امام جمعه کرمانشاه: حضور مردم در تجمعات شبانه پشتوانه امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، این بانوی بزرگوار را الگویی برجسته در علم، عبادت، عفاف، شجاعت و استقامت معرفی کرد و بر ضرورت شناخت سیره و سنت انبیا و اولیای الهی برای دستیابی به تقوای الهی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه علمی حضرت زینب (س) اظهار کرد: این بانوی بزرگوار در خانواده‌ای برخوردار از فضیلت و معنویت و تحت تربیت امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) پرورش یافت و به دلیل برخورداری از دانش، عقلانیت و توانایی پاسخگویی به مسائل معرفتی و فقهی، به عنوان «عقیله بنی‌هاشم» شناخته شد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی حضرت زینب (س) افزود: فصاحت و بلاغت در سخن، عبادت و تهجد مستمر، رعایت عفاف و حجاب، صبر و استقامت در برابر دشواری‌ها و شجاعت در مواجهه با صاحبان قدرت، از جمله ویژگی‌هایی است که در گزارش‌های تاریخی درباره زندگی ایشان مورد توجه قرار گرفته است.

آیت الله غفوری با بیان اینکه حضرت زینب (س) در واقعه کربلا نقش مهمی در انتقال پیام قیام عاشورا ایفا کرد، تصریح کرد: اگر روشنگری‌ها و سخنرانی‌های ایشان پس از واقعه عاشورا نبود، امکان تحریف پیام این قیام وجود داشت. به گفته وی، صبر و ایستادگی این بانوی بزرگوار سبب شد پیام عاشورا به نسل‌های بعد منتقل شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی، نماینده امام خمینی (ره) و امام جمعه وقت کرمانشاه، از این عالم مجاهد به عنوان شخصیتی برخوردار از علم، فضیلت، اخلاق، زهد و ساده‌زیستی یاد کرد و از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی، فرزند آن شهید، در مراسم بزرگداشت وی قدردانی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه همچنین به مناسبت روز پرستار، با اشاره به هم‌زمانی این مناسبت با سالروز ولادت حضرت زینب (س)، پرستاری را فراتر از یک حرفه و تلفیقی از خدمت، ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و حمایت از بیماران دانست.

وی با اشاره به حضور پرستاران در دوران دفاع مقدس، همه‌گیری کرونا و حوادث اخیر اظهار کرد: پرستاران در شرایط دشوار و حتی خارج از زمان شیفت کاری، برای رسیدگی به مجروحان و بیماران اعلام آمادگی کرده‌اند. غفوری تأکید کرد که جامعه و مسئولان باید قدردان تلاش‌های این قشر باشند و مطالبات و دشواری‌های شغلی آنان را مورد توجه قرار دهند.

آیت الله غفوری با یادآوری شهادت شماری از پرستاران در دوران کرونا و حوادث مختلف، برای پرستاران، جانبازان و خانواده‌های آنان آرزوی سلامتی و موفقیت کرد و بر ضرورت ادای دین جامعه نسبت به خدمات این گروه تأکید کرد.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه، حضور مردم در تجمعات شبانه را جلوه‌ای از استقامت و همراهی اجتماعی دانست و گفت: افزایش حضور مردم و مشارکت اقشار مختلف جامعه در این تجمعات، بنا بر تأکید رهبر انقلاب، باید تداوم داشته باشد.

وی افزود: حضور گسترده مردم می‌تواند در برابر تهدیدهای خارجی و اقدامات گروه‌های مسلح و عوامل ناامن‌کننده نقش بازدارنده داشته باشد و به خنثی‌سازی توطئه‌ها کمک کند.

آیت الله غفوری در پایان خطبه‌ها برای سلامتی مردم، پیروزی کشور، رفع مشکلات جامعه و موفقیت جوانان دعا کرد و خواستار حفظ امنیت، رسیدگی به بیماران و حمایت از خدمتگزاران مردم شد.