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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

نمایشگاه نقاشی هنرمندان کودک دلفان از ۲۵ مهرماه برپا می‌شود

نمایشگاه نقاشی هنرمندان کودک دلفان از ۲۵ مهرماه برپا می‌شود

نورآباد- نمایشگاه نقاشی هنرمندان کودک شهرستان دلفان از روز یکشنبه ۲۵ مهرماه در نگارخانه فرهنگ و ارشاد این شهرستان آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی هنرمندان کودک شهرستان دلفان به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و با همکاری هنرمندان محلی برگزار می‌شود؛ رویدادی فرهنگی و هنری که فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و خلاقیت‌های کودکان در عرصه هنرهای تجسمی فراهم می‌کند.

این نمایشگاه با هدف فراهم کردن بستری برای ارائه آثار نقاشی کودکان و آشنایی بیشتر شهروندان با استعدادهای هنری نسل جدید برپا خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند در روزهای برگزاری، از آثار به نمایش درآمده بازدید کنند.

بستری برای معرفی استعدادهای هنری کودکان

برگزاری نمایشگاه‌های هنری ویژه کودکان، فرصتی برای دیده‌شدن آثار و توانایی‌های آنان و ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر هنری به شمار می‌رود. این رویداد در دلفان نیز با تمرکز بر خلاقیت و استعدادهای هنرمندان کودک، زمینه‌ای برای ارائه دستاوردهای هنری آنان به خانواده‌ها و علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

نمایشگاه نقاشی هنرمندان کودک دلفان از ۲۵ مهرماه برپا می‌شود

نمایش آثار کودکان در فضای نمایشگاهی، علاوه بر ایجاد تجربه‌ای ارزشمند برای هنرمندان نوپا، می‌تواند به افزایش توجه خانواده‌ها و جامعه به ظرفیت‌های هنری کودکان و ضرورت حمایت از پرورش استعدادهای آنان کمک کند.

زمان و مکان برگزاری نمایشگاه

آیین افتتاحیه نمایشگاه نقاشی هنرمندان کودک دلفان، روز یکشنبه ۲۵ مهرماه، ساعت ۱۵:۳۰ در نگارخانه فرهنگ و ارشاد شهرستان دلفان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه با مراجعه به این نگارخانه از آثار ارائه‌شده بازدید کنند.

زمان بازدید

صبح: ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰

عصر: ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

مکان: نگارخانه فرهنگ و ارشاد شهرستان دلفان

برگزاری این نمایشگاه، گامی در مسیر معرفی ظرفیت‌های هنری کودکان شهرستان و تقویت ارتباط شهروندان با فعالیت‌های فرهنگی و هنری است و فرصتی برای حمایت از استعدادهای نوپایی به شمار می‌رود که می‌توانند در آینده در عرصه هنرهای تجسمی نقش‌آفرینی کنند.

کد مطلب 6979475

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