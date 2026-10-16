طباطبایی: حفظ وحدت ملی ضرورتی اساسی در برابر فشارهای خارجی است

بت گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراب، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، درباره اهمیت فضیلت اخلاقی حیا، جایگاه ایمان در زندگی فردی و اجتماعی، سیره حضرت زینب(س) و ضرورت ایستادگی در برابر فشارهای خارجی سخن گفت و تأکید کرد: ارزش واقعی انسان‌ها و میزان پایبندی آنان به باورها و اصول اخلاقی، در شرایط دشوار و هنگام مواجهه با آزمون‌ها آشکار می‌شود.

امام جمعه سراب در بخش نخست سخنان خود با اشاره به اهمیت تقوا، حیا را از فضیلت‌های اخلاقی مهمی دانست که به گفته او، در جامعه امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

طباطبایی با استناد به روایات اسلامی اظهار کرد: حیا تنها به رفتار ظاهری محدود نمی‌شود، بلکه حالتی درونی است که انسان را از ارتکاب گناه، بی‌ادبی، رفتارهای ناپسند و تن دادن به پستی‌ها بازمی‌دارد. این ویژگی به انسان کمک می‌کند پیش از آنکه دیگران رفتار او را ارزیابی کنند، خود بر گفتار و کردار خویش نظارت داشته باشد.

وی با اشاره به روایاتی از امام صادق(ع) و امیرالمؤمنین علی(ع)، حیا را از نشانه‌های ایمان و خردمندی برشمرد و افزود: در آموزه‌های دینی، فقدان حیا با ضعف در پایبندی اخلاقی و عقلانی مرتبط دانسته شده است؛ زیرا حیا همچون سدی در برابر لغزش‌ها عمل می‌کند و مانع می‌شود انسان به رفتارهایی تن دهد که کرامت او را خدشه‌دار می‌کند.

امام جمعه سراب با بیان اینکه حیا باید در سه عرصه مورد توجه قرار گیرد، نخستین عرصه را حیا در برابر خداوند دانست و گفت: انسان باید همواره خود را در محضر خداوند ببیند و با درک جایگاه الهی، از انجام رفتارهای نادرست پرهیز کند. غفلت از حضور خداوند در زندگی، زمینه‌ساز خطا و عبور از حدود اخلاقی و دینی است.

طباطبایی، حیا در برابر خویشتن و وجدان را دومین عرصه این فضیلت معرفی کرد و توضیح داد: انسان باید با خود صادق باشد و به‌گونه‌ای رفتار نکند که وجدانش از کردار او آزرده شود. توجه به فطرت پاک انسانی و مراقبت از نفس، از عوامل مهم حفظ سلامت اخلاقی است.

وی رعایت حریم دیگران را سومین بُعد حیا برشمرد و افزود: احترام به مردم، رعایت ادب در گفتار و رفتار و پرهیز از اقداماتی که کرامت انسانی را خدشه‌دار می‌کند، از جلوه‌های این فضیلت اخلاقی است.

امام جمعه سراب با اشاره به روایت «الحیاء سبب الی کل جمیل» بیان کرد: حیا انسان را به سوی زیبایی‌های اخلاقی و رفتارهای شایسته هدایت می‌کند. همچنین مضمون روایت «اگر حیا نداری، هر کاری می‌خواهی انجام بده» هشداری درباره پیامدهای بی‌توجهی به این فضیلت است.

وی تقویت حیا را در تحکیم روابط خانوادگی، پیشگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی و حفظ عزت و آبروی افراد مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد که جامعه با بازگشت به ارزش‌های اخلاقی، زمینه رشد فضیلت‌های انسانی را فراهم کند.

ایمان و پایداری؛ معیار سنجش انسان‌ها در شرایط دشوار

طباطبایی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به این مضمون از سخنان امیرالمؤمنین علی(ع) که حقیقت و جوهره انسان‌ها در دگرگونی شرایط آشکار می‌شود، اظهار کرد: شرایط دشوار، آزمونی برای سنجش میزان ایمان، صداقت، صبر و پایبندی افراد به اصول و باورهایشان است.

وی با بیان اینکه رفتار انسان‌ها در روزهای آرامش لزوماً بیانگر عمق باورهای آنان نیست، افزود: آنچه شخصیت واقعی افراد را آشکار می‌کند، نحوه مواجهه آنان با مشکلات، فشارها و دشواری‌های زندگی است. پایداری در مسیر حق و حفظ اصول اخلاقی در چنین شرایطی، نشان‌دهنده استحکام شخصیت و باورهای انسان است.

امام جمعه سراب با اشاره به فشارهایی که به گفته وی از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی بر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش کرده‌اند با افزایش مشکلات و تضعیف روحیه عمومی، مردم را از ادامه مسیر خود بازدارند، اما حضور و پایداری مردم نشان داده است که فشارهای بیرونی لزوماً به تسلیم شدن جامعه منجر نمی‌شود.

وی با انتقاد از افرادی که به گفته او در شرایط دشوار از مواضع و تعهدات خود فاصله می‌گیرند، تأکید کرد: حفظ عزت و استقلال کشور مستلزم پایبندی به اصول و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در برابر فشارهای خارجی است.

طباطبایی همچنین با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی، همراهی مردم با رهبری را از عوامل مهم حفظ انسجام کشور دانست و گفت: مردم ایران در شرایط دشوار نیز نشان داده‌اند که در برابر فشارها ایستادگی می‌کنند و خواهان حفظ استقلال و منافع ملی هستند.

تأکید بر نقش ایمان در توان دفاعی کشور

امام جمعه سراب در ادامه سخنان خود با اشاره به سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت تقویت مبانی اعتقادی و معنوی نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توان دفاعی کشور تنها به تجهیزات و امکانات نظامی وابسته نیست، اظهار کرد: ایمان، روحیه فداکاری، تعهد و پایبندی به ارزش‌های دینی از عوامل مهم اقتدار نیروهای مسلح به شمار می‌روند.

طباطبایی با اشاره به رویکرد بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در تقویت مبانی اعتقادی ارتش گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر برخورداری از توانمندی‌های نظامی، با اتکا به باورهای دینی و روحیه مسئولیت‌پذیری در مسیر دفاع از کشور فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در شرایطی که نیروهای نظامی با دشواری‌ها و خسارت‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند، آنچه می‌تواند آنان را در انجام مأموریت‌هایشان ثابت‌قدم نگه دارد، برخورداری از ایمان، روحیه مقاومت و پایبندی به اصول است.

امام جمعه سراب در همین زمینه از نیروهای مسلح و دست‌اندرکاران حوزه عقیدتی سیاسی ارتش قدردانی کرد و برای آنان در مسیر صیانت از کشور و امنیت مردم آرزوی توفیق داشت.

حضرت زینب(س)؛ الگوی مدیریت بحران و حفظ وحدت

طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی ویژگی‌های شخصیتی آن حضرت و قدردانی از تلاش‌های پرستاران دانست.

وی با تبریک روز پرستار، از خدمات کادر پرستاری در مراقبت از بیماران و تلاش‌های مستمر آنان در شرایط دشوار قدردانی کرد و نقش این قشر را در حفظ سلامت جامعه مهم دانست.

امام جمعه سراب با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) در تاریخ اسلام، آن حضرت را الگویی برای ایمان، شجاعت، صبر، بصیرت و مسئولیت‌پذیری معرفی کرد و گفت: توانایی مدیریت بحران، حفظ وحدت و ایستادگی در مسیر اعتقادات، از ویژگی‌هایی است که در سیره حضرت زینب(س) به‌روشنی دیده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بهره‌گیری از الگوهای دینی به جنسیت محدود نیست، اظهار کرد: اراده، ایمان، شجاعت و تلاش در مسیر حق، معیارهای اصلی تعالی انسان هستند و سیره حضرت زینب(س) می‌تواند برای همه افراد جامعه در عرصه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی الهام‌بخش باشد.

طباطبایی با اشاره به واقعه عاشورا و حوادث پس از آن خاطرنشان کرد: نقش حضرت زینب(س) تنها به تحمل مصائب محدود نبود، بلکه ایشان با روشنگری و بیان حقیقت در کوفه و شام، اجازه نداد پیام قیام امام حسین(ع) در میان تبلیغات حکومت اموی تحریف شود.

وی افزود: حضرت زینب(س) با وجود مواجهه با دشواری‌های فراوان، از رسالت خود در تبیین حقیقت دست نکشید و نشان داد که صبر و پایداری در کنار بصیرت و اقدام به‌موقع، می‌تواند مسیر تحولات را تغییر دهد.

امام جمعه سراب با اشاره به اینکه بحران‌ها آزمونی برای آشکار شدن حقیقت باورهای انسان هستند، گفت: سیره حضرت زینب(س) نشان می‌دهد که در شرایط دشوار نیز می‌توان با حفظ ایمان، هوشیاری و انسجام، از اصول و ارزش‌ها دفاع کرد.

انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

طباطبایی در ادامه سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، نسبت به اعتماد به قدرت‌های خارجی هشدار داد و گفت: تحولات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ همواره بر اساس منافع خود عمل می‌کنند و کشورها نباید بدون توجه به تجربه‌های گذشته، سرنوشت خود را به وعده‌های آنان گره بزنند.

وی با اشاره به تحولات اوکراین، این کشور را نمونه‌ای از پیامدهای اتکا به حمایت قدرت‌های خارجی دانست و با انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال متحدان خود اظهار کرد: کشورها باید در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دیپلماتیک، منافع ملی و استقلال خود را در اولویت قرار دهند.

امام جمعه سراب همچنین با اشاره به وضعیت یمن و پیامدهای جنگ و بحران انسانی در این کشور، از سیاست‌های برخی قدرت‌های منطقه‌ای انتقاد کرد و خواستار توجه به رنج مردم و آسیب‌دیدگان درگیری‌ها شد.

وی با بیان اینکه تحولات منطقه‌ای باید به‌عنوان تجربه‌ای برای شناخت ماهیت مناسبات قدرت در جهان مورد توجه قرار گیرد، تأکید کرد: ملت‌ها نباید تصور کنند که قدرت‌های جهانی در همه شرایط از متحدان خود حمایت خواهند کرد؛ ازاین‌رو، حفظ استقلال، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و هوشیاری در روابط خارجی اهمیت دارد.

اعتراض به محدودیت‌های حجاب در جمهوری آذربایجان

امام جمعه سراب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش‌ها و مطالب مطرح‌شده درباره محدودیت‌های مربوط به حجاب در جمهوری آذربایجان، نسبت به آنچه محدود کردن آزادی‌های دینی و فشار بر زنان و دختران محجبه خواند، انتقاد کرد.

طباطبایی با تأکید بر ضرورت احترام به باورهای مذهبی و کرامت انسانی اظهار کرد: نباید اعتقادات دینی افراد به عاملی برای محرومیت یا تحقیر آنان تبدیل شود. وی همچنین با اشاره به پیوندهای مذهبی میان مردم ایران و جمهوری آذربایجان، خواستار توجه بیشتر مسئولان این کشور به حقوق شهروندان و باورهای دینی آنان شد.

وی با انتقاد از آنچه اهانت به ایران و رهبران آن در برخی فضاهای عمومی و شبکه‌های اجتماعی خواند، تأکید کرد: حفظ حرمت ملت‌ها و رعایت اصول احترام متقابل باید در مناسبات سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه سراب همچنین بر ضرورت حمایت از شیعیان و دیگر جوامع مذهبی در کشورهای مختلف تأکید کرد و گفت: پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) باید در برابر بی‌عدالتی و تعرض به کرامت انسانی حساس باشند و از حقوق افراد در چارچوب اصول دینی و انسانی دفاع کنند.

تأکید بر حفظ عزت ملی و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده

طباطبایی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده درباره مذاکره، فشارهای خارجی و نحوه مواجهه با تحولات سیاسی، بر ضرورت توجه به تجربه‌های تاریخی و حفظ منافع ملی تأکید کرد.

وی با انتقاد از رویکردهایی که به گفته او می‌تواند زمینه امتیازدهی در برابر فشارهای خارجی را فراهم کند، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره مسائل اساسی کشور باید با در نظر گرفتن عزت ملی، منافع مردم و تجربه‌های گذشته انجام شود و نباید تحت تأثیر فضاسازی‌ها یا فشارهای سیاسی، شتاب‌زده عمل کرد.

امام جمعه سراب با اشاره به نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور، همراهی جامعه با آرمان‌های ملی و دینی را عاملی مهم در عبور از شرایط دشوار دانست و بر ضرورت پرهیز از اختلاف‌افکنی و حفظ همبستگی تأکید کرد.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی جبهه مقاومت و ناکامی دشمنان، بر ضرورت صبر، پایبندی به ارزش‌های دینی، دفاع از کرامت انسان‌ها و حفظ وحدت در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد.