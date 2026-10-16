به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا و پرهیزکاری در گرو توکل حقیقی به خداوند متعال است و انسان مؤمن باید در فراز و نشیب‌های زندگی، پروردگار را پناهگاه و تکیه‌گاه اصلی خود بداند.

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، خدمات جامعه پرستاری در حفظ سلامت مردم را ارزشمند و شایسته قدردانی دانست و افزود: شخصیت حضرت زینب (س) فراتر از یک الگوی فردی است و سیره ایشان در عرصه معنویت، ظلم‌ستیزی و استقامت، الگویی ماندگار برای جامعه بشری به شمار می‌رود.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به شجاعت حضرت زینب (س) در برابر حاکمان ستمگر و دفاع از حق تصریح کرد: ایستادگی آن بانوی بزرگوار در برابر ظلم، درسی ماندگار برای همه نسل‌هاست.

بزمانی در ادامه با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان، بر ضرورت تقویت ارتباط میان خانواده و مدرسه در تربیت نسل جوان تأکید کرد و گفت: دشمن با بهره‌گیری از تبلیغات رسانه‌ای، القای مطالب نادرست و سوءاستفاده از هیجانات نوجوانان و نیاز آنان به دیده‌شدن، درصدد تأثیرگذاری بر نسل جدید است.

وی افزود: کمرنگ‌شدن گفت‌وگوهای ارزشی در خانواده‌ها و بی‌توجهی به نیازهای تربیتی نوجوانان می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فاصله میان نسل‌ها شود؛ ازاین‌رو، ارتقای سواد رسانه‌ای والدین، توجه بیشتر به مسائل تربیتی و برگزاری کارگاه‌های مهارت‌آموزی باید در اولویت قرار گیرد.

امام جمعه ایرانشهر خاطرنشان کرد: تقویت حلقه ارتباطی میان سه کانون اصلی تربیت، یعنی خانه، مدرسه و مسجد، برای افزایش آگاهی و مصون‌سازی جوانان در برابر آسیب‌های فرهنگی و رسانه‌ای ضروری است.

معنویت و آمادگی دفاعی، دو رکن امنیت پایدار

بزمانی با گرامیداشت روز تأسیس عقیدتی سیاسی در ارتش، بر نقش معنویت و اعتقادات دینی در تقویت توان دفاعی کشور تأکید کرد و گفت: فداکاری رزمندگان و چهره‌های ماندگاری همچون شهید سپهبد صیاد شیرازی نشان می‌دهد که روحیه ایثار، شهادت‌طلبی و ولایت‌مداری در شکل‌گیری توان دفاعی و صیانت از کشور نقش مهمی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و اقدامات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: به اعتقاد وی، فشارهای اقتصادی، محدودیت در گذرگاه‌های حیاتی و مقاومت مردم یمن و غزه، محاسبات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن را با چالش مواجه کرده است.

خطیب نماز جمعه ایرانشهر با تأکید بر اینکه نباید از تحرکات و توطئه‌های دشمن غافل شد، به آیه ۱۰۲ سوره نساء اشاره کرد و افزود: آموزه‌های قرآن کریم بر حفظ هوشیاری و آمادگی دفاعی در شرایط مختلف تأکید دارند؛ بنابراین، تقویت تاب‌آوری، همبستگی اجتماعی و آمادگی برای صیانت از امنیت کشور ضروری است.

محکومیت حمله به زنان و نیروهای حافظ امنیت

امام جمعه ایرانشهر در بخش پایانی خطبه‌ها، با تسلیت شهادت جمعی از نیروهای حافظ امنیت، به‌ویژه بانوان شهیده در حوادث اخیر، اظهار کرد: ترور و تعرض به زنان بی‌دفاع، رفتاری غیرانسانی است که با فرهنگ مردم منطقه و احترام دیرینه آنان به جایگاه زنان در تضاد قرار دارد.

وی با انتقاد از عاملان این اقدامات، آنان را از مردم منطقه جدا دانست و مدعی شد که این گروه‌ها به حمایت سرویس‌های جاسوسی بیگانه متکی هستند.

بزمانی در پایان با اشاره به مطالبه عمومی برای برخورد با عاملان حوادث اخیر، خواستار اقدام قاطع دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در چارچوب قانون برای مقابله با عوامل ناامنی شد.