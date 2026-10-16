به گزارش خبرگزاری مهر، نشست منطقه‌ای کانون‌های خدمت رضوی در پهنه ۲ کشور با حضور آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی نماینده ولی‌فقیه در استان، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، حمیدرضا حاجی بابایی نایب‌رئیس مجلس، مهندس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس و جمعی از خادمیاران رضوی در سالن همایش‌های استانداری همدان برگزار شد.

در این گردهمایی راهکارهای توسعه محرومیت‌زدایی، تقویت حرکت‌های جهادی و انسجام‌بخشی به خدمات آستان قدس رضوی در استان‌های پهنه ۲ کشور بررسی شد.

حمید ملانوری شمسی ظهر جمعه در نشست منطقه‌ای خادم‌یاران رضوی پهنه ۲ کشور ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار از تلاش‌های خادمان آستان مطهر رضوی قدردانی کرد و پوشیدن لباس خدمت به زائران امام رضا (ع) را توفیقی الهی و نشانه عنایت اهل‌بیت دانست.

وی با اشاره به تمایز جوامع دینی با سایر جوامع در پیوند امور زندگی با معنویت وجود حرم مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و بقاع متبرکه را در سراسر کشور نعمتی بزرگ برشمرد و بر لزوم قدرشناسی از این ظرفیت‌ها تاکید کرد.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار تربیتی فریضه نماز، خاطرنشان کرد: تاکید بر نماز برای یادآوری فضائل اخلاقی نظیر نظم، خشوع، فروتنی، کرامت و بخشش است و اگر این آموزه‌ها به ارتقای رفتار جامعه منجر شود کشور در مسیر صحیح خود قرار گرفته است.