به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلام‌آبادغرب، با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و نام‌گذاری این روز به عنوان روز پرستار، این بانوی بزرگوار را الگویی برای ایستادگی در مسیر حق و مواجهه با بحران‌ها دانست و اظهار کرد: سیره حضرت زینب(س) تنها برای زنان و دختران نیست، بلکه همه انسان‌ها می‌توانند از رفتار و منش ایشان در دفاع از حق، دین و میهن الگو بگیرند.

وی با بیان اینکه قرآن کریم برای تبیین زیست مؤمنانه، الگوهایی فراتر از مرزبندی‌های جنسیتی معرفی می‌کند، افزود: همسر فرعون و حضرت مریم(س) از جمله نمونه‌هایی هستند که قرآن از آنان به عنوان الگوهای ایمان، پاکدامنی و پایبندی به خداوند یاد کرده است. به گفته وی، حضرت زینب(س) نیز در جایگاهی قرار دارد که سیره و رفتار او برای همه مؤمنان قابل الگوگیری است.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به مفهوم صبر و استقامت در زندگی حضرت زینب(س) تصریح کرد: سختی‌ها و بحران‌ها زمینه بروز ظرفیت‌های واقعی انسان را فراهم می‌کنند. این بانوی بزرگوار پس از تجربه دشواری‌های دوران زندگی امیرالمؤمنین(ع)، مظلومیت امام حسن مجتبی(ع) و واقعه کربلا، در سخت‌ترین شرایط مسئولیت سرپرستی بازماندگان و انتقال پیام عاشورا را بر عهده گرفت.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به سخن مشهور حضرت زینب(س) پس از واقعه کربلا، «ما رَأَیتُ إِلّا جَمیلاً»، خاطرنشان کرد: این عبارت بیانگر نگاه توحیدی و استقامت ایشان در برابر مصیبت‌هاست؛ الگویی که نشان می‌دهد انسان در مسیر دفاع از حق می‌تواند با وجود دشواری‌ها، مسئولیت خود را حفظ کند و پیام حقیقت را به دیگران برساند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: نمی‌توان در ارزیابی وضعیت جامعه از مشکلات معیشتی مردم، جوانان جویای کار، گرانی و دشواری تأمین هزینه‌های زندگی غافل شد. مردم از مسئولان انتظار دارند برای حل مشکلات، شبانه‌روز تلاش کنند و با تبعیض مبارزه شود.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی افزود: ترکیب جنگ، محدودیت‌های تجاری و مالی، تحریم‌ها و تهدید زیرساخت‌های اقتصادی، شرایط دشواری برای کشور ایجاد کرده است. در چنین وضعیتی، مسئولان باید برای حفظ قدرت خرید مردم، جلوگیری از اختلال در گردش مالی و تأمین نیازهای معیشتی، هماهنگی و سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام زارعی با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام اجتماعی، نقش مردم در حفظ آرامش جامعه را مهم دانست و اظهار کرد: شهروندان باید اخبار را از منابع معتبر پیگیری کنند و از بازنشر شایعاتی که موجب ترس، خشم یا برهم خوردن آرامش عمومی می‌شود، بپرهیزند. هر خبر پربازدیدی لزوماً معتبر نیست و انتشار ناآگاهانه اطلاعات تأییدنشده می‌تواند به جامعه آسیب برساند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از انتشار شایعات در شرایط بحرانی، بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: مردم باید پیش از پذیرش و انتشار اخبار، درباره منبع، هدف و صحت آن بررسی کنند و اجازه ندهند احساسات آنان به ابزاری برای رسانه‌های منتشرکننده اخبار نادرست تبدیل شود.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت نظم اداری و تکریم ارباب رجوع خاطرنشان کرد: وقت مردم امانت است و سرگردان کردن مراجعه‌کنندگان، بی‌پاسخ گذاشتن درخواست‌ها و برخورد نامناسب با آنان با مسئولیت عمومی سازگار نیست. دستگاه‌های خدمات‌رسان باید تا حد امکان روند ارائه خدمات را تسهیل کنند و در زمینه تصمیم‌ها و ابهام‌های موجود، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی داشته باشند.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در تصمیم‌های اداری افزود: استخدام‌ها، تسهیلات و قراردادهای عمومی باید بر اساس قانون و شایستگی انجام شود و در تصمیم‌گیری‌ها، حب و بغض‌های شخصی دخالت نداشته باشد. وی همچنین خواستار برخورد قانونی با افرادی شد که به گفته او، به‌صورت آشکار قانون‌شکنی می‌کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود، بر لزوم همدلی مردم در شرایط دشوار اقتصادی تأکید کرد و گفت: کمک به همسایگان و خانواده‌های نیازمند، به‌ویژه خانواده‌هایی که فرزندانشان هنوز از استقلال مالی کافی برخوردار نیستند، می‌تواند بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.