به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محلات، با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) در جهاد تبیین گفت: جهاد حضرت زینب(س) جهاد با شمشیر نبود، بلکه جهاد با زبان و تبیین حقیقت بود و ایشان با شجاعت بی‌نظیر خود در مرکز قدرت بنی‌امیه، حقانیت اهل‌بیت(ع) را آشکار و پرده از چهره نفاق و تبلیغات مسموم دشمن برداشت.

امام جمعه محلات افزود: اگر مدعی پیروی از اهل‌بیت(ع) و مکتب امام حسین(ع) هستیم، باید جهاد تبیین را یکی از شاخصه‌های اصلی این مکتب بدانیم و در مبارزه با دشمنان، با دفاع از حق و روشنگری درباره ماهیت دشمن، مبلغ راه حق و اهل‌بیت(ع) باشیم.

وی با اشاره به فرارسیدن روز پرستار، از زحمات پرستاران قدردانی کرد و گفت: کمک به بیماران و تلاش برای رفع نیازهای آنان از ارزش والایی برخوردار است و این خدمت تنها به حرفه پرستاری محدود نمی‌شود، بلکه خیرانی که در تأمین دارو و هزینه‌های درمان بیماران مشارکت می‌کنند نیز در این مسیر قرار دارند.

امام جمعه محلات با اشاره به نقش مهم مسجد، مدرسه و خانواده در تربیت کودک افزود: والدین و معلمان باید با تعامل و مسئولیت‌پذیری، مسیر تربیتی هماهنگی برای فرزندان فراهم کنند، همچنین نباید از نقش مسجد به‌عنوان پایگاه تربیتی غافل شد زیرا حضور کودکان در مسجد و آشنایی آنان با خداوند، عبادت و نماز می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت معنوی و اخلاقی آنان تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی در ۲۵ مهرماه و سالروز شهادت یحیی سنوار اظهار کرد: جنایاتی که توسط رژیم صهیونیستی در غزه رخ داده است، رسوایی تاریخی صهیونیست‌ها است و این حوادث در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند و آیندگان درباره عاملان آن قضاوت خواهند کرد.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به مواضع رهبر شهید انقلاب درباره یحیی سنوار گفت: شهید سنوار چهره‌ای درخشان در مقاومت و مجاهدت بود که با عزم پولادین در برابر دشمن ظالم و متجاوز ایستاد و با تدبیر و شجاعت، ضربه‌ای تاریخی به رژیم صهیونیستی وارد کرد.

وی گفت: هدف رژیم صهیونیستی، تضعیف کشورهای اسلامی و گرفتار کردن آن‌ها در اختلافات داخلی و درگیری با یکدیگر است تا بتواند در سایه این اختلافات، امنیت و اهداف شوم خود را تأمین کند و با تحریک برخی دولت‌های منطقه و بهره‌گیری از ایران‌هراسی، درصدد ایجاد اختلاف میان کشورهای اسلامی و تضعیف جریان مقاومت است.

امام جمعه محلات با اشاره به تحولات جمهوری آذربایجان گفت: ایجاد محدودیت‌های مربوط به حجاب در مدارس آذربایجان نشان از نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه و شکل‌گیری چنین تنش‌هایی است.

وی تصریح کرد: اختلافات میان کشورهای اسلامی به سود رژیم صهیونیستی است و کشورهای مسلمان باید با هوشیاری در برابر سیاست‌های تفرقه‌افکنانه، از گرفتار شدن در درگیری‌های فرسایشی جلوگیری کنند.

امام جمعه محلات با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مبانی مکتب اسلام و مواضع امام راحل و رهبر شهید انقلاب، بر موضع خود در مخالفت با ظلم و جنایت تأکید دارد و تداوم جنایات و ظلم، آینده‌ای پایدار برای این رژیم رقم نخواهد زد.