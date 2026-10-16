به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی اسکان اضطراری پایه ویژه ۲۹ نفر از نجاتگران مرد جمعیت هلال‌احمر شهرستان بروجرد به مدت چهار روز برگزار شد؛ دوره‌ای تخصصی که با هدف تقویت توان عملیاتی نیروهای امدادی و ارتقای آمادگی آنان برای مدیریت شرایط بحرانی و ساماندهی افراد آسیب‌دیده طراحی شده است.

موسی امیدعلی، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بروجرد ظهر جمعه به رسانه‌ها اظهار کرد: آموزش‌های تخصصی نقش مهمی در افزایش توانمندی نیروهای امدادی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی در زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی دارد.

ارتقای مهارت نجاتگران در اسکان اضطراری

امیدعلی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره آموزشی افزود: ارتقای دانش و مهارت نجاتگران در زمینه اسکان اضطراری، آشنایی با اصول و استانداردهای برپایی اردوگاه‌های اسکان و افزایش آمادگی برای ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان حوادث و بلایای طبیعی، از مهم‌ترین اهداف این برنامه آموزشی است.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی نیروهای امدادی در شرایط بحرانی تصریح کرد: برخورداری از دانش تخصصی در حوزه اسکان اضطراری به نیروهای امدادی کمک می‌کند تا در زمان وقوع حوادث، با شناخت بهتر الزامات و ضوابط مربوط به ایجاد اردوگاه‌های اسکان، خدمات مورد نیاز را به شکل مناسب‌تری ارائه دهند.

ساماندهی آسیب‌دیدگان و تأمین نیازهای اولیه

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بروجرد با بیان اینکه اسکان اضطراری یکی از نیازهای اساسی افراد آسیب‌دیده در حوادث و بلایای طبیعی است، گفت: آموزش اصول صحیح اسکان و آشنایی با الزامات ایجاد اردوگاه‌ها، نقش مهمی در ساماندهی افراد آسیب‌دیده و تأمین نیازهای اولیه آنان در شرایط بحرانی دارد.

وی افزود: ایجاد شرایط مناسب برای اسکان افراد حادثه‌دیده، مستلزم آشنایی نیروهای امدادی با اصول برنامه‌ریزی، سازماندهی و رعایت استانداردهای مربوط به اردوگاه‌های اسکان است؛ موضوعی که می‌تواند در مدیریت بهتر شرایط پس از وقوع حوادث مؤثر باشد.

تداوم آموزش‌های تخصصی برای افزایش آمادگی امدادی

امیدعلی بر ضرورت استمرار آموزش‌های تخصصی و مهارتی برای نیروهای امدادی تأکید کرد و گفت: برگزاری این دوره‌ها زمینه افزایش آمادگی نجاتگران، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و پاسخ‌گویی سریع و مؤثر به نیازهای آسیب‌دیدگان را در زمان وقوع حوادث فراهم می‌کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بروجرد در پایان خاطرنشان کرد: این جمعیت با تداوم برنامه‌های آموزشی و مهارتی، مسیر توانمندسازی نیروهای امدادی و ارتقای سطح آمادگی برای مواجهه با حوادث و بحران‌ها را دنبال می‌کند.