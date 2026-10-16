مسئولان برای کنترل بازار و تسهیل معیشت مردم تلاش مضاعف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میراحمدرضا حاجتی در خطبه‌های نماز جمعه اهواز اظهار کرد: ملت باتقوای ایران فشارهای شدید معیشتی را با صبر و بصیرت تحمل کردند و مردم همواره در صحنه حضور داشته‌اند، اما مسئولانی که در این زمینه کوتاهی کنند، قطعا بازخواست خواهند شد.

وی با اشاره به هماهنگی و همدلی قوای سه‌گانه افزود: قوای مجریه، مقننه و قضائیه با اتحاد، امور را پیش می‌برند و تحت فرماندهی کل قوا در برابر توطئه‌های دشمن ایستاده‌اند، اما انتظار می‌رود مسئولان تلاش بیشتری برای حل مشکلات مردم به کار بندند.

وی ضمن گرامیداشت روز پرستار و تقدیر ویژه از خدمات کادر درمان خوزستان تصریح کرد: به تمام پرستارانی که در دوران دفاع مقدس بیش از دو هزار و ۵۰۰ مجروح جنگی را درمان کردند، درود می‌فرستیم.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به تحولات منطقه‌ای خاطرنشان کرد: اخبار یمن حاکی از یک زلزله ژئوپلیتیک است و آمریکا و رژیم صهیونیستی در این کشور شکست عجیبی خورده‌اند و جمهوری اسلامی ایران امروز به اذعان تحلیلگران جهان، در جایگاه یک ابرقدرت مقتدر ایستاده است.