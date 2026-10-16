تاب‌ آوری اقتصادی و انسجام ملی دو محور مهم مقابله با دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به شرایط تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت توان اقتصادی و حمایت از نیروهای مدافع کشور تأکید کرد و گفت: جنگ اصلی در عرصه تاب‌آوری جریان دارد و در این زمینه سه محور اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی انسجام و همبستگی ملی را نخستین محور تاب‌آوری دانست و اظهار کرد: ممکن است برخی افراد با شعارها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود، حتی ناخواسته، به انسجام جامعه آسیب بزنند؛ ازاین‌رو، همه باید مراقب باشند که ایجاد تفرقه، قطب‌بندی و شکاف میان نیروها، به‌ویژه در جبهه خیابان، در مسیر اهداف دشمن قرار نگیرد.

امام جمعه کرمان با تأکید بر ضرورت ایستادگی همگانی در دفاع از کشور افزود: همه باید تحت رهنمودهای رهبر عالیقدر، برای دفاع از ایران، پرچم و تمامیت کشور در کنار یکدیگر بایستیم و این محور مهم را به‌طور کامل دنبال کنیم.

وی جبهه اقتصادی را دومین محور مهم تاب‌آوری برشمرد و گفت: در این عرصه، هم دولتمردان و هم مردم مسئولیت جدی دارند. دولت باید تمام توان خود را برای تأمین کالاهای اساسی به کار گیرد تا معیشت مردم آسیب نبیند و شهروندان از فراوانی و دسترسی مناسب به کالاهای مورد نیاز اطمینان داشته باشند؛ موضوعی که تاکنون نیز برای تحقق آن تلاش‌هایی صورت گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با تأکید بر ضرورت مقابله با گرانی‌های غیرمرتبط با تحریم‌ها تصریح کرد: مسئولان باید مانع افزایش قیمت‌هایی شوند که ارتباطی با تحریم ندارند؛ چراکه دولتمردان در جبهه اقتصادی، در خط مقدم مبارزه با دشمن قرار دارند.

وی از مردم نیز خواست در شرایط جنگی، میزان مصرف خود را مدیریت کنند و با پرهیز از اسراف و تبذیر، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند.

امام جمعه کرمان پشتیبانی از رزمندگان را سومین محور مهم تاب‌آوری دانست و بیان کرد: رزمندگان ما در خط مقدم، حاشیه خلیج فارس و مرزهای غربی و شرقی کشور، در گرما و سرما با چشمانی بیدار از ایران دفاع می‌کنند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به تأثیر اقدامات رزمندگان بر معادلات منطقه‌ای اظهار کرد: امروز در برابر قدرتی ایستاده‌ایم که خود را قدرت برتر جهان می‌داند و در بسیاری از مناطقی که وارد می‌شد، بدون پرداخت هزینه به اهداف خود می‌رسید؛ اما جمهوری اسلامی ایران در برابر این قدرت یاغی ایستادگی کرده و برای آن هزینه ایجاد می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان ادامه داد: رزمندگان ما شرایطی ایجاد کرده‌اند که نیروهای آمریکایی نمی‌توانند با خیال آسوده در منطقه حضور داشته باشند. بصیرت رزمندگان موجب پیروزی می‌شود و امروز دوست و دشمن، جبهه دفاع و مقاومت ایران را عرصه‌ای برای رقم خوردن پیروزی تاریخی ملت ایران می‌دانند.

وی همچنین با اشاره به روز جهانی ریشه‌کنی فقر گفت: کشورهایی که چنین مناسبت‌هایی را تصویب می‌کنند، گاه خود در جنگ‌ها حضور دارند یا از طرف‌های درگیر حمایت می‌کنند؛ درحالی‌که جنگ‌ها همواره فقر و محرومیت به دنبال دارند.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه بسیاری از جنگ‌ها با هدف غارت منابع و ذخایر کشورها شکل می‌گیرند، افزود: نمونه چنین رویکردی را می‌توان در اقدامات جنون‌آمیز آمریکا مشاهده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز به آتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان، این واقعه را نمادی از مبارزه مردم استان با رژیم پهلوی دانست و گفت: در آن روز، نه‌تنها در مسجد جامع، بلکه در خیابان‌ها و بازار شهر نیز فضای آتش، باروت و درگیری حاکم بود و مردم کرمان در مبارزه‌ای تمام‌عیار، برگ پرافتخاری در تاریخ این سرزمین ثبت کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان افزود: از روز ۲۴ مهر، شعار مسجد جامع به یکی از شعارهای محوری راهپیمایان مخالف رژیم طاغوت تبدیل شد. مردم کرمان همواره در تاریخ انقلاب اسلامی و نهضت‌های آزادی‌بخش کشور نقش‌آفرین بوده‌اند و شخصیت‌های برجسته و مبارزی را به میدان فرستاده‌اند.

وی با اشاره به سالروز نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی اظهار کرد: این مسئله دیگر محدود به یک سالروز نیست؛ زیرا زنان و کودکان فلسطینی هر روز از سوی رژیم جعلی و غاصب به خاک و خون کشیده می‌شوند.

امام جمعه کرمان با اشاره به ایستادگی مبارزان فلسطینی در برابر رژیم صهیونیستی گفت: مردان مجاهد و شخصیت‌های سلحشوری وارد میدان مبارزه شده‌اند که یکی از آنها یحیی سنوار بود؛ شخصیتی که دیدیم چگونه تا آخرین لحظه برای آرمان فلسطین جنگید.

وی همچنین با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حجاب در مدارس برخی کشورها و محرومیت دانش‌آموزان و معلمان از این حق، تصریح کرد: حقوق بشر در اباحه‌گری و لاابالی‌گری خفه شده است؛ اما جهاد و ایستادگی خواهران دینی در دفاع از حجاب و احیای تکلیف الهی، سرانجام به نتیجه خواهد رسید و آنان پیروز خواهند شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، پرستاری را از بهترین جلوه‌های خدمت به جامعه انسانی و همنوع دانست و اظهار کرد: پرستاران شب‌های فراوانی را در طول دوران خدمت خود، در کنار بیماران سپری می‌کنند و با فداکاری به مراقبت از آنان می‌پردازند.

وی همچنین به مناسبت روز پیوند اولیا و مربیان، بر اهمیت همکاری خانواده و مدرسه در تربیت فرزندان تأکید کرد و گفت: تعامل خانه و مدرسه، به‌ویژه در جامعه اسلامی، نقشی مهم در تربیت صحیح نسل آینده دارد.