به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای نماز جمعه این شهر، خواستار توجه دولتمردان در اصلاح و بهبود سیاست های اقتصادی به خصوص معیشتی شد.

وی با بیان اینکه اصلاح سیاست های اقتصادی ضرورت دارد، افزود: دولت باید برای کسری بودجه فکری کند.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه دولت برای مهار تورم، نقدینگی و همچنین گرانی ها اقدام جدی صورت دهد، گفت: ناترازی بانکی، مشکلات بازارهای داخلی و کارخانه ها و ... از جمله دیگر موضوعاتی است که دولتمردان برای اصلاح آن ورود جدی داشته باشند.

قریب ادامه داد: با همه این مشکلات اقتصادی از جمله تورم بالا، افت تجارت، فشار بر درآمد نفتی، کسری بودجه و کاهش سرمایه گذاری، عده‌ای اینگونه تصور می‌کنند که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است در حالی که این نتیجه کاملاً غلط است .

وی افزود: با وجود ماه‌ها جنگ و محدودیت در تولید ، تجارت و حمل و نقل با این حال شبکه بانکی بازار و زنجیره اصلی تأمین کاملاً فعال است

امام جمعه دیباج در ادامه گفت: اگرچه تحت فشار ولی این اقتصاد کارکرد فعال خود را از دست نداده، کالاهای اساسی به وفور موجود است و مشکلی درتامین اقلام مورد نیاز مردم نداریم

امام جمعه دیباج با بیان اینکه مشکلات اقتصادی تنها برای ما نیست تاکید کرد: به همان مقدار که ما تحت فشاریم بیشتر از آن دشمنان ما تحت فشار اقتصادی قرار دارند. به نحوی که آمریکا برای تأمین چند روز سوخت خود دولت اوکراین را فروخت و با روسیه بر سر تأمین یک سوخت اندک به توافق رسید و به زلنسکی خیانت کرد.