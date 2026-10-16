به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۴ مهرماه چابهار، با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی و پرهیز از گناه، به اهمیت کسب مال حلال و رعایت حقوق دیگران پرداخت و نسبت به پیامدهای دلبستگی افراطی به ثروت هشدار داد.

وی با اشاره به روایات نبوی اظهار کرد: دلبستگی به مال و بی‌توجهی به حقوق فقرا می‌تواند ایمان و اخلاق فردی و اجتماعی را تضعیف کند. در روایات نیز نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به نیازمندان و غلبه نگاه مادی بر زندگی هشدار داده شده است.

امام جمعه چابهار با اشاره به روایتی درباره چهار پیامد ناشی از بی‌توجهی به فقرا و غلبه دنیاطلبی، از قحطی، ستم حاکمان، خیانت کارگزاران و هجوم دشمنان به‌عنوان آسیب‌های مطرح‌شده در این روایت یاد کرد.

موسوی با استناد به آیه ۶ و ۷ سوره علق، «کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَیٰ، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَیٰ» بیان کرد: انسان هنگامی که خود را بی‌نیاز ببیند، ممکن است به طغیان و سرکشی روی آورد؛ ازاین‌رو، نگاه صرفاً مادی به دارایی و ثروت نمی‌تواند زمینه‌ساز بی‌نیازی حقیقی و آرامش معنوی باشد.

مادی‌گرایی افراطی، مانعی در مسیر رشد معنوی

امام جمعه چابهار در ادامه با اشاره به روایات پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع)، نسبت به پیامدهای دلبستگی افراطی به مال و غفلت از علم و معنویت هشدار داد.

وی با بیان اینکه در آموزه‌های دینی، ترک علم و انباشت ثروت به‌عنوان دو آسیب مهم مورد توجه قرار گرفته‌اند، افزود: مادی‌گرایی افراطی می‌تواند انسان را از رشد معنوی و ارزش‌های حقیقی زندگی دور کند.

موسوی با اشاره به کلام امیرالمؤمنین (ع) درباره دلبستگی به دینار و درهم، این وابستگی را عاملی برای گرفتارشدن انسان در بند دنیا دانست و بر ضرورت توجه به ارزش‌های معنوی در کنار فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

الگوی زینبی؛ نماد مجاهدت و ایستادگی

امام جمعه چابهار در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، بر ضرورت الگوگیری از سیره و شخصیت این بانوی بزرگ اسلام تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زینب (س) در تاریخ اسلام اظهار کرد: آنچه امروز برای حماسه‌آفرینی ضرورت دارد، جنسیت نیست، بلکه مجاهدت، مقاومت و ایستادگی زینبی است؛ الگویی که می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی مؤمنان راهگشا باشد.

موسوی همچنین با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان، بر ضرورت تقویت ارتباط هدفمند میان خانواده‌ها و مربیان تأکید کرد و گفت: تعامل مؤثر خانواده و نظام آموزشی در تربیت نسل جوان و ساختن آینده کشور نقش مهمی دارد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای حفاظت از نماز جمعه چابهار در سال ۱۳۹۱، از خداوند متعال برای آنان علو درجات و برای خانواده‌هایشان صبر و اجر مسئلت کرد.

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