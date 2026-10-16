امام جمعه گیلانغرب: بازنگری در عضویت ایران در NPT ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه گیلانغرب با اشاره به جایگاه ایمان در زندگی انسان، اظهار کرد: ایمان زمانی در رفتار و زندگی فردی و اجتماعی اثرگذار است که با عمل صالح همراه باشد و در کردار انسان نمود پیدا کند.

وی با تأکید بر اهمیت پایبندی عملی به آموزه‌های دینی، نماز را از ارکان اساسی زندگی مؤمنانه برشمرد و افزود: توجه به تکالیف دینی باید در رفتار روزمره و نحوه برخورد افراد با یکدیگر نیز نمایان باشد.

امام جمعه گیلانغرب همچنین با اشاره به جایگاه سالمندان در خانواده و جامعه، بر ضرورت تکریم آنان تأکید کرد و احترام به بزرگ‌ترها را از ارزش‌هایی دانست که باید در روابط اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته نیروی انتظامی، به نقش پلیس در تأمین امنیت عمومی پرداخت و بر اهمیت همراهی مردم با نیروهای مسئول در حفظ نظم و امنیت تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و موضوع حضور نیروهای آمریکایی در عراق، بر اهمیت توجه به حاکمیت ملی کشورها و نقش اراده ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود تأکید کرد.

امام جمعه گیلانغرب همچنین با اشاره به تحولات سیاسی و فشارهای خارجی علیه ایران، موضوع عضویت کشور در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را مطرح کرد و بر ضرورت بررسی این مسئله با در نظر گرفتن منافع ملی و شرایط پیش‌روی کشور تأکید داشت.

حجت‌الاسلام ساداتی در پایان، با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی، بر نقش مشارکت عمومی در حفظ انسجام جامعه و پشتیبانی از مسیر پیش‌روی کشور تأکید کرد.