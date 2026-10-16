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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی؛ دولت نقدینگی و تورم را مهار کند

ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی؛ دولت نقدینگی و تورم را مهار کند

دامغان- امام جمعه دیباج بر ضرورت اصلاح شرایط کنونی اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: دولتمردان باید تلاش کنند تا تورم و گرانی و همچنین نقدینگی را که عامل تورم است، مهار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای نماز جمعه این شهر، خواستار توجه دولتمردان در اصلاح و بهبود سیاست های اقتصادی به خصوص معیشتی شد.

وی با بیان اینکه اصلاح سیاست های اقتصادی ضرورت دارد، افزود: دولت باید برای کسری بودجه فکری کند.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه دولت برای مهار تورم، نقدینگی و همچنین گرانی ها اقدام جدی صورت دهد، گفت: ناترازی بانکی، مشکلات بازارهای داخلی و کارخانه ها و ... از جمله دیگر موضوعاتی است که دولتمردان برای اصلاح آن ورود جدی داشته باشند.

قریب ادامه داد: با همه این مشکلات اقتصادی از جمله تورم بالا، افت تجارت، فشار بر درآمد نفتی، کسری بودجه و کاهش سرمایه گذاری، عده‌ای اینگونه تصور می‌کنند که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است در حالی که این نتیجه کاملاً غلط است .

وی افزود: با وجود ماه‌ها جنگ و محدودیت در تولید ، تجارت و حمل و نقل با این حال شبکه بانکی بازار و زنجیره اصلی تأمین کاملاً فعال است

امام جمعه دیباج در ادامه گفت: اگرچه تحت فشار ولی این اقتصاد کارکرد فعال خود را از دست نداده، کالاهای اساسی به وفور موجود است و مشکلی درتامین اقلام مورد نیاز مردم نداریم

امام جمعه دیباج با بیان اینکه مشکلات اقتصادی تنها برای ما نیست تاکید کرد: به همان مقدار که ما تحت فشاریم بیشتر از آن دشمنان ما تحت فشار اقتصادی قرار دارند. به نحوی که آمریکا برای تأمین چند روز سوخت خود دولت اوکراین را فروخت و با روسیه بر سر تأمین یک سوخت اندک به توافق رسید و به زلنسکی خیانت کرد.

کد مطلب 6979464

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