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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

امام جمعه توکهور هشتبندی: ورزش در توکهورهشتبندی دچار بی‌مهری شده است

امام جمعه توکهور هشتبندی: ورزش در توکهورهشتبندی دچار بی‌مهری شده است

بندرعباس - امام جمعه توکهور وهشتبندی گفت: سالیان متمادی است که ورزش منطقه توکهور وهشتبندی مورد بی مهری مسئولان قرار دارد.

به خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی در خطبه های این هفته نماز جمعه با تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، عنوان کرد: پرستاران از اقشار زحمتکش جامعه هستند که نقش بسزایی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم دارند.

وی با اشاره به فرا رسیدن روز اولیا و مربیان، افزود: هم اولیا و هم مربیان نقش مهمی در تربیت و رشد نونهالان، نوجوانان و جوانان جامعه دارند.

پورحسینی، خاطرنشان کرد: اولیا و مربیان با بهره‌گیری از معارف زینبی زمینه تربیت نسل جدید را مهیا کنند.

امام جمعه توکهور وهشتبندی با تبریک فرا رسیدن هفته تربیت بدنی، تصریح کرد: همانطور که به کرات در خطبه های نمازجمعه اعلام کرده ام به امر ورزش در منطقه توکهور وهشتبندی جفا شده است و مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته است.

وی اظهار، داشت: زیرساخت های ورزشی در منطقه توکهور وهشتبندی متناسب با جمعیت بالای نوجوان و جوان مستعد منطقه نیست و نیازمند توسعه و تقویت بیش از پیش است.

پورحسینی، خاطرنشان کرد: حوزه مهم ورزش در منطقه توکهور وهشتبندی نیازمند توجه مسئولان ذیربط به ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان است.

امام جمعه توکهور وهشتبندی با اشاره به اهمیت حجاب در جامعه، افزود: اگر در موضوع حجاب به ویژه انتقال فرهنگ حجاب به فرزندان خود کوتاهی کنیم تبعات بسیاری در پی دارد.

وی گفت: بی توجهی به فرهنگ والای حجاب آثار مخربی همچون حوادث کشور آذربایجان در پی دارد که در یک کشور مسلمان و شیعی از ورود دختران محجبه به کلاس درس جلوگیری می کنند.

پورحسینی، تصریح کرد: اگر در زمینه حفاظت و حراست از حجاب در جامعه کوتاهی کنیم حوادث تلخ کشور آذربایجان دیر یا زود دامان ما را خواهد گرفت.

امام جمعه توکهور وهشتبندی، اظهار داشت: متاسفانه وضعیت حجاب در کلانشهر ها از جمله بندرعباس مرکز استان مناسب نیست و بخش مهمی از این ولنگاری ها در جامعه از بی غیرتی مردان است.

وی با هشدار به خانواده ها و دلسوزان فرهنگی در منطقه توکهور وهشتبندی خاطرنشان کرد: اگر خانواده ها و دلسوزان فرهنگی در منطقه توکهور وهشتبندی نسبت به امر مهم حجاب اسلامی به مسئولیت خود عمل نکنند دیر یا زود بی حجابی و ولنگاری این منطقه را فرا خواهد گرفت.

امام جمعه توکهور وهشتبندی، تصریح کرد: در خصوص قضایای کشور آذربایجان نباید سکوت کرد و کشورهای اسلامی باید به مسئولیت خود عمل کنند.

وی افزود: دشمنان برای تضعیف فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی به ویژه حجاب سرمایه گذاری کلانی کرده اند و اگر کوتاهی کنیم آنها به اهداف شوم خود دست خواهند یافت.

پورحسینی، خاطرنشان کرد: پشت پرده کلیه تهاجمات فرهنگی و شبیخون های فرهنگی علیه ایران اسلامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی هستند

کد مطلب 6979477

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