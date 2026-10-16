به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی هنرمندان کودک شهرستان دلفان به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و با همکاری هنرمندان محلی برگزار می‌شود؛ رویدادی فرهنگی و هنری که فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و خلاقیت‌های کودکان در عرصه هنرهای تجسمی فراهم می‌کند.

این نمایشگاه با هدف فراهم کردن بستری برای ارائه آثار نقاشی کودکان و آشنایی بیشتر شهروندان با استعدادهای هنری نسل جدید برپا خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند در روزهای برگزاری، از آثار به نمایش درآمده بازدید کنند.

بستری برای معرفی استعدادهای هنری کودکان

برگزاری نمایشگاه‌های هنری ویژه کودکان، فرصتی برای دیده‌شدن آثار و توانایی‌های آنان و ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر هنری به شمار می‌رود. این رویداد در دلفان نیز با تمرکز بر خلاقیت و استعدادهای هنرمندان کودک، زمینه‌ای برای ارائه دستاوردهای هنری آنان به خانواده‌ها و علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

نمایش آثار کودکان در فضای نمایشگاهی، علاوه بر ایجاد تجربه‌ای ارزشمند برای هنرمندان نوپا، می‌تواند به افزایش توجه خانواده‌ها و جامعه به ظرفیت‌های هنری کودکان و ضرورت حمایت از پرورش استعدادهای آنان کمک کند.

زمان و مکان برگزاری نمایشگاه

آیین افتتاحیه نمایشگاه نقاشی هنرمندان کودک دلفان، روز یکشنبه ۲۵ مهرماه، ساعت ۱۵:۳۰ در نگارخانه فرهنگ و ارشاد شهرستان دلفان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه با مراجعه به این نگارخانه از آثار ارائه‌شده بازدید کنند.

زمان بازدید

صبح: ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰

عصر: ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

مکان: نگارخانه فرهنگ و ارشاد شهرستان دلفان

برگزاری این نمایشگاه، گامی در مسیر معرفی ظرفیت‌های هنری کودکان شهرستان و تقویت ارتباط شهروندان با فعالیت‌های فرهنگی و هنری است و فرصتی برای حمایت از استعدادهای نوپایی به شمار می‌رود که می‌توانند در آینده در عرصه هنرهای تجسمی نقش‌آفرینی کنند.