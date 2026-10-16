به خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی در خطبه های این هفته نماز جمعه با تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، عنوان کرد: پرستاران از اقشار زحمتکش جامعه هستند که نقش بسزایی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم دارند.

وی با اشاره به فرا رسیدن روز اولیا و مربیان، افزود: هم اولیا و هم مربیان نقش مهمی در تربیت و رشد نونهالان، نوجوانان و جوانان جامعه دارند.

پورحسینی، خاطرنشان کرد: اولیا و مربیان با بهره‌گیری از معارف زینبی زمینه تربیت نسل جدید را مهیا کنند.

امام جمعه توکهور وهشتبندی با تبریک فرا رسیدن هفته تربیت بدنی، تصریح کرد: همانطور که به کرات در خطبه های نمازجمعه اعلام کرده ام به امر ورزش در منطقه توکهور وهشتبندی جفا شده است و مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته است.

وی اظهار، داشت: زیرساخت های ورزشی در منطقه توکهور وهشتبندی متناسب با جمعیت بالای نوجوان و جوان مستعد منطقه نیست و نیازمند توسعه و تقویت بیش از پیش است.

پورحسینی، خاطرنشان کرد: حوزه مهم ورزش در منطقه توکهور وهشتبندی نیازمند توجه مسئولان ذیربط به ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان است.

امام جمعه توکهور وهشتبندی با اشاره به اهمیت حجاب در جامعه، افزود: اگر در موضوع حجاب به ویژه انتقال فرهنگ حجاب به فرزندان خود کوتاهی کنیم تبعات بسیاری در پی دارد.

وی گفت: بی توجهی به فرهنگ والای حجاب آثار مخربی همچون حوادث کشور آذربایجان در پی دارد که در یک کشور مسلمان و شیعی از ورود دختران محجبه به کلاس درس جلوگیری می کنند.

پورحسینی، تصریح کرد: اگر در زمینه حفاظت و حراست از حجاب در جامعه کوتاهی کنیم حوادث تلخ کشور آذربایجان دیر یا زود دامان ما را خواهد گرفت.

امام جمعه توکهور وهشتبندی، اظهار داشت: متاسفانه وضعیت حجاب در کلانشهر ها از جمله بندرعباس مرکز استان مناسب نیست و بخش مهمی از این ولنگاری ها در جامعه از بی غیرتی مردان است.

وی با هشدار به خانواده ها و دلسوزان فرهنگی در منطقه توکهور وهشتبندی خاطرنشان کرد: اگر خانواده ها و دلسوزان فرهنگی در منطقه توکهور وهشتبندی نسبت به امر مهم حجاب اسلامی به مسئولیت خود عمل نکنند دیر یا زود بی حجابی و ولنگاری این منطقه را فرا خواهد گرفت.

امام جمعه توکهور وهشتبندی، تصریح کرد: در خصوص قضایای کشور آذربایجان نباید سکوت کرد و کشورهای اسلامی باید به مسئولیت خود عمل کنند.

وی افزود: دشمنان برای تضعیف فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی به ویژه حجاب سرمایه گذاری کلانی کرده اند و اگر کوتاهی کنیم آنها به اهداف شوم خود دست خواهند یافت.

پورحسینی، خاطرنشان کرد: پشت پرده کلیه تهاجمات فرهنگی و شبیخون های فرهنگی علیه ایران اسلامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی هستند