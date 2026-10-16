به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به نارضایتی شهروندان از وضعیت جایگاه‌های عرضه سوخت، اظهار کرد: شرایط کنونی پمپ‌بنزین‌ها رضایت‌بخش نیست و مردم از صف‌های طولانی و اتلاف وقت گلایه دارند؛ ازاین‌رو مسئولان باید با استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های موجود، برای کاهش مشکلات چاره‌اندیشی کنند.

صف‌های طولانی سوخت؛ مطالبه‌ای که نباید نادیده گرفته شود

وی با اشاره به اقدامات پیشین برای ساماندهی جایگاه‌های سوخت افزود: برخی تدابیر در گذشته نتایج مثبتی داشت و مردم نیز آثار آن را مشاهده کردند، اما مشکلات دوباره بازگشته است و نمی‌توان نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت بود.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر ضرورت درک شرایط شهروندان از سوی مدیران تصریح کرد: وقتی مردم برای دریافت مقدار محدودی بنزین ناچارند ساعت‌ها در صف بمانند، این موضوع باید به دغدغه جدی مسئولان تبدیل شود. اگر مدیران نیز ناچار بودند مانند مردم دو ساعت در صف بنزین انتظار بکشند، شاید ابعاد این مشکل را ملموس‌تر درک می‌کردند.

عبادی‌زاده با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره مصرف بنزین در هرمزگان خاطرنشان کرد: طبق آمارهای اعلام‌شده، مصرف بنزین استان حدود چهار میلیون لیتر بیش از سهم و سرانه تعیین‌شده عنوان می‌شود؛ بنابراین باید روشن شود این میزان سوخت در چه مسیری مصرف می‌شود و چه سهمی از آن ممکن است به قاچاق اختصاص داشته باشد.

وی ادامه داد: حتی اگر بخشی از سوخت عرضه‌شده از طریق واسطه‌ها و دلالان دوباره به چرخه مصرف بازگردد، این پرسش مطرح است که چرا مردم باید پیامدهای چنین وضعیتی را تحمل کنند و برای تأمین سوخت موردنیاز خود با دشواری مواجه شوند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین پیشنهاد داد اختصاص برخی جایگاه‌ها به عرضه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان و تفکیک آن‌ها از جایگاه‌های عرضه بنزین با نرخ‌های هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان بررسی شود تا دسترسی مردم به سوخت تسهیل شود.

وی تأکید کرد: این پیشنهاد به‌تنهایی پاسخگوی همه مشکلات نیست، اما می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. ضروری است مسئولان استانی ضمن پیگیری موضوع از مدیران کشوری، برای اجرای راهکارهای عملیاتی سرعت بیشتری به خرج دهند.

ضرورت توجه به معیشت و استخدام پرستاران

عبادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشواری‌های حرفه پرستاری، بر لزوم توجه بیشتر به مطالبات این قشر در سیاست‌های جذب نیروی انسانی، استخدام و تخصیص اعتبارات حوزه سلامت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پرستاران در محیط‌های درمانی مسئولیت سنگین مراقبت از بیماران را بر عهده دارند، افزود: فشارهای جسمی و روانی این حرفه قابل توجه است و جامعه باید دشواری‌های کاری و فداکاری‌های پرستاران را درک کند.

امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: ممکن است خستگی و فشار ناشی از کار دشوار در رفتار برخی پرستاران نمایان شود؛ ازاین‌رو نباید از شرایط کاری آنان غافل شد و لازم است مشکلات معیشتی، حرفه‌ای و استخدامی این گروه با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی با اشاره به جایگاه خدمت‌رسانی پرستاران در سیره حضرت زینب کبری(س) اظهار کرد: مسئولان باید متناسب با مسئولیت سنگین این قشر، برای بهبود شرایط خدمت و رفع مشکلات آنان اهتمام داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در ادامه با انتقاد از ضعف زیرساخت‌های ورزش‌های آبی و ساحلی استان گفت: هرمزگان با برخورداری از حدود دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر نوار ساحلی با احتساب جزایر، ظرفیت کم‌نظیری برای تبدیل‌شدن به قطب ورزش‌های آبی و ساحلی کشور دارد، اما وضعیت کنونی این رشته‌ها متناسب با ظرفیت‌های استان نیست.

عبادی‌زاده با تأکید بر ضرورت بررسی علل عقب‌ماندگی در این حوزه افزود: توسعه ورزش‌های آبی و ساحلی به برنامه‌ریزی هدفمند، سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های تخصصی نیاز دارد و نباید این ظرفیت مهم ورزشی و گردشگری مورد غفلت قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به سابقه موفق ورزشکاران هرمزگان در رشته‌های رزمی تصریح کرد: ورزشکاران استان در گذشته افتخارات ارزشمندی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی کسب کرده‌اند و باید زمینه حفظ و تقویت این توانمندی‌ها فراهم شود.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش روستایی و زیرساخت‌های ورزش بانوان خاطرنشان کرد: استعدادهای فراوانی در میان نوجوانان و جوانان مناطق روستایی استان وجود دارد که با حمایت و فراهم‌شدن امکانات مناسب می‌توانند افتخارات بیشتری برای هرمزگان و کشور رقم بزنند.

شهرداری‌ها به‌جای تیم‌داری، زیرساخت‌های ورزشی را توسعه دهند

عبادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود سالن‌ها و فضاهای ورزشی در استان، خواستار بازنگری در اولویت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها در حوزه ورزش شد.

وی با بیان اینکه تجربه تیم‌داری حرفه‌ای برخی شهرداری‌ها در کشور همواره به نتایج مورد انتظار منجر نشده است، اظهار کرد: بهتر است منابع مالی شهرداری‌ها به‌جای تمرکز بر تیم‌داری در ورزش قهرمانی، صرف توسعه سالن‌های ورزشی، تقویت ورزش‌های پایه، گسترش ورزش همگانی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار شود.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان افزود: توسعه امکانات عمومی ورزش می‌تواند طیف گسترده‌تری از شهروندان را بهره‌مند کند و آثار ماندگارتری برای جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت صنایع بزرگ برای حمایت از ورزش حرفه‌ای تصریح کرد: صنایع می‌توانند در تیم‌داری، حضور در لیگ‌های ورزشی و پشتیبانی از ورزش قهرمانی نقش‌آفرینی کنند و شهرداری‌ها نیز با تمرکز بر توسعه امکانات عمومی، زمینه فعالیت ورزشی اقشار مختلف جامعه را فراهم آورند.