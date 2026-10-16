به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضان حافظی در خطبه های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به نگرانی از بابت وضعیت حجاب و عفاف در جامعه بیان کرد: وضعیت حجاب امروز نگران کننده است.

وی با بیان اینکه دستگاه های متولی به خصوص خانواده ها توجه جدی به این موضوع داشته باشند، افزود: پیگیری مسئولیت‌های قانونی در حوزه عفاف و حجاب مطالبه مردم انقلابی مهدیشهر است.

امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه مردم شهرستان مطالبه حجاب و عفاف دارند بیان کرد: مردم مس خواهند که تدابیر موثر در این زمینه از سوی مسئولان امر اتخاذ شود.

حاظفی با بیان اینکه مردم ما نگران صیانت از ارزش های اسلامی شان هستند، گفت: همه ما در قبال مسائل فرهنگی و دینی مان مسئول هستیم و باید نگران و دغدغه مند باشیم.

وی با بیان اینکه تقویت بنیان های خانواده ها و پیشگیری از آسیب های اجتماعی موضوعی است که همه نگران آن هستند، افزود: امیدواریم توجه جدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه شود.

امام جمعه موقت مهدیشهر در ادامه با گرامی داشت روز پرستار بیان کرد: حضرت زینب(س) الگوی همه پرستاران و بانوان مقاوم و متدین و عفیف ایران اسلامی است.

حافظی با بیان اینکه روایت های بسیاری از کمک کردن به انسان ها در دین مبین اسلام وجود دارد، گفت: پرستاران رهروی سیره زینبی هستند.

وی همچنین از همسران جانبازان دفاع مقدس هم به عنوان پرستاران با افتخار کشورمان یاد کرد و گفت: این بانوان اسوه های ایسثار و فداکاری هستند.