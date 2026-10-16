به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سحری پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع سنندج، با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردها در بخش ساختمان، اظهار کرد: کیفیت مصالح و تجهیزات گرمایشی مورد استفاده در ساختمان‌ها از عوامل تأثیرگذار بر میزان مصرف انرژی است و انتخاب محصولات استاندارد می‌تواند از هدررفت انرژی جلوگیری کند.

وی افزود: دستیابی به اهداف مرتبط با توسعه انرژی‌های پاک، تنها به تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت ساخت‌وساز و رعایت الزامات فنی در مراحل احداث و بهره‌برداری از ساختمان‌ها نیز در این زمینه اهمیت دارد.

مدیرکل استاندارد کردستان با بیان اینکه استاندارد باید در ابعاد مختلف زندگی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: استانداردسازی صرفاً مختص واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها نیست، بلکه در ارائه خدمات، فعالیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های روزمره نیز رعایت معیارهای صحیح و معتبر ضروری است.

نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات برای صیانت از حقوق مردم

سحری با اشاره به وظایف اداره‌کل استاندارد در زمینه کنترل کیفیت و ایمنی کالاها و خدمات، اظهار کرد: اجرای الزامات استاندارد با هدف افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت محصولات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و نظارت بر عملکرد تجهیزات در حوزه‌های مختلف، بخشی از این مسئولیت است.

وی نظارت بر تجهیزات شهربازی‌ها، ترازوهای مورد استفاده در طلافروشی‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت را از جمله حوزه‌های تحت نظارت برشمرد و افزود: بررسی صحت عملکرد این تجهیزات و اطمینان از رعایت معیارهای فنی، در حفظ حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی اهمیت دارد.

مدیرکل استاندارد کردستان همچنین بر نقش امکانات آزمایشگاهی در ارتقای کیفیت نظارت‌ها تأکید کرد و گفت: توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی، امکان ارزیابی دقیق‌تر محصولات و بررسی میزان انطباق آنها با الزامات استاندارد را فراهم می‌کند.

فعالیت ۱۲ کارخانه آرد استاندارد در کردستان

سحری در ادامه با اشاره به اهمیت استاندارد در زنجیره تولید مواد غذایی، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۲ کارخانه آرد با استانداردهای مورد تأیید در استان کردستان فعالیت دارند.

وی کیفیت آرد را یکی از عوامل مؤثر در تولید نان مطلوب دانست و افزود: رعایت ضوابط استاندارد در تولید این محصول، بر کیفیت فرآورده نهایی تأثیرگذار است و می‌تواند به تأمین محصول باکیفیت‌تر برای مصرف‌کنندگان کمک کند.

مدیرکل استاندارد استان کردستان با اشاره به جایگاه سنجش دقیق و رعایت معیارها در آموزه‌های دینی اظهار کرد: در آیات قرآن کریم بر رعایت میزان، اندازه و ادای حق تأکید شده است؛ مفاهیمی که بر اهمیت دقت، انصاف و پرهیز از تضییع حقوق دیگران دلالت دارد.

سحری خاطرنشان کرد: رعایت استاندارد علاوه بر ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات و خدمات، در کاهش هزینه‌ها، مدیریت مصرف انرژی و افزایش اعتماد مردم به کالاهای عرضه‌شده در بازار نقش دارد و باید به‌عنوان بخشی از فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد.