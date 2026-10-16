به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودان، با اشاره به گلایه‌های شهروندان از وضعیت جایگاه‌های سوخت، خاموشی‌های طولانی و نامناسب برق چاه‌های کشاورزی و افزایش چشمگیر هزینه برق، اظهار کرد: برخی اقدامات و طرح‌ها نه‌تنها به حل مشکلات منجر نشده، بلکه دشواری‌های بیشتری برای مردم ایجاد کرده است.

ضرورت تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم

امام جمعه رودان با قدردانی از تلاش‌های مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی شهرستان، تأکید کرد: پیگیری‌های مسئولان محلی قابل تقدیر است، اما حل بسیاری از مشکلات به حمایت مدیران استانی و ملی و تغییر رویه‌های فرسایشی نیاز دارد.

بارانی با بیان اینکه مراجعه روزانه مردم به دفتر امام جمعه و طرح گلایه‌ها در دیدارهای عمومی نشان‌دهنده عمق مشکلات موجود است، افزود: نمی‌توان نسبت به مطالباتی که زندگی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است، بی‌تفاوت بود. روند طولانی رسیدگی به مسائل باید اصلاح شود؛ چراکه تداوم این وضعیت به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند.

کشاورزان رودان زیر فشار خاموشی‌ها و قبوض سنگین برق

وی با اشاره به قرار داشتن شهرستان در فصل فعالیت‌های کشاورزی، قطعی‌های طولانی و نامناسب برق را از مشکلات جدی کشاورزان دانست و گفت: کشاورزان در شرایطی با خاموشی‌های مکرر مواجه‌اند که قبوض چندصد میلیونی برق نیز فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است.

امام جمعه رودان با انتقاد از پاس‌کاری مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف، تصریح کرد: مشخص نیست چرا برای مطالبات و اعتراض‌های کشاورزان پاسخ روشنی ارائه نمی‌شود. مردم که سرمایه اصلی و ولی‌نعمت مسئولان هستند، نباید گرفتار اختلاف دستگاه‌ها و نبود تصمیم مؤثر بمانند.

بارانی خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی نظام، ثروتی ارزشمند است که با بی‌تدبیری، تعلل و وعده‌های بدون نتیجه آسیب می‌بیند؛ بنابراین مسئولان باید با احساس مسئولیت بیشتر، برای رفع مشکلات معیشتی و تولیدی مردم اقدام کنند.

تأکید بر حمایت عملی از جامعه پرستاری

خطیب جمعه رودان در بخش دیگری از سخنان خود، فرارسیدن روز پرستار و سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) را تبریک گفت و از تلاش‌ها و فداکاری‌های پرستاران در شرایط دشوار، از جمله دوران همه‌گیری کرونا و شرایط جنگی، قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات این قشر افزود: مسئولان و متولیان حوزه سلامت باید با انجام دقیق وظایف خود، حمایت‌های لازم را از جامعه پرستاری به عمل آورند و برای بهبود شرایط کاری و پشتیبانی از این نیروهای خدمتگزار تلاش کنند.

هشدار درباره بن‌بست مذاکرات و تحولات منطقه

امام جمعه رودان در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و روابط ایران و آمریکا، زیاده‌خواهی و پایبند نبودن طرف آمریکایی به تعهدات را از عوامل به بن‌بست رسیدن مسیر مذاکره دانست و گفت: آمریکا در چنین شرایطی به تقویت توان نظامی و پشتیبانی لجستیکی خود در منطقه روی آورده است.

بارانی با تأکید بر توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دکترین جمهوری اسلامی صرفاً به دفاع محدود نیست و متناسب با مصالح ملی، ظرفیت اقدام تهاجمی نیز در آن پیش‌بینی شده است. وی همچنین کنترل تنگه هرمز و آمادگی برای دفاع از عزت و منافع ملی را از مؤلفه‌های قدرت ایران برشمرد.

وی با اشاره به آنچه مواجهه نهایی با نظام سلطه توصیف کرد، افزود: از نگاه جمهوری اسلامی، ایستادگی مردم ایران موجب ناکامی توطئه‌های دشمنان برای تضعیف انقلاب شده و نشانه‌های شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه قابل مشاهده است.

انتقاد از اظهارات همسو با مواضع آمریکا

بارانی همچنین با انتقاد از سخنان برخی افراد در داخل کشور که به گفته وی با مواضع خصمانه آمریکا همخوانی دارد، این رویکرد را نادرست دانست و بر ضرورت توجه به منافع ملی تأکید کرد.

امام جمعه رودان با بیان اینکه حفظ عزت و استقلال کشور نیازمند هوشیاری در برابر فشارهای خارجی است، اظهار کرد: مواضع و اظهارات داخلی باید با در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور مطرح شود.