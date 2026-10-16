به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت زینب(س) اظهار کرد: آن بانوی بزرگ از دوران کودکی در مکتب خاندان عصمت و طهارت پرورش یافت و به فضائل والای اخلاقی و الهی آراسته شد و زندگی پربرکت خود را در مسیر مراقبت و پرستاری از بندگان خدا سپری کرد.

وی با بیان اینکه صبر و تاب‌آوری ملت ایران توجه بسیاری از ناظران جهانی را برانگیخته است، افزود: راز استقامت ملت ایران را باید در شخصیت حضرت زینب(س) جست‌وجو کرد؛ بانویی که الگویی ماندگار از زیست مؤمنانه در شرایط دشوار و بحران‌ها به شمار می‌رود.

امام جمعه دشتی با تأکید بر اینکه ایمان می‌تواند انسان را در برابر ترس، اضطراب و ناامیدی استوار نگه دارد، گفت: ملت ایران با تأسی به مکتب حضرت زینب(س)، بحران‌ها را به فرصتی برای رشد و تعالی تبدیل می‌کند و در مسیر مقابله با سلطه‌گری آمریکا و صهیونیسم جهانی ایستادگی دارد.

پرستاران؛ سرمایه سلامت و هویت ملی

زاهددوست با گرامیداشت روز پرستار، فداکاری جامعه پرستاری در دوران دفاع مقدس، همه‌گیری کرونا و دیگر عرصه‌های خدمت را شایسته قدردانی دانست و تصریح کرد: مسئولان باید مطالبات به‌حق پرستاران را جدی بگیرند؛ چراکه تقویت جامعه پرستاری به معنای تقویت سلامت، امنیت و هویت ملی است.

وی همچنین با اشاره به روز ملی ورزش و تربیت بدنی، ورزش را عاملی مؤثر در سلامت جسم و روح، نشاط اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و تقویت همبستگی ملی برشمرد و با یادآوری تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت برخورداری ایران قوی از ورزش قوی، خواستار توسعه ورزش همگانی و قهرمانی شد.

امام جمعه دشتی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ ورزش در مدارس و خانواده‌ها، از مسئولان شهرستان خواست برای توسعه فضاهای ورزشی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از ورزشکاران و تقویت امکانات ورزشی در شهرها و روستاها تلاش کنند.

تأکید بر رعایت حقوق دینی مردم جمهوری آذربایجان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضات اخیر در جمهوری آذربایجان نسبت به محدودیت‌های حجاب، بر ضرورت احترام به هویت اسلامی و حقوق دینی مردم این کشور تأکید کرد.

زاهددوست اظهار کرد: انتظار جهان اسلام این است که مسئولان جمهوری آذربایجان با مطالبات مذهبی مردم خود با احترام و تدبیر برخورد کنند و زمینه رعایت حقوق شهروندان را فراهم آورند.

وی همچنین با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در تحولات منطقه‌ای، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌ها و مداخلات این رژیم تأکید کرد.

ارزیابی تحولات جنگ و تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح

امام جمعه دشتی در ادامه، انتخابات آمریکا، مواضع بنیامین نتانیاهو و تحولات اقتصادی و نظامی منطقه را از عوامل مؤثر بر روند جنگ ایران و آمریکا دانست و گفت: تشدید درگیری‌ها می‌تواند هزینه‌های سیاسی بیشتری برای دولت آمریکا به همراه داشته باشد و بر آرای جمهوری‌خواهان تأثیر بگذارد؛ با این حال، نتانیاهو ممکن است برای مدیریت فشارهای سیاسی داخلی خود به دنبال تشدید تنش‌ها باشد.

وی با اشاره به محدودیت تردد شناورها در تنگه هرمز، این وضعیت را دارای پیامدهای اقتصادی و راهبردی برای طرف مقابل دانست و احتمال گسترش درگیری‌ها را منتفی ندانست.

زاهددوست همچنین فعال‌شدن جبهه یمن و افزایش حملات به اهدافی در عربستان را از عوامل تغییر معادلات منطقه‌ای برشمرد و با اشاره به احتمال تشدید تنش‌ها از سوی رژیم صهیونیستی، بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

وی با لحنی هشدارآمیز خطاب به دشمنان ایران گفت: نیروهای مسلح کشور آمادگی بالایی دارند و هرگونه اقدام نظامی جدید می‌تواند با پاسخ سخت ایران روبه‌رو شود. خلیج فارس نیز در صورت تکرار تجاوز، صحنه مقاومت و ایستادگی مدافعان ایران خواهد بود.

امام جمعه دشتی در پایان با تأکید بر پایبندی ملت ایران به مکتب امام حسین(ع) و حمایت از رهبری، اظهار کرد: ملت ایران همچون یاران امام حسین(ع) در کربلا، در دفاع از آرمان‌ها و رهبری خود ایستادگی خواهد کرد و در برابر توطئه‌ها تسلیم نمی‌شود.