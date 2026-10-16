به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه جزیره خارگ با اشاره به سیره حکومتی امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: حضرت علی(ع) پس از پذیرش خلافت، بر مقابله با امتیازهای بی‌اساس و تغییر ساختارهای مبتنی بر برتری‌جویی تأکید داشتند؛ رویکردی که با مخالفت گروه‌هایی مواجه شد که منافع و جایگاه خود را در خطر می‌دیدند.

وی افزود: تجربه حکومت علوی نشان می‌دهد که اجرای عدالت و مقابله با امتیازهای ناعادلانه، با مقاومت کسانی روبه‌رو می‌شود که از شرایط پیشین بهره‌مند بوده‌اند. از این منظر، شناخت جریان‌های مخالف عدالت و توجه به تجربه تاریخی صدر اسلام برای تحلیل مسائل امروز جامعه اهمیت دارد.

چهار جریان مخالف حکومت علوی

امام جمعه خارگ با اشاره به دسته‌بندی جریان‌های مقابل امیرالمؤمنین(ع) در تاریخ اسلام گفت: قاسطین، ناکثین و مارقین از جمله جریان‌هایی بودند که در برابر حکومت علوی قرار گرفتند و در کنار آنان، گروه‌هایی نیز با کناره‌گیری از میدان مسئولیت و مقاومت، مسیر دیگری را دنبال کردند.

کارگر با تطبیق این دسته‌بندی با شرایط جمهوری اسلامی ایران از نگاه خود، اظهار کرد: جریان‌های سلطه‌طلب، برخورداران از امتیازهای ناعادلانه، جریان‌های انحرافی و افراد و گروه‌هایی که از ایستادگی در برابر فشارها عقب‌نشینی می‌کنند، هر یک می‌توانند در مسیر تحقق عدالت و استقلال چالش ایجاد کنند.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت این جریان‌ها افزود: مطالعه نهج‌البلاغه و آشنایی با سیره امیرالمؤمنین(ع) باید در فهم مسائل اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این اثر، علاوه بر جایگاه دینی، آموزه‌های مهمی درباره عدالت، مسئولیت‌پذیری و شیوه مواجهه با انحرافات اجتماعی و سیاسی در اختیار جامعه قرار می‌دهد.

تأکید بر عدالت‌خواهی و مقابله با معیارهای دوگانه

کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از آنچه رویکردهای دوگانه برخی دولت‌ها در قبال حقوق بشر و تحولات بین‌المللی خواند، به موضوعاتی از جمله قطع روابط سیاسی با ایران، جنگ و کشتار غیرنظامیان و سکوت برخی کشورها در برابر موارد ادعایی نقض حقوق بشر اشاره کرد.

وی با طرح انتقادهایی درباره نحوه مواجهه برخی دولت‌ها با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، تأکید کرد که از نگاه او، معیارهای حقوق بشری باید بدون تبعیض و فارغ از ملاحظات سیاسی درباره همه ملت‌ها و قربانیان نقض حقوق انسانی اعمال شود.

امام جمعه خارگ با تأکید بر ادامه مسیر عدالت‌خواهی در چارچوب سیره امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: جمهوری اسلامی باید در مواجهه با فشارهای خارجی و تحولات سیاسی، اصول استقلال و عدالت را مبنای عمل خود قرار دهد.

امام جمعه خارگ در ابتدای سخنان خود، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به فرمان امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ را تبریک گفت و از تلاش فعالان حوزه هدایت‌گری دینی و جهاد تبیین قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به همکاری حجت‌الاسلام پیرمرادیان و حجت‌الاسلام کیانی با ستاد نماز جمعه خارگ، از حضور و فعالیت این دو روحانی در برنامه‌های نماز جمعه تقدیر کرد و برای آنان و خانواده‌هایشان آرزوی موفقیت داشت.

کارگر در پایان، روز پیوند اولیا و مربیان را به خانواده‌ها و فعالان آموزش‌وپرورش، روز تربیت بدنی را به ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش و روز صادرات را به فعالان این حوزه تبریک گفت و از تلاش کارکنان و مجموعه‌های مؤثر در صادرات کشور قدردانی کرد.