مدیریت مصرف انرژی ضرورت مقابله با جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج با اشاره به ضرورت تقویت توان اقتصادی و دفاعی کشور اظهار کرد: همان‌گونه که در جنگ نظامی به تجهیزات متناسب با شرایط روز نیاز داریم، در جنگ اقتصادی نیز باید با مدیریت منابع، تقویت تولید و پرهیز از اسراف در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کنیم.

وی با اشاره به سال‌ها تحریم و فشار اقتصادی علیه ایران افزود: دشمنان تصور می‌کردند با محاصره اقتصادی می‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند، اما با وجود فشارهای گسترده، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.

امام جمعه یاسوج با اشاره به تجربه‌های تاریخی کشور، از جمله جنگ‌های گذشته و قراردادهای گلستان و ترکمانچای، بر ضرورت برخورداری از تجهیزات و امکانات متناسب با تهدیدهای روز تأکید کرد و گفت: کشور برای دفاع از استقلال خود باید در حوزه‌های نظامی و اقتصادی آمادگی لازم را داشته باشد.

مدیریت مصرف انرژی، راهکار حفظ سرمایه‌های ملی

آیت الله حسینی با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور، مدیریت مصرف را یکی از راهکارهای حفظ سرمایه‌های ملی دانست و تصریح کرد: حتی اقدام ساده‌ای مانند خاموش‌کردن یک لامپ اضافی، اگر به یک رفتار عمومی تبدیل شود، می‌تواند در صرفه‌جویی منابع و جلوگیری از اتلاف انرژی مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به روز صادرات، توسعه زیرساخت‌های کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی را از ظرفیت‌های مقابله با تحریم‌ها برشمرد و بر ضرورت استفاده از توان داخلی برای تقویت اقتصاد کشور تأکید کرد.

حضرت زینب (س)، الگوی ایمان و استقامت

امام جمعه یاسوج با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی از ایمان، صبر و استقامت دانست و از تلاش‌های پرستاران در مراقبت از بیماران، به‌ویژه در شرایط دشوار، قدردانی کرد.

حسینی با بیان اینکه خدمت به بیمار تنها به کادر درمان محدود نمی‌شود، افزود: مراقبت از پدر و مادر، همسر و دیگر اعضای خانواده در دوران بیماری نیز عملی ارزشمند است که علاوه بر آثار انسانی، از اجر معنوی برخوردار است.

محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین

وی با اشاره به روز ملی همبستگی با کودکان و زنان فلسطینی، جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را محکوم کرد و با انتقاد از حمایت آمریکا از این رژیم، بر ضرورت واکنش ملت‌ها و دولت‌ها در برابر رنج، آوارگی و آسیب‌های واردشده به مردم فلسطین تأکید کرد.

امام جمعه یاسوج همچنین با اشاره به روز تربیت‌بدنی و ورزش، حفظ سلامت جسم و روان را از مسئولیت‌های انسان دانست و گفت: افزایش تحرک بدنی، ورزش منظم و پرهیز از رفتارهای آسیب‌زا برای حفظ سلامت ضروری است.

آیت الله حسینی در پایان با اشاره به تحولات منطقه و حملات علیه مردم کشورهای منطقه، از جمله یمن، بر ضرورت مقابله با سلطه‌گری و حمایت از ملت‌های آسیب‌دیده تأکید کرد.