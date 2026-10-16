موسوی: وحدت و حضور مسئولانه مردم پشتوانه دفاع از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میر یعقوب موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان، با تبیین مفاهیم آیه ۱۰ سوره صف، ایمان به خداوند و پیامبر اکرم (ص) و جهاد با مال و جان در راه خدا را از مصادیق تجارت نجات‌بخش الهی دانست و گفت: این آیه بر مسیری تأکید دارد که مؤمنان را از عذاب دردناک الهی نجات می‌دهد و به سعادت و رستگاری می‌رساند.

وی با بیان اینکه توانایی افراد برای مشارکت در عرصه‌های مختلف متفاوت است، افزود: همه افراد امکان حضور مستقیم در میدان را ندارند، اما هرکس می‌تواند متناسب با ظرفیت و امکانات خود در مسیر دفاع از جامعه اسلامی مشارکت کند.

امام جمعه موقت زنجان با اشاره به مفهوم جهاد دفاعی ادامه داد: هنگامی که سرزمین یا جامعه‌ای در معرض تجاوز و تعدی قرار می‌گیرد، دفاع از آن اهمیت پیدا می‌کند و مقابله با متجاوزان به مسئولیتی مهم تبدیل می‌شود.

موسوی، همدلی، همفکری و همکاری را از عوامل تقویت توان جامعه در برابر دشمنان برشمرد و گفت: حفظ انسجام اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف مردم، در مسیر دفاع از کشور و مقابله با تهدیدها اهمیت اساسی دارد.

وی با اشاره به پاداش‌های وعده داده‌شده از سوی خداوند برای مؤمنان، بخشایش گناهان، ورود به بهشت و بهره‌مندی از نعمت‌های الهی را از جمله این وعده‌ها عنوان کرد و شهادت در راه خدا را از مراتب والای فداکاری دانست.

امام جمعه موقت زنجان همچنین با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت مقابله با این رژیم و آنچه دشمنی با جهان اسلام توصیف کرد، تأکید نمود.

موسوی در بخش دیگری از خطبه‌ها، رعایت تقوای الهی را زمینه‌ساز برخورداری از رحمت پروردگار و ارتقای جایگاه معنوی انسان دانست و نمازگزاران را به پرهیز از گناه و پایبندی به آموزه‌های دینی توصیه کرد.

وی با تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از تلاش‌های جامعه پرستاری قدردانی کرد و سیره آن حضرت را الگویی ارزشمند برای زندگی مؤمنانه و مسئولانه دانست.

امام جمعه موقت زنجان با اشاره به مسئولیت والدین در قبال فرزندان اظهار کرد: انتخاب نام نیک، آموزش قرآن کریم و پرورش فرزندان بر پایه ادب و اخلاق، از وظایف مهم خانواده‌هاست و تربیت صحیح در شکل‌گیری شخصیت و رفتار فرزندان تأثیر بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه فرزندان نیز در برابر پدر و مادر مسئولیت دارند، افزود: احترام به والدین و اطاعت از آنان ضروری است، اما این اطاعت نباید به نافرمانی از خداوند منجر شود.

واکنش به محدودیت‌های حجاب در جمهوری آذربایجان

موسوی در ادامه سخنان خود به محدودیت‌های مرتبط با حجاب در جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: با توجه به مسلمان بودن اکثریت مردم این کشور، اعتراضات نسبت به این محدودیت‌ها ریشه در باورها و اعتقادات دینی و مذهبی آنان دارد.

وی نسبت دادن این اعتراضات به دخالت ایران و ترکیه را رد کرد و بر توجه به زمینه‌های اعتقادی و مذهبی این واکنش‌ها تأکید نمود.

امام جمعه موقت زنجان همچنین با اشاره به طرح موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، بر اهمیت رعایت حجاب، حیا و عفت و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و اسلامی تأکید کرد.

موسوی با اشاره به ولادت حضرت زینب کبری (س)، توسعه اماکن زیارتی اهل‌بیت (ع) را از موضوعات مهم دانست و از نقش شهید قاسم سلیمانی در زمینه‌سازی و پیگیری اقدامات مرتبط با این حوزه یاد کرد.

وی ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلا را از طرح‌های مهم توسعه اماکن زیارتی برشمرد و با اشاره به روند تکمیل این پروژه، بر ضرورت مشارکت و همراهی برای پیشبرد آن تأکید کرد.