه ویژه مسئولان و جامعه است.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب از پرستاران به‌عنوان فرشتگان زمینی یاد کرده‌اند؛ چراکه این افراد با صبر، دلسوزی و فداکاری در کنار بیماران حضور دارند و در مسیر بهبود سلامت جامعه تلاش می‌کنند.

دهشیری تصریح کرد: مسئولان باید مطالبات پرستاران، به‌ویژه مسائل معیشتی و حقوقی آنان را جدی بگیرند و برای رفع مشکلات این قشر اقدام کنند؛ چراکه حمایت از پرستاران و تقویت مجموعه بهداشت و درمان، در نهایت به ارتقای سلامت عمومی جامعه منجر خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط منطقه و وضعیت نه جنگ و نه صلح، بیان کرد: نباید تصور کرد که به دلیل نبود جنگ گسترده، تهدیدها پایان یافته است؛ چراکه در برخی مناطق مرزی همچنان درگیری‌هایی جریان دارد و تحولات منطقه نیز نیازمند هوشیاری و تحلیل دقیق است.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: تحلیلگران درباره آینده تحولات منطقه دیدگاه‌های متفاوتی دارند و احتمال تداوم شرایط فعلی، بروز درگیری‌های جدید یا تلاش برای تحمیل جنگی گسترده‌تر مطرح است؛ بااین‌حال، مسئولان کشور اعلام کرده‌اند که برای سناریوهای مختلف آمادگی دارند.

دهشیری اضافه کرد: آنچه اهمیت دارد، حفظ هوشیاری، آمادگی و ایستادگی در برابر تهدیدهاست. مواضع مقتدرانه و حفظ وحدت ملی می‌تواند در محاسبات دشمن تأثیرگذار باشد؛ در مقابل، هرگونه موضع‌گیری که موجب تضعیف روحیه عمومی شود، می‌تواند دشمن را به اقدامات بیشتر امیدوار کند.

وی یادآور شد: ایستادگی ملت ایران، نیروهای مسلح و مردمی که در صحنه‌های مختلف حضور دارند، از عوامل مهم حفظ اقتدار کشور است و باید با حفظ وحدت و اعتماد به توانمندی‌های داخلی، مسیر پیشرفت و امنیت کشور را دنبال کرد.

ضرورت توجه به معیشت مردم و تقویت همبستگی اجتماعی

امام‌جمعه اردستان با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، روز پیوند اولیا و مربیان را یادآور شد و گفت: همکاری و تعامل خانواده‌ها با مدارس و مربیان، زمینه‌ساز رشد علمی، تربیتی و اخلاقی دانش‌آموزان است و برای دستیابی به نتایج بهتر در نظام آموزشی باید این ارتباط تقویت شود.

دهشیری همچنین با اشاره به روز جهانی غذا و اهمیت مقابله با فقر، بر ضرورت توجه مسئولان به وضعیت معیشتی مردم تأکید کرد و ادامه داد: مسئولان باید سفره مردم و مشکلات اقتصادی خانواده‌ها را با جدیت بیشتری مورد توجه قرار دهند و برای حمایت از اقشار کم‌درآمد برنامه‌ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: همه مردم در یک جامعه زندگی می‌کنند، اما میزان برخورداری آنان از امکانات و منابع یکسان نیست؛ بنابراین، لازم است اقشار آسیب‌پذیر بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند تا همه خانواده‌ها بتوانند از زندگی سالم و آرام برخوردار باشند.

ورزشکاران و استعدادهای ورزشی شهرستان نیازمند حمایت جدی هستند

دهشیری با اشاره به فرارسیدن هفته تربیت‌بدنی و ورزش، بر ضرورت توجه بیشتر به ورزشکاران و توسعه زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: ورزش علاوه بر تقویت سلامت جسمی، در تربیت نسل جوان و ارتقای روحیه نشاط و امید در جامعه نقش مهمی دارد.

وی با اشاره به تأکید رهبران انقلاب بر اهمیت ورزش و تحصیل و تهذیب، افزود: باید از ورزشکاران رشته‌های مختلف، به‌ویژه نوجوانان و جوانانی که با تلاش و پشتکار در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارند، حمایت شود.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به بازدید خود از تمرین نوجوانان و خردسالان در سالن کشتی شهرستان، بیان کرد: مشاهده تلاش این ورزشکاران امیدبخش و ارزشمند است و مسئولان باید برای تأمین امکانات و برطرف کردن نیازهای آنان اقدام کنند.

دهشیری تصریح کرد: حمایت از ورزش نباید صرفاً به سخنرانی، مصاحبه و وعده محدود شود، بلکه لازم است پشتیبانی عملی و مستمر از ورزشکاران، مربیان و مجموعه‌های ورزشی صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ورزش‌های ریشه‌دار ایرانی، از جمله کشتی و ورزش‌های زورخانه‌ای، خاطرنشان کرد: در کنار ورزش‌های همگانی و تخصصی، باید برای حفظ و توسعه رشته‌های اصیل ایرانی نیز برنامه‌ریزی شود تا استعدادهای شهرستان فرصت بیشتری برای رشد و افتخارآفرینی داشته باشند.

لزوم بررسی افت تحصیلی و تقویت سهم اردستان در رتبه‌های برتر کنکور

امام‌جمعه اردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعلام نتایج کنکور سال ۱۴۰۵، خواستار بررسی دقیق وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان شهرستان و سهم اردستان از رتبه‌های برتر شد.

دهشیری اضافه کرد: هرچند شرایط خاص آموزشی، غیرحضوری شدن مدارس در مقاطعی و مشکلات ناشی از جنگ و درگیری‌ها بر روند تحصیل دانش‌آموزان تأثیر گذاشته است، اما باید بررسی شود که این شرایط تا چه اندازه بر همه داوطلبان تأثیر داشته و چرا برخی مناطق توانسته‌اند نتایج بهتری کسب کنند.

وی با قدردانی از دانش‌آموزانی که در آزمون سراسری موفق به کسب رتبه‌های مطلوب شده‌اند، افزود: باید دلایل افت تحصیلی احتمالی در شهرستان شناسایی شود و آموزش‌وپرورش، خانواده‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط برای رفع مشکلات و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان همکاری کنند.

امام‌جمعه اردستان همچنین با اشاره به قرار گرفتن این شهرستان در منطقه دو کنکور، پیشنهاد کرد که مسئولان موضوع بازنگری در سهمیه منطقه‌ای اردستان و امکان قرار گرفتن آن در منطقه سه را بررسی و از مسیرهای قانونی پیگیری کنند تا فرصت رقابت و برخورداری از امتیازات آموزشی برای داوطلبان شهرستان افزایش یابد.

دهشیری تأکید کرد: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی و پیگیری جدی از سوی مسئولان محلی و ملی است تا دانش‌آموزان اردستانی بتوانند با توجه به شرایط و امکانات آموزشی منطقه، از فرصت‌های مناسب‌تری برای ورود به دانشگاه برخوردار شوند.

هشدار درباره تضعیف زیرساخت‌های آموزش عالی اردستان

وی در ادامه با اشاره به وضعیت مراکز آموزش عالی شهرستان، نسبت به کاهش ظرفیت‌ها و احتمال تعطیلی برخی مراکز آموزشی ابراز نگرانی کرد و گفت: اردستان در گذشته از چندین مرکز آموزش عالی برخوردار بود، اما اکنون برخی از این ظرفیت‌ها تضعیف شده‌اند و ادامه این روند می‌تواند آینده علمی و آموزشی منطقه را با چالش مواجه کند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: مراکز آموزش عالی علاوه بر فراهم کردن فرصت تحصیل برای جوانان، در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان نیز نقش دارند و تضعیف آن‌ها می‌تواند زمینه مهاجرت دانشجویان و کاهش فرصت‌های علمی و شغلی در منطقه را فراهم کند.

دهشیری تصریح کرد: مسئولان باید برای حفظ مراکز موجود، تقویت رشته‌های دانشگاهی و توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری برنامه‌ریزی کنند و در صورت امکان، رشته‌های موردنیاز شهرستان، از جمله رشته‌های مرتبط با تربیت معلم و پرستاری، را توسعه دهند.

وی با تأکید بر اینکه توسعه آموزش عالی از مسائل اساسی و بلندمدت شهرستان است، یادآور شد: نباید اجازه داد ظرفیت‌هایی که طی سال‌ها برای آن‌ها تلاش شده است، به‌تدریج از بین بروند؛ بلکه باید با پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت مسئولان، زمینه حفظ و گسترش مراکز دانشگاهی فراهم شود.