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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

نگران وضعیت حجاب هستیم؛ ضرورت توجه بیشتر خانواده‌ها

نگران وضعیت حجاب هستیم؛ ضرورت توجه بیشتر خانواده‌ها

مهدیشهر- امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه وضعیت حجاب نگران کننده است، گفت: دستگاه‌های متولی و به خصوص خانواده‌ها می‌بایست توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضان حافظی در خطبه های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به نگرانی از بابت وضعیت حجاب و عفاف در جامعه بیان کرد: وضعیت حجاب امروز نگران کننده است.

وی با بیان اینکه دستگاه های متولی به خصوص خانواده ها توجه جدی به این موضوع داشته باشند، افزود: پیگیری مسئولیت‌های قانونی در حوزه عفاف و حجاب مطالبه مردم انقلابی مهدیشهر است.

امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه مردم شهرستان مطالبه حجاب و عفاف دارند بیان کرد: مردم مس خواهند که تدابیر موثر در این زمینه از سوی مسئولان امر اتخاذ شود.

حاظفی با بیان اینکه مردم ما نگران صیانت از ارزش های اسلامی شان هستند، گفت: همه ما در قبال مسائل فرهنگی و دینی مان مسئول هستیم و باید نگران و دغدغه مند باشیم.

وی با بیان اینکه تقویت بنیان های خانواده ها و پیشگیری از آسیب های اجتماعی موضوعی است که همه نگران آن هستند، افزود: امیدواریم توجه جدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه شود.

امام جمعه موقت مهدیشهر در ادامه با گرامی داشت روز پرستار بیان کرد: حضرت زینب(س) الگوی همه پرستاران و بانوان مقاوم و متدین و عفیف ایران اسلامی است.

حافظی با بیان اینکه روایت های بسیاری از کمک کردن به انسان ها در دین مبین اسلام وجود دارد، گفت: پرستاران رهروی سیره زینبی هستند.

وی همچنین از همسران جانبازان دفاع مقدس هم به عنوان پرستاران با افتخار کشورمان یاد کرد و گفت: این بانوان اسوه های ایسثار و فداکاری هستند.

کد مطلب 6979458

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