اقتصاد قشم نیازمند بسته ویژه و مدیریت متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قشم، با تبریک ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی برجسته برای مدیریت توحیدی بحران دانست و بر ضرورت تقویت ایمان، روحیه مقاومت و مسئولیت‌پذیری در جامعه تأکید کرد.

حضرت زینب(س)، الگوی مدیریت بحران و تاب‌آوری

وی با اشاره به صبر، استقامت و نقش‌آفرینی حضرت زینب(س) در حوادث پس از واقعه عاشورا اظهار کرد: فرهنگ مقاومت، تبیین و ایستادگی در برابر ظلم، از آموزه‌های زندگی این بانوی بزرگ اسلام است و جامعه امروز برای عبور از بحران‌ها باید از این الگو بهره بگیرد.

امام جمعه قشم افزود: مدیریت مؤمنانه بر پایه اندیشه توحیدی شکل می‌گیرد و ایمان واقعی باید در رفتار فردی و اجتماعی، امانت‌داری، آرامش و اعتمادآفرینی نمود پیدا کند. مدیران نیز در شرایط بحرانی باید با حضور مؤثر در میدان، مسئولیت‌پذیری و پرهیز از رفتارهای هیجانی، زمینه عبور جامعه از مشکلات را فراهم کنند.

پرستاران سرمایه راهبردی نظام سلامت

حاجبی با تبریک روز پرستار، از تلاش‌های جامعه پرستاری در صیانت از سلامت جسمی و روانی مردم قدردانی کرد و گفت: پرستاران از رزمندگان عرصه سلامت هستند و نقش مهمی در تأمین سلامت عمومی و تقویت امنیت روانی جامعه دارند.

وی با اشاره به حضور پرستاران در شرایط جنگی و بحران‌های اخیر، خاطرنشان کرد: پرستاران جوانی که در شرایط دشوار در جزیره قشم ماندند و به مردم خدمت کردند، نشان دادند که فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری همچنان در نسل جدید زنده است.

امام جمعه قشم تأکید کرد: پاسداشت جایگاه پرستاران نباید تنها به قدردانی زبانی محدود شود، بلکه لازم است مطالبات و دغدغه‌های این قشر مورد توجه قرار گیرد و برای بهبود شرایط خدمت‌رسانی آنان اقدامات مؤثر انجام شود.

ورزش قوی، زمینه‌ساز ایران قوی است

حاجبی با تبریک هفته تربیت‌بدنی و ورزش، توسعه ورزش را سرمایه‌گذاری برای سلامت جسمی و روانی جامعه دانست و گفت: گسترش سبک زندگی کم‌تحرک، هزینه‌های درمانی را افزایش می‌دهد؛ ازاین‌رو، توسعه زیرساخت‌های ورزشی، به‌ویژه در مدارس و محیط‌های اجتماعی، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ایران قوی به انسان‌های توانمند نیاز دارد، افزود: ورزشکاران می‌توانند در کنار موفقیت در رقابت‌های ورزشی، به ارزش‌های دینی و اخلاقی نیز پایبند باشند و نشان دهند که قهرمانی با دینداری و زیست مؤمنانه تعارضی ندارد.

تأکید بر حمایت از حقوق زنان محجبه

امام جمعه قشم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات اجتماعی در برخی کشورهای اسلامی، بر ضرورت توجه جدی به موضوع حجاب و آگاهی‌بخشی فرهنگی تأکید کرد.

وی با انتقاد از محروم کردن دختران محجبه از تحصیل، این اقدام را نادرست دانست و گفت: مدعیان حقوق بشر باید در برابر چنین رفتارهایی موضعی روشن داشته باشند و اجازه ندهند حقوق، دستاوردها و فداکاری‌های زنان مؤمن و محجبه نادیده گرفته شود.

خانواده، مدرسه و مسجد؛ سه ضلع تربیت نسل آینده

حاجبی با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان، هماهنگی میان خانواده، مدرسه و مسجد را برای تربیت نسل جوان ضروری دانست و اظهار کرد: این سه نهاد، نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و تعالی اخلاقی دانش‌آموزان دارند و نبود هماهنگی میان آن‌ها می‌تواند مشکلات تربیتی جامعه را افزایش دهد.

وی افزود: خانواده، مدرسه و مسجد باید با هدفی مشترک فعالیت کنند تا زمینه رشد اخلاقی، معنوی و اجتماعی دانش‌آموزان فراهم شود و نسل آینده با روحیه مسئولیت‌پذیری در جامعه حضور یابد.

اقتصاد ایران نیازمند مدیریت ویژه و تقویت تاب‌آوری است

امام جمعه قشم با اشاره به فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم گفت: تحلیل وضعیت اقتصاد ایران نباید تنها به شاخص‌هایی مانند نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت خرید محدود شود، بلکه باید ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، انسانی و زیرساختی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران با وجود چالش‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است، افزود: بازار داخلی گسترده، شبکه صنعتی، زیرساخت‌های انرژی، نیروی انسانی متخصص و منابع طبیعی از جمله توانمندی‌هایی هستند که می‌توانند در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشند.

حاجبی همچنین روحیه مقاومت، همیاری و کمک مؤمنانه مردم را از ظرفیت‌های مهم اجتماعی کشور دانست و تصریح کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، سرمایه اجتماعی و فرهنگی می‌تواند به عبور از بحران‌ها کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد: همان‌گونه که در عرصه نظامی برای مقابله با تهدیدها آرایش ویژه اتخاذ می‌شود، در حوزه اقتصاد نیز باید متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری کرد و از مدیریت عادی به سمت مدیریت ویژه حرکت کرد.

امام جمعه قشم افزود: شرایط کنونی به مدیرانی نیاز دارد که ضمن شناخت دقیق مسائل اقتصادی، توانایی تصمیم‌گیری مؤثر، حمایت از تولید، ایجاد ثروت و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را داشته باشند. همچنین باید از تصمیمات جزیره‌ای، اختلافات غیرکارشناسی و منازعات داخلی پرهیز و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تقویت شود.

مطالبه بسته ویژه اقتصادی برای جزیره قشم

حاجبی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد قشم، خواستار تدوین و ارائه بسته‌ای ویژه برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی جزیره شد و گفت: در کنار اقدامات عمرانی، لازم است برنامه‌ای متناسب با ظرفیت‌های قشم و شرایط اقتصادی کشور برای رونق تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم ارائه شود.

وی افزود: اقتصاد قشم نباید صرفاً به فعالیت‌های گمرکی محدود بماند، بلکه باید از ظرفیت‌های جزیره در حوزه‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های اقتصادی به شکل مؤثر استفاده شود. تحقق این هدف به مدیریتی فعال، پویا و برخوردار از شناخت دقیق مسائل اقتصادی نیاز دارد.

امام جمعه قشم همچنین بر ضرورت ایفای نقش مؤثر نهادهای نظارتی، قضایی و تقنینی در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی در شرایط جنگ اقتصادی به حمایت و اطمینان نیاز دارد و دستگاه‌های مسئول باید ضمن نظارت دقیق، زمینه فعالیت سالم اقتصادی و پذیرش ریسک‌های منطقی سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، دارویی و انرژی را نیز در بر می‌گیرد، خاطرنشان کرد: ساختار اقتصادی جزیره باید به‌گونه‌ای تقویت شود که در برابر فشارها و تکانه‌های اقتصادی از تاب‌آوری کافی برخوردار باشد.

حاجبی در پایان خواستار برگزاری نشست‌های اقتصادی با مشارکت گسترده‌تر مردم شد و ابراز امیدواری کرد با بررسی مسائل و ظرفیت‌های قشم و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی، این جزیره بتواند در زمینه تاب‌آوری اقتصادی، انسجام اجتماعی و حمایت از معیشت مردم به الگویی موفق در سطح کشور تبدیل شود.