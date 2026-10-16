امام جمعه موقت گناوه: زنان ایرانی نماد ایثار و مقاومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نصرالله موسوی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گناوه، با تأکید بر اهمیت تقوای الهی و محور قرار دادن خداوند در زندگی، به تحلیل تحولات منطقه، مناسبت‌های هفته و نقش زنان در انقلاب اسلامی پرداخت.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به تحلیلی از روند تقابل آمریکای جهانخواه با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بررسی سیاست‌های یک ماه اخیر آمریکا در قبال ایران، از شکل‌گیری نوعی بن‌بست دیپلماتیک همراه با تشدید کنترل‌شده وضعیت نظامی حکایت دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک و مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری برخی کشورهای منطقه افزود: این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه مورد انتظار نرسیده و هم‌زمان، تحرکات حضور نظامی آمریکا در منطقه نیز افزایش یافته است.

حجت الاسلام موسوی‌نسب با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده بعد از انتخابات میان دوره ای کنگره و همچنین احتمال تشدید تنش‌ها از سوی رژیم منحوس صهیونیستی تصریح کرد: مجموعه این تحولات، منطقه را بار دیگر در معرض خطر گسترش درگیری‌های نظامی و جنگ جدید قرار داده است.

وی ادامه داد: در مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز تغییراتی را در رویکرد دفاعی خود مطرح کرده و از تغییر دکترین نظامی از تدافعی به تهاجمی خبر داده است.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده درباره تحولات نظامی اخیر گفت: مجموعه تحولات نشان می‌دهد که احتمال ادامه تشدید کنترل‌شده تنش‌ها وجود دارد، اما این روند می‌تواند به درگیری گسترده‌تری نیز منجر شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این شرایط با پیروزی نهایی رزمندگان اسلام و ملت سرافراز ایران همراه شود.

حضرت زینب(س)، الگوی مدیریت بحران و استقامت

حجت الاسلام موسوی‌نسب با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اظهار کرد: این مناسبت را به پرستاران و فعالان حوزه درمان تبریک می‌گوییم و از تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی کادر درمان و پرستاران دلسوز قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به شخصیت حضرت زینب(س) افزود: آن حضرت فراتر ا الگوی بودن برای زنان جامعه، نمونه‌ای برجسته از زیست مؤمنانه و قرآنی و الگوی مدیریت توحیدی بحران بر پایه ایمان و توکل به خداوند هستند.

امام جمعه موقت گناوه بیان کرد: حضرت زینب(س) در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دوران زندگی پرالتهاب خود، به‌ویژه در حماسه عاشورا، با مصائب بزرگ و بی سابقه مواجه شدند، اما با ایمان راسخ و استقامت، مدیریت بحران را بر عهده گرفت و این حماسه را در تاریخ ماندگار کردند.

سلامت بانوان، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه

وی با اشاره به آغاز هفته سلامت بانوان از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه گفت: سلامت بانوان در ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی، نقش مهمی در سلامت خانواده و جامعه دارد.

حجت الاسلام موسوی‌نسب با اشاره به شعار امسال این هفته، «سلامت بانوان؛ انتخاب امروز، سرمایه فردا»، بر اهمیت توجه به سلامت زنان و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ارتقای سلامت آنان تأکید کرد.

نقش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در تقویت معنویت

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به فرمان امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ اظهار کرد: انقلاب اسلامی موجب تقویت معنویت و اخلاق در جامعه شد و این روحیه در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه دوران دفاع مقدس، در قالب دعا، ایثار و روحیه برادری و ایثار جلوه‌گر شد.

وی این مناسبت را به کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

مسئولان در رفع محرومیت‌ها غفلت نکنند

حجت الاسلام موسوی‌نسب با اشاره به روز جهانی ریشه‌کنی فقر در ۲۵ مهرماه اظهار کرد: توجه به اقشار نیازمند و تلاش برای رفع محرومیت‌ها باید همواره در اولویت مسئولان قرار داشته باشد.

وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران دل های مسئولان به طور دائم باید برای رفع محرومیت ها بتپد و غفلت از وضعیت اقشار نیازمند حمایت، از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.

امام جمعه موقت گناوه ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر مسئولان، زمینه ریشه‌کنی فقر و کاهش مشکلات معیشتی در جامعه فراهم شود.

جعفر طیار؛ از یاران وفادار پیامبر اسلام(ص)

وی با اشاره به سالروز شهادت جعفر بن ابی‌طالب، اظهار کرد: جعفر طیار از صحابه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) و از نخستین ایمان‌آورندگان به آن حضرت بود که سرپرستی مسلمانان مهاجر به حبشه را بر عهده داشت.

حجت الاسلام موسوی‌نسب با اشاره به جایگاه این شخصیت در تاریخ اسلام و نزد پیامبر گرامی اسلام (ص)، یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

ترویج ورزش، گامی برای سلامت جسم و روان

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به روز تربیت بدنی و ورزش در ۲۶ مهرماه گفت: این مناسبت فرصتی برای تأکید بر اهمیت فعالیت بدنی در سلامت جسم، روح و روان افراد جامعه است.

حجت الاسلام موسوی‌نسب با تبریک این روز به ورزشکاران، ورزش‌دوستان و مسئولان حوزه ورزش افزود: مدارس، خانواده‌ها و سایر بخش‌های جامعه باید با ترویج فرهنگ ورزش، مردم را به داشتن سبک زندگی سالم‌تر تشویق کنند.

توسعه صادرات غیرنفتی در گرو تسهیل مقررات

وی با اشاره به روز صادرات در ۲۹ مهرماه اظهار کرد: انقلاب اسلامی موتور پیشران کشور در ایجاد زیرساخت های اقتصادی شد و افزایش صادرات غیرنفتی و ده ها موفقیت دیگر از برکات نظام شکوهمند اسلامی ایران است.

امام جمعه موقت گناوه افزود: تداوم موفقیت‌ها در این حوزه به تسهیل مقررات، رفع موانع و گسترش مشوق‌های لازم برای صادرکنندگان نیاز دارد.

بی‌اعتمادی ملت ایران به آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی

حجت الاسلام موسوی‌نسب با اشاره به سالروز قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس در ۳۰ مهرماه سال ۱۳۳۰ گفت: ملت ایران علاوه بر آمریکا، برخی دولت‌های اروپایی را نیزسلطه گر و غیرقابل اعتماد می‌داند.

وی بر ضرورت توجه به تجربه‌های تاریخی در روابط خارجی و حفظ منافع و استقلال کشور تأکید کرد.

زنان ایران؛ پیشگامان عرصه‌های مقاومت و ایثار

امام جمعه موقت گناوه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش زنان در انقلاب اسلامی و تداوم آن اظهار کرد: انقلاب اسلامی هویت واقعی زن را احیا کرد و امروز بیش از گذشته می‌توان نقش واقعی و میزان تأثیرگذاری زنان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه مشاهده کرد.

وی با اشاره به نقش زنان در جنگ تحمیلی اخیر افزود: حضور و ایثار زنان تربیت‌شده مکتب حضرت زینب کبری(س)، جلوه‌هایی از ایمان، شجاعت و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته است و دنیا از این حضور متحیر مانده است.

حجت الاسلام موسوی‌نسب با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نقش‌آفرینی زنان گفت: رهبر حکیم و فرزانه انقلاب فرمودند روزهایی بود که عنصر دلیری مردمان این مرز و بوم با مردانشان شناخته می شد اما اینک در برخی از عرصه های حضور زنان از مردان سبقت می گیرند و به حق و انصاف زنان جامعه اسلامی نقش پررنگی در تمامی عرصه ها و ابعاد گوناگون ایفا می کنند.

وی ادامه داد: زنانی که برای حمایت از جبهه حق از دارایی‌های خود می‌گذرند، همسران و فرزندان خود را با روحیه ایثار همراهی می‌کنند و در سخت‌ترین شرایط، استقامت و ایمان خود را حفظ می‌کنند، نمونه‌هایی از این نقش‌آفرینی هستند.

امام جمعه موقت گناوه با تأکید بر جایگاه زنان در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: زنان ایران مایه افتخار و از حماسه‌سازان جامعه هستند واز ایرو زنان جامعه اسلامی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید قدر این نقش‌آفرینی را بیش از پیش بدانند و مسئولیت خود را در پاسداری از ارزش‌های دینی و اجتماعی به‌درستی ایفا کنند.