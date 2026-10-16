به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیواندره با اشاره به اهمیت حفظ جان انسان در آموزه‌های دینی، اظهار کرد: در نگاه اسلام، حیات موهبتی الهی و امانتی ارزشمند است و صیانت از جان انسان‌ها از جایگاه ویژه‌ای در تعالیم قرآن کریم برخوردار است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، حفظ جان انسان و پرهیز از هرگونه اقدام برای سلب حیات را از اصول مهم دینی برشمرد و افزود: قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره مائده، نجات جان یک انسان را به منزله نجات همه انسان‌ها دانسته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت والای زندگی و ضرورت پاسداری از آن است.

امام جمعه دیواندره با اشاره به اینکه خودکشی در آموزه‌های اسلامی از گناهان بزرگ به شمار می‌رود، تصریح کرد: انسان در مواجهه با دشواری‌ها نباید امید خود را از دست بدهد، بلکه باید با تکیه بر ایمان، بهره‌گیری از حمایت اطرافیان و استفاده از راهکارهای مناسب، برای عبور از مشکلات تلاش کند.

مرادی با اشاره به نقش خانواده‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خواستار افزایش آگاهی والدین نسبت به تغییرات رفتاری و عاطفی فرزندان شد و گفت: تغییرات محسوس در خلق‌وخو، گوشه‌گیری، اختلال در خواب و تغذیه، کاهش علاقه به تحصیل و فعالیت‌های روزانه و صحبت مکرر درباره مرگ و نیستی، از نشانه‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: آگاهی والدین و متخصصان حوزه سلامت روان از این نشانه‌ها و پیگیری به‌موقع وضعیت افرادی که با مشکلات روحی و روانی مواجه‌اند، می‌تواند در شناسایی افراد در معرض خطر و پیشگیری از پیامدهای ناگوار مؤثر باشد.

امام جمعه دیواندره با اشاره به برخی عوامل اجتماعی و خانوادگی مرتبط با این آسیب اظهار کرد: فقر، بیکاری، فشارهای روانی، اعتیاد، بیماری‌های دشواردرمان، اختلافات خانوادگی و مشکلات مرتبط با ازدواج، از جمله مسائلی هستند که ممکن است شرایط روحی افراد را تحت تأثیر قرار دهند و نیازمند توجه جدی خانواده‌ها و نهادهای مسئول هستند.

تقویت نشاط و امید در زندگی ضروری است

مرادی با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت روان، بهره‌گیری از فعالیت‌های مثبت و تقویت ارتباطات اجتماعی را در افزایش نشاط و امید مؤثر دانست و عنوان کرد: انتخاب دوستان شایسته، ورزش و تفریحات سالم، مشارکت در فعالیت‌های خانوادگی، مطالعه کتاب‌های مفید و تقویت ارتباط معنوی با خداوند می‌تواند به بهبود نگرش افراد نسبت به زندگی کمک کند.

وی با بیان اینکه افراد در شرایط دشوار نباید خود را تنها بدانند، افزود: حمایت عاطفی خانواده، گفت‌وگو با افراد مورد اعتماد و مراجعه به متخصصان سلامت روان در زمان مواجهه با مشکلات جدی، از اقداماتی است که می‌تواند به عبور از بحران‌ها کمک کند.

امام جمعه دیواندره همچنین با اشاره به جایگاه حفظ حیات در دیگر ادیان، خاطرنشان کرد: در آموزه‌های ادیان مختلف نیز زندگی انسان از حرمت برخوردار است و خودکشی به‌عنوان اقدامی ناپسند مورد نکوهش قرار گرفته است.

مرادی با اشاره به اهمیت بررسی ریشه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی خودکشی گفت: احساس ناامیدی، ضعف عزت‌نفس، بحران هویت، فشارهای روانی و پایین بودن توانایی مقابله با مشکلات، از جمله عواملی هستند که در بررسی این آسیب باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری خانواده‌ها و متخصصان در حوزه سلامت روان افزود: پیشگیری از این آسیب اجتماعی نیازمند افزایش آگاهی عمومی، شناسایی به‌موقع افراد نیازمند حمایت و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به خدمات تخصصی است.