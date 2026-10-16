به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی کشور در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: تأمین امنیت پایدار به تقویت توان دفاعی و تهاجمی، ارتقای قدرت اقتصادی، خدمت‌رسانی به مردم، دیپلماسی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت و حفظ انسجام ملی نیاز دارد.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از حملات اخیر، از بازسازی ۱۲ واحد مسکونی تخریب‌شده در روستای تاتانک شهرستان بوئین‌زهرا در کمتر از شش ماه خبر داد و از مسئولان استانی، محلی و خیرانی که در این زمینه مشارکت کردند، قدردانی کرد.

امام‌جمعه قزوین همچنین بر ضرورت تسریع در بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در نجف‌آباد نزدیک قزوین و واحدهای صنعتی تخریب‌شده یا خسارت‌دیده تأکید کرد و خواستار پرداخت تسهیلات وعده‌داده‌شده به آسیب‌دیدگان شد.

قدرت ملی و حضور مردم، دو رکن امنیت پایدار

مظفری با بیان اینکه شرایط کشور همچنان حساس است و احتمال تکرار حملات وجود دارد، گفت: به گفته وی، در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، رهبر شهید و حدود پنج هزار نفر از هم‌وطنان جان باخته‌اند و شمار زیادی نیز مجروح شده یا خانه‌ها و محل کسب خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها و میادین برای مطالبه خون‌خواهی و پاسخ به این جنایت‌ها، بر ضرورت تداوم حضور اجتماعی مردم تأکید کرد و افزود: مسئولان استانی، شهرستانی و شهری نیز باید حضور ملموس‌تری در میان مردم داشته باشند؛ چراکه این حضور به مردم اطمینان خاطر می‌دهد.

امام‌جمعه قزوین با انتقاد از افرادی که به گفته وی، جنایت‌های آمریکا را توجیه می‌کنند، اظهار کرد: برخی افراد با طرح دیدگاه‌هایی درباره جایگاه قدرت‌های جهانی و ضرورت سازگاری ایران با نظم موجود، تلاش می‌کنند پذیرش سلطه را راهی برای تأمین منافع کشور معرفی کنند.

دشمنی آمریکا با ملت ایران توهم نیست

وی در پاسخ به این دیدگاه که آمریکا تهدیدی برای ایران نیست، گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران طی چند دهه گذشته در گفتار و رفتار این کشور آشکار شده است؛ از کودتای ۲۸ مرداد و برکناری دولت مصدق تا اقدامات خصمانه پس از انقلاب اسلامی.

مظفری با بیان اینکه تجربه تاریخی نشان داده است آمریکا حتی با دولت‌هایی که در پی تعامل با غرب بوده‌اند نیز در صورت تعارض منافع خود کنار نیامده است، افزود: ملت ایران به‌واسطه تجربه این سال‌ها، رفتار آمریکا را تهدیدی جدی می‌داند و شعار «مرگ بر آمریکا» را از سر تجربه و شناخت سر می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت ملی اظهار کرد: در جهانی که به گفته وی، زورگویی و سلطه‌گری بر مناسبات آن حاکم است، کشوری که قدرت خود را افزایش ندهد، در معرض تحمیل اراده قدرت‌های مسلط قرار می‌گیرد.

امام‌جمعه قزوین با رد این توصیه که ایران نباید به قدرت برتر منطقه تبدیل شود و باید صرفاً به دنبال همکاری با دیگر کشورها باشد، گفت: ایران باید توان خود را در عرصه‌های مختلف تقویت کند و در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های جهانی بایستد.

محور وحدت ملی، ولایت فقیه است

مظفری در واکنش به پیشنهاد «یک ملت و یک دولت» اظهار کرد: این دیدگاه از نگاه وی با مبانی نظام اسلامی سازگار نیست؛ چراکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه نظام امامت و امت شکل گرفته و ولایت فقیه محور وحدت و انسجام کشور است.

وی افزود: مشروعیت مناصب و مسئولیت‌ها در نظام اسلامی بر اساس مبانی ولایت فقیه تعریف می‌شود و ایستادگی ملت و مسئولان در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، به ولایت‌مداری و پیوند مردم با رهبری وابسته است.

امام‌جمعه قزوین با اشاره به تأکید بر وحدت و انسجام ملی گفت: محور این انسجام در نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه است و نمی‌توان الگوهای سیاسی غرب را بدون توجه به مبانی اسلامی، مبنای تصمیم‌گیری برای ملت ایران قرار داد.

تبعیت از نظم سلطه، راه تأمین منافع ایران نیست

مظفری در ادامه، توصیه به ادغام ایران در نظم جهانی موجود را مبتنی بر نوعی نگاه مادی و سودمحور دانست و گفت: در نگاه اسلامی، احقاق حق، حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان اهمیت دارد و نمی‌توان صرفاً به دنبال منافع مادی بود و مسائل معنوی و دینی را کنار گذاشت.

وی با انتقاد از پذیرش نظم سلطه، چنین رویکردی را به معنای تئوریزه کردن سلطه‌پذیری ملت ایران و دیگر ملت‌های مسلمان دانست و افزود: قرآن کریم، پرهیز از طاغوت را در کنار عبادت خداوند از رسالت‌های پیامبران معرفی می‌کند؛ بنابراین تسلیم شدن در برابر قدرت‌های سلطه‌گر با مبانی اسلامی سازگار نیست.

امام‌جمعه قزوین همچنین تأکید کرد که حتی از منظر تأمین منافع مادی نیز نمی‌توان دوستی با آمریکا را تضمین‌کننده منافع کشورها دانست و برای نمونه به رفتار آمریکا با برخی کشورهای منطقه و نحوه بهره‌برداری این کشور از منابع عراق اشاره کرد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با هدف مقابله با نظم سلطه شکل گرفته است، بازگشت به الگوی وابستگی پیش از انقلاب و پذیرش سلطه آمریکا را مغایر با اهداف انقلاب دانست و از طرح چنین دیدگاه‌هایی در جامعه اسلامی انتقاد کرد.

اعتراض به برخورد با دانش‌آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان

مظفری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به گزارش‌ها درباره برخورد با دانش‌آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان گفت: دانش‌آموزانی که به دلیل رعایت حجاب از حضور در کلاس یا مدرسه محروم می‌شوند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند و این رفتار باید محکوم شود.

وی با انتقاد از سکوت برخی دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی در برابر این اتفاقات اظهار کرد: در مواردی که رخدادها در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد، برخی محافل واکنش‌های گسترده‌ای نشان می‌دهند؛ اما در برابر تضییع حقوق این دانش‌آموزان موضع روشنی نمی‌گیرند.

امام‌جمعه قزوین از مردم و نمازگزاران خواست مخالفت خود را با این برخوردها اعلام کنند و گفت: نمازگزاران پس از اقامه نماز جمعه تا میدان آزادی قزوین راهپیمایی خواهند کرد تا اعتراض خود را به برخورد با زنان و دانش‌آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان نشان دهند.