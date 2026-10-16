به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، بر ضرورت توجه به فضائل اخلاقی و معرفتی آن بانوی بزرگ و همچنین رسیدگی به مسائل درمانی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان تأکید کرد.

وی معرفت الهی، شناخت حقیقت توحید و باور عمیق به نبوت و امامت را از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی حضرت زینب (س) برشمرد و روز پرستار را فرصتی برای قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های پرستاران دانست.

ضرورت تقویت بیمارستان شهید سلیمانی و تأمین تجهیزات درمانی

امام جمعه عسلویه با اشاره به اهمیت بیمارستان شهید سلیمانی در بخش چاه مبارک، به‌ویژه در شرایط بحرانی و از منظر پدافند غیرعامل، از تلاش‌های سپاه پاسداران برای حفظ و تقویت این مجموعه درمانی قدردانی کرد.

وی برخورداری مردم شهر و بخش چاه مبارک از خدمات درمانی عادلانه را حقی اساسی دانست و اظهار کرد: این بیمارستان با وجود ساختمان استاندارد و ظرفیت حضور ۲۰ پزشک متخصص، می‌تواند به مرکزی مجهز و توانمند برای ارائه خدمات پزشکی تبدیل شود.

محمدی با انتقاد از غیرفعال بودن بخش‌هایی از بیمارستان، از جمله بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان (NICU) و مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU)، کمبود اعتبارات و حمایت‌های لازم را از موانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این مرکز عنوان کرد.

وی همچنین نبود دستگاه ام‌آرآی در شهرستان عسلویه را با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و منابع منطقه قابل توجیه ندانست و تأمین این دستگاه برای بیمارستان شهید سلیمانی را مطالبه جدی مردم برشمرد.

امام جمعه عسلویه با قدردانی از مدیر و کارکنان بیمارستان، ابراز امیدواری کرد با حمایت مدیران صنعت، پتروشیمی‌ها و وزارت نفت، مشکلات حوزه سلامت شهرستان برطرف و زمینه توسعه خدمات درمانی فراهم شود.

تأکید بر رسیدگی به معیشت پرستاران و سلامت بانوان

وی با گرامیداشت روز پرستار، از مسئولان خواست برای رفع مشکلات معیشتی و بهبود شرایط زندگی پرستاران اهتمام جدی داشته باشند و از تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر قدردانی کرد.

محمدی همچنین با اشاره به هفته ملی سلامت بانوان، مادران و زنان را از ارکان اصلی سلامت جامعه دانست و بر ضرورت پایش مستمر سلامت آنان در عسلویه به دلیل شرایط خاص منطقه و آلودگی‌های صنعتی تأکید کرد.

وی خواستار همکاری مجموعه‌های متولی سلامت و پشتیبانی صنایع برای توسعه برنامه‌های بهداشتی و مراقبتی ویژه بانوان و مادران شد.

تحلیل تحولات جنگ و تأکید بر مدیریت اقتصادی

امام جمعه عسلویه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جنگ ایران و آمریکا، پنج مؤلفه انتخابات آمریکا، مواضع نتانیاهو، اقتصاد جنگ، مذاکرات و تحولات منطقه‌ای را در ارزیابی روند درگیری‌ها مؤثر دانست.

وی با بیان اینکه تشدید درگیری‌ها می‌تواند بر موقعیت انتخاباتی جمهوری‌خواهان در آمریکا تأثیر منفی بگذارد، احتمال ورود واشنگتن به مرحله تازه‌ای از جنگ پیش از انتخابات را کمتر ارزیابی کرد؛ در عین حال، انگیزه‌های نتانیاهو و فشارهای اقتصادی ناشی از محدودیت تردد دریایی در تنگه هرمز را از عوامل اثرگذار بر تحولات آینده دانست.

محمدی همچنین با اشاره به ادامه مسیرهای انتقال پیام و مذاکرات، بر ایستادگی ایران بر شروط اعلام‌شده و خودداری از امتیازدهی به آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و تحولات یمن و حملات به اهدافی در عربستان را از عوامل پیچیده‌تر شدن معادلات منطقه‌ای برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به روز صادرات، خواستار توجه جدی مدیران به رفع موانع اقتصادی و توسعه صادرات و واردات از مسیرهای مختلف کشور شد.

ورزش و سلامت عمومی؛ نیازمند حمایت بیشتر

امام جمعه عسلویه با اشاره به روز تربیت‌بدنی و ورزش، سلامت و قدرت جامعه را در گرو توجه به فعالیت‌های ورزشی دانست و بر ضرورت حمایت از هیئت‌های ورزشی، تیم‌های فوتبال و دیگر رشته‌ها در شهرستان تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیر ورزش شهرستان و مسئولان هیئت‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از فعالیت‌های ورزشی را ضرورتی برای توسعه عسلویه عنوان کرد.