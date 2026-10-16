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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

هوشیاری جهان اسلام در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه ضروری است

هوشیاری جهان اسلام در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه ضروری است

محلات- امام جمعه محلات گفت: هدف دشمن تضعیف کشورهای اسلامی از طریق ایجاد اختلافات داخلی است و ملت‌های مسلمان باید با هوشیاری در برابر این سیاست‌های تفرقه‌افکنانه بایستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محلات، با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) در جهاد تبیین گفت: جهاد حضرت زینب(س) جهاد با شمشیر نبود، بلکه جهاد با زبان و تبیین حقیقت بود و ایشان با شجاعت بی‌نظیر خود در مرکز قدرت بنی‌امیه، حقانیت اهل‌بیت(ع) را آشکار و پرده از چهره نفاق و تبلیغات مسموم دشمن برداشت.

امام جمعه محلات افزود: اگر مدعی پیروی از اهل‌بیت(ع) و مکتب امام حسین(ع) هستیم، باید جهاد تبیین را یکی از شاخصه‌های اصلی این مکتب بدانیم و در مبارزه با دشمنان، با دفاع از حق و روشنگری درباره ماهیت دشمن، مبلغ راه حق و اهل‌بیت(ع) باشیم.

وی با اشاره به فرارسیدن روز پرستار، از زحمات پرستاران قدردانی کرد و گفت: کمک به بیماران و تلاش برای رفع نیازهای آنان از ارزش والایی برخوردار است و این خدمت تنها به حرفه پرستاری محدود نمی‌شود، بلکه خیرانی که در تأمین دارو و هزینه‌های درمان بیماران مشارکت می‌کنند نیز در این مسیر قرار دارند.

امام جمعه محلات با اشاره به نقش مهم مسجد، مدرسه و خانواده در تربیت کودک افزود: والدین و معلمان باید با تعامل و مسئولیت‌پذیری، مسیر تربیتی هماهنگی برای فرزندان فراهم کنند، همچنین نباید از نقش مسجد به‌عنوان پایگاه تربیتی غافل شد زیرا حضور کودکان در مسجد و آشنایی آنان با خداوند، عبادت و نماز می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت معنوی و اخلاقی آنان تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی در ۲۵ مهرماه و سالروز شهادت یحیی سنوار اظهار کرد: جنایاتی که توسط رژیم صهیونیستی در غزه رخ داده است، رسوایی تاریخی صهیونیست‌ها است و این حوادث در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند و آیندگان درباره عاملان آن قضاوت خواهند کرد.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به مواضع رهبر شهید انقلاب درباره یحیی سنوار گفت: شهید سنوار چهره‌ای درخشان در مقاومت و مجاهدت بود که با عزم پولادین در برابر دشمن ظالم و متجاوز ایستاد و با تدبیر و شجاعت، ضربه‌ای تاریخی به رژیم صهیونیستی وارد کرد.

وی گفت: هدف رژیم صهیونیستی، تضعیف کشورهای اسلامی و گرفتار کردن آن‌ها در اختلافات داخلی و درگیری با یکدیگر است تا بتواند در سایه این اختلافات، امنیت و اهداف شوم خود را تأمین کند و با تحریک برخی دولت‌های منطقه و بهره‌گیری از ایران‌هراسی، درصدد ایجاد اختلاف میان کشورهای اسلامی و تضعیف جریان مقاومت است.

امام جمعه محلات با اشاره به تحولات جمهوری آذربایجان گفت: ایجاد محدودیت‌های مربوط به حجاب در مدارس آذربایجان نشان از نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه و شکل‌گیری چنین تنش‌هایی است.

وی تصریح کرد: اختلافات میان کشورهای اسلامی به سود رژیم صهیونیستی است و کشورهای مسلمان باید با هوشیاری در برابر سیاست‌های تفرقه‌افکنانه، از گرفتار شدن در درگیری‌های فرسایشی جلوگیری کنند.

امام جمعه محلات با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مبانی مکتب اسلام و مواضع امام راحل و رهبر شهید انقلاب، بر موضع خود در مخالفت با ظلم و جنایت تأکید دارد و تداوم جنایات و ظلم، آینده‌ای پایدار برای این رژیم رقم نخواهد زد.

کد مطلب 6979479

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