به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل علی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه فومن با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین موضوعاتی از جمله رحمت و مغفرت الهی، مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی، توسعه صادرات و تحولات منطقه‌ای پرداخت.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره رحمت و مغفرت الهی اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم به بندگان خود سفارش می‌کند که از رحمت الهی ناامید نشوند؛ چراکه در صورت توبه و بازگشت به درگاه خداوند و رعایت شرایط آن، زمینه آمرزش گناهان فراهم می‌شود.

امام جمعه موقت فومن افزود: انسان نباید از رحمت خداوند ناامید شود و نباید دیگران را نیز از رحمت الهی مأیوس کند؛ بلکه باید همواره مسیر توبه، اصلاح رفتار و بازگشت به سوی پروردگار را در پیش بگیرد.

پرستاران از اقشار زحمتکش و دلسوز جامعه هستند

علی‌نیا با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و نام‌گذاری این مناسبت به‌عنوان روز پرستار، از تلاش‌های پرستاران و کادر درمان قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه پرستاران در مسیر مراقبت از بیماران مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارند، گفت: این قشر در بسیاری از مواقع با دلسوزی و تعهد، خدماتی را به بیماران ارائه می‌کنند که نشان‌دهنده اهمیت جایگاه آنان در نظام سلامت است.

امام جمعه موقت فومن همچنین با اشاره به روز تربیت بدنی و ورزش، بر ضرورت توجه به فعالیت‌های ورزشی متناسب با شرایط افراد تأکید کرد و ورزش را از عوامل مؤثر در ارتقای سلامت جسمی و نشاط اجتماعی دانست.

جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه تجارت با کشورهای همسایه ضروری است

علی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز صادرات، توسعه صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را ضروری دانست و اظهار کرد: ایران از منابع زیرزمینی و ظرفیت‌های معدنی گسترده‌ای برخوردار است که باید به شکل مطلوب برای تقویت اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی جلوگیری از خام‌فروشی را یکی از الزامات توسعه صادرات برشمرد و افزود: صادرات مواد اولیه و واردات مجدد محصولات فرآوری‌شده، موجب از دست رفتن بخشی از ارزش افزوده اقتصادی می‌شود؛ از این رو، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه موقت فومن با تأکید بر ضرورت گسترش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در منطقه، باید از فرصت‌های اقتصادی کشورهای همسایه، دریای خزر و بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس برای توسعه صادرات و تقویت تعاملات تجاری استفاده کرد.

مذاکره به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت کشور نیست

علی‌نیا در ادامه با اشاره به تحولات جنگ میان ایران و آمریکا، نسبت به تکرار تجربه‌های گذشته در مواجهه با دشمن هشدار داد و اظهار کرد: در بررسی مسائل مربوط به امنیت ملی، باید رفتار و عملکرد طرف مقابل و نتایج مذاکرات گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با انتقاد از دیدگاه‌هایی که بازگشت به میز مذاکره را تنها راه پیش‌روی کشور می‌دانند، گفت: نمی‌توان بدون توجه به رفتار طرف مقابل و اهداف آن، مذاکره را به‌عنوان راهکار قطعی حل همه مسائل در نظر گرفت.

امام جمعه موقت فومن با اشاره به خسارات و تلفات ناشی از حملات نظامی، بر ضرورت توجه به تجربه‌های گذشته و بررسی دقیق مواضع جریان‌های سیاسی تأکید کرد و افزود: عملکرد افراد و جریان‌های سیاسی در قبال تحولات کنونی، در آینده مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهد گرفت.

افزایش بازدارندگی، راهبرد مقابله با تهدیدات دشمن

علی‌نیا با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: دشمن باید بداند که هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، هزینه‌های سنگینی برای او به همراه خواهد داشت و نمی‌تواند بدون مواجهه با پیامدهای جدی، امنیت و منافع ملی ایران را هدف قرار دهد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ انسجام داخلی افزود: اظهارنظرهای مسئولان و صاحبان تریبون در شرایط حساس کشور باید با توجه به پیامدهای آن و تأثیری که ممکن است بر محاسبات دشمن داشته باشد، صورت گیرد.

امام جمعه موقت فومن با بیان اینکه دشمن تحولات داخلی ایران را به‌دقت دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: حفظ وحدت، تقویت توان دفاعی و پرهیز از مواضعی که ممکن است موجب برداشت نادرست طرف مقابل از شرایط کشور شود، از ضرورت‌های مواجهه با تهدیدات خارجی است.

وی همچنین با اشاره به مباحث مربوط به توان دفاعی و بازدارندگی راهبردی، بر ضرورت بررسی مسائل کلان امنیتی بر اساس منافع ملی و شرایط کشور تأکید کرد.

حضور مردم در صحنه، پشتوانه اقتدار ملی است

علی‌نیا حضور مردم در صحنه و حمایت از رهبری را از مؤلفه‌های مهم اقتدار ملی دانست و اظهار کرد: حفظ وحدت، آمادگی در برابر تهدیدات و پشتیبانی مردم از کشور و نظام، نقش مهمی در عبور از شرایط دشوار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در میدان و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی افزود: همبستگی ملی و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.