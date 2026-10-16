به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین همایش بزرگ دوچرخه‌سواری بناب پیش‌ازظهر جمعه با حضور شهروندانی از گروه‌های سنی مختلف، از کودکان پنج‌ساله تا سالمندان ۸۰ ساله، برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این همایش با در دست گرفتن و بالا بردن دوچرخه‌های خود، شعار «بناب، شهر دوچرخه» را سر دادند.

در این همایش، علیرضا رحیمی، معاون وزیر ورزش و جوانان در امور جوانان، محمدحسین قلعه‌ای فرماندار بناب، حجت‌الاسلام محمد باقری، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.

رحیمی با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از این رویداد، فرهنگ دوچرخه‌سواری در بناب را ظرفیتی ارزشمند برای ارتقای سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست دانست و بر ضرورت استفاده بیشتر مردم و مسئولان از دوچرخه و گسترش این فرهنگ در جامعه تأکید کرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از ایستادگی مردم ایران و نیروهای مسلح در برابر دشمنان، اظهار کرد: حضور و پایداری مردم در مواجهه با مشکلات، به‌ویژه مسائل معیشتی، در کنار تلاش دولت برای تأمین نیازهای اساسی جامعه، توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشته است.

ضرورت ترویج دوچرخه‌سواری برای کاهش ترافیک بناب

حجت‌الاسلام محمد باقری، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از این همایش، بر لزوم تداوم برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای گسترش دوچرخه‌سواری در این شهرستان تأکید کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب ترافیک در بناب، استفاده از دوچرخه را یکی از راهکارهای کمک به کاهش مشکلات تردد شهری و مسائل زیست‌محیطی دانست و ابراز امیدواری کرد شهروندان با انتخاب این وسیله حمل‌ونقل، در بهبود وضعیت ترافیک و حفظ محیط زیست مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اقدام دولت در تهران برای اجرای طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو، از فرماندار بناب خواست زمینه اجرای یک روز بدون خودرو در این شهرستان را نیز با هدف فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به استفاده از شیوه‌های جایگزین حمل‌ونقل فراهم کند.

در پایان این همایش، ۲۰۰ قلم جایزه که از سوی شرکت‌ها، ادارات مختلف، بخش خصوصی و وزارت ورزش و جوانان تهیه شده بود، به قید قرعه میان شرکت‌کنندگان توزیع شد.