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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

پرونده مسابقات هندبال پیشکسوتان کشور در بم بسته شد؛ قهرمانی تیم تهران

پرونده مسابقات هندبال پیشکسوتان کشور در بم بسته شد؛ قهرمانی تیم تهران

بم- دوازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان کشور با معرفی تیم‌های برتر در شهرستان بم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان کشور که از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه به میزبانی شهرستان بم جریان داشت، ظهر امروز جمعه ۲۴ مهر با معرفی تیم‌های برتر به کار خود خاتمه داد.

در این دوره از رقابت‌ها، تیم‌هایی از شهرهای بم، یزد، سمنان، کرمانشاه، ایلام، اصفهان، بوشهر، مازندران و آذربایجان شرقی حضور داشتند و به مدت یک هفته در فضایی ورزشی و پرنشاط به مصاف یکدیگر رفتند.

پس از برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی، تیم‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی موفق شدند به ترتیب عناوین اول تا سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهند.

کد مطلب 6979498

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