عکاسی مستند و بازنمایی امر واقع سوژه‌ «نردبان» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه‌، سیصد و چهل و یکمین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» امروز جمعه ۲۴ مهر روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود.

این قسمت از برنامه نگاهی به بازنمایی امر واقع در عکاسی مستند دارد و آثار ۲ چهره بزرگ سینمای مستند را بررسی می‌کند.

میلاد شاه‌جانی فیلمساز مستند مهمان این هفته‌ «نردبان» است. او در گفتگو با حامد شکیبانیا از تجربه فیلم مستند «آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشه‌ای» سخن می‌گوید. این فیلم مستند به بررسی چرایی و چگونگی تصویرسازی رستم، پهلوان اسطوره‌ای ایران، بر کاشی‌های معماری ایرانی می‌پردازد.

فیلم مستند «آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشه‌ای»، یکی از قسمت‌های مجموعه مستند «نقش لعاب» تولید شبکه‌ مستند سیما است و در چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران که هفته‌ آینده برگزار خواهد شد، حضور دارد. این مجموعه به زودی از شبکه‌ مستند سیما پخش می‌شود.

اصغر احمدپور هم در گفتگو با حامد شکیبانیا، نگاهی به مقوله «فاصله برای بازنمایی امر واقع با توجه به آثار مایکل کنا» دارد و آثار وی را مرور می‌کند.

مایکل کنا (Michael Kenna) عکاس انگلیسی متولد ۱۹۵۳ و یکی از بهترین عکاسان سیاه و سفید مناظر و طبیعت است. او با عکس‌های شب و طلوع‌اش که با نوردهی‌های طولانی تا ۱۰ ساعت گرفته شده مشهور است. وی در مدرسه هنر تحصیل کرده است و از سال ۱۹۷۶ عکاسی تبلیغاتی را شروع و در کنار آن به گرایش مورد علاقه خود که عکاسی طبیعت بود پرداخت.

در «نردبان» این هفته، مروری بر چند اثر از پاتریشیو گوسمان با عنوان «نبردی برای زندگی» صورت می‌گیرد و کارگاه تجربه نیز با صحبت‌های این فیلمساز مستند شیلیایی روی آنتن می‌رود.

بخش عکاسی مستند هم اختصاص به ۲ هنرمند بزرگ دارد؛ در ابتدا نگاه هنری مایکل کنا به درخت مرور می‌شود و در ادامه عکاسی‌های عباس کیارستمی با عنوان «تنهایی درخت‌ها» مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین مقدمه کتاب عکس «درخت فیلسوف» نوشته‌ مایکل کنا خوانش می‌شود.

بخش «و اینک مستند» این هفته، اختصاص به مروری بر آثار جاناتان دمی نویسنده و کارگردان (بخش سوم) دارد و «مستندباز» هم به مرور کتاب «نبرد شیلی» نوشته‌ محمدجواد اصلانی می‌پردازد.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.