به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی میرنجاتی، ظهر جمعه، در یکصد و بیست‌وهشتمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به چالش‌های ساختاری مدیریت شهری اظهار کرد: یکی از مسائل مهم شهرداری‌ها، تداخل وظایف و مشخص نبودن حدود مسئولیت مدیریت شهری و دستگاه‌های دولتی است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با شهرداری‌ها را نشان می‌دهد.

وی افزود: شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی هستند و باید در چارچوب قانون از اختیارات متناسب با مسئولیت‌های خود برخوردار باشند. با این حال، گسترش ساختارهای دولتی در حوزه مدیریت شهری می‌تواند به کاهش استقلال شهرداری‌ها و افزایش تداخل مسئولیت‌ها منجر شود.

میرنجاتی با اشاره به روند اصلاح قوانین مدیریت شهری تصریح کرد: در بررسی‌های کارشناسی، این رویکرد مطرح شده است که به‌جای تدوین قانون مستقل مدیریت شهری، از ظرفیت ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برای بازنگری در وظایف و تکمیل اختیارات شهرداری‌ها استفاده شود.

وی ادامه داد: در این بررسی‌ها، حدود ۲۰ وظیفه برای الحاق به وظایف فعلی شهرداری‌ها پیشنهاد شده است و پیشنهادهای اصلاحی در کمیسیون شوراهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

مشاور عالی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با تشریح محورهای پیشنهادی گفت: حمل‌ونقل عمومی، مدیریت ترافیک، پایانه‌ها و پارکینگ‌ها، مدیریت پسماند، آلودگی هوا، بهداشت محیط، گردشگری، مدیریت حریم شهر، بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی از جمله حوزه‌هایی است که در پیشنهادهای اصلاحی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: همچنین موضوعاتی مانند امور فرهنگی و کتابخانه‌ها، ساماندهی مشاغل و واحدهای صنفی، حفاظت و مرمت شهری، مدیریت حریق در مسیرها و رودخانه‌های شهری و نقش شهرداری‌ها در مدیریت خدمات آب و فاضلاب بررسی شده است.

میرنجاتی با تأکید بر ضرورت مشخص‌شدن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: انتقال وظایف به شهرداری‌ها بدون تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌های دولتی با دشواری روبه‌رو می‌شود؛ از این‌رو، باید در قانون، تکالیف هر دستگاه و نحوه اجرای آن‌ها به‌روشنی مشخص شود.

ابهام در ساختار اتحادیه و نظام استخدامی شهرداری‌ها

وی یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده را تعیین جایگاه قانونی اتحادیه شهرداری‌ها دانست و گفت: درباره مبنای قانونی فعالیت این اتحادیه، نحوه تصویب اساسنامه و حدود اختیارات آن ابهام‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود تا این مجموعه بتواند مسائل و مطالبات شهرداری‌ها را به‌صورت مؤثر پیگیری کند.

مشاور عالی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، نظام استخدامی شهرداری‌ها را نیز از موضوعات نیازمند تعیین تکلیف دانست و افزود: برای بررسی موانع موجود، لازم است دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور و مجموعه‌های مسئول در حوزه شهرداری‌ها، در نشستی مشترک به بررسی موضوع بپردازند.

میرنجاتی در پایان با اشاره به پیشنهاد تشکیل سازوکاری برای انتقال وظایف به شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: اجرای این اصلاحات به تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها و رفع موانع حقوقی و اجرایی نیاز دارد تا واگذاری وظایف به مدیریت شهری به‌صورت مشخص و مرحله‌ای انجام شود.